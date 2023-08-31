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Söz müzisyenlerde…

Güncelleme Tarihi:

#Meltem Fıratlı#Hürriyet Cumartesi#Yazar
Söz müzisyenlerde…
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 14:28

Miley Cyrus gençliğine geri dönüyor, Selin bir ayrılık şarkısı söylüyor… Bu hafta çıkan yeni teklilerin hikâyelerini bizzat müzisyenlerden dinliyoruz.

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Söz müzisyenlerde…

Tamamlanmış ama bitmemiş

Mart ayında yayımladığı 8’inci albümünün ardından Miley Cyrus yeni bir tekliyle karşımızda. 18 ayda tamamladığı şarkı için Cyrus şöyle diyor: “Benim işim bitse de bu şarkı her gün kendisini yazmaya devam edecek. Gerçek şu ki bitmemiş olması güzelliğinin bir parçası. Benim hayatım da şu an böyle. Tamamlanmış ama bitmemiş.”

Söz müzisyenlerde…

Miley Cyrus

‘Used to Be Young’

Columbia Records

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Söz müzisyenlerde…

Işıklar kapanıyor

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Hem Türkçe hem de İngilizce teklileriyle dikkat çeken Selin, ekim ayında ‘Paranoia’ albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Öncesinde yayımladığı ‘Lights Off’un oldukça kişisel bir hikâyesi var: “İki insanın yavaşça birbirinden uzaklaşmasını izlemek gibi bir hissi yakalamaya çalıştım, ilişkinin artık uymadığını fark ederek... Ben de bu durumda ne kadar zor olursa olsun, maalesef ışıkları kapatmak zorunda kaldım."

Söz müzisyenlerde…

‘Lights Off’ (Tekli)

Selin

Warner Music Türkiye

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Söz müzisyenlerde…

Aslında bu yoktu. İçimden geldi…

Pop ve R&B müziğin yükselen ismi Güneş yazın son günlerinde bir sürpriz yaptı. Yeni albümünü hazırlayan genç müzisyen ‘Bölüm Sonu’adlı şarkısını yayımladı. Güneş, TikTok’ta bir bölümünü söylediği ve büyük ilgi gören şarkının çıkışını “Sosyal medyada, çıkmadan gösterdiğiniz ilgi üzerine yayın tarihini öne çektiğim…” diyerek duyurdu.

Söz müzisyenlerde…

‘Bölüm Sonu’

Güneş

Sony Music Türkiye

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Söz müzisyenlerde…

Yalnızlıkla imtihan

Didem Ezgi Kurt söz ve müziği kendisine ait pop şarkısı ‘Yeteri Kadar’ı yayımladı. Kurt yalnızlıktan korktukları için ayrılamayan iki sevgilinin hikâyesini anlattığı şarkıyla ilgili olarak şöyle diyor: “…Belki de yalnız olmak sahici olmamak kadar korkulacak bir şey değildir diyor şarkıda kadın ve kendi sahici hislerinin ve ihtiyaçlarının peşinden gitmesi için cesaretlendiriyor kendisini, hem de sevgilisini…''‘Yeteri Kadar’ (Tekli)

Söz müzisyenlerde…

Didem Ezgi Kurt

++

Söz müzisyenlerde…

Babasının şiirini besteledi

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Farklı tarzlarda şarkılar yapmayı seven Doçend şimdi de babasının gençken annesine yazdığı aşk şiirini şarkıya dönüştürdü. Şarkının sosyal medyada nasıl ünlendiğini kendisi anlatıyor: “Şarkıyı babama dinleterek tepkisini ölçtüm ve bunu videoya kaydedip sosyal medyada paylaştım. Ve herkes benimle aynı kanıdaydı: Düşünsene, gençken birine âşık oluyorsun. Ona şiir yazıyorsun. Daha sonra evleniyorsun. Çocuğun oluyor ve o çocuğun, ruh eşine yazdığın o şiiri şarkı yapıyor. Evet gerçekten de bu nasıl rüyaydı?”‘Bu Nasıl Rüya?’ (Tekli)

Söz müzisyenlerde…

Doçend

 

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#Meltem Fıratlı#Hürriyet Cumartesi#Yazar

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