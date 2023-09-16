Sonbahar esintisini şimdiden hissediyoruz

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Eylülün gelişi bize yazın bittiğini hatırlatıyor. Güneşli günleri uğurlamak biraz hüzünlü belki ama yeni mevsim yeni trendler demek. Mağazalarda yeni sezondan kazaklar, ceketler, botlar görsek de henüz kalın kış stillerine bakmaya hazır değiliz, biliyorum.



O yüzden geçiş mevsiminde rahatlıkla stilimize uyarlayabileceğimiz 5 sonbahar trendinden bahsedelim...

Sezonun rengi kırmızı: Yaz aylarında ‘domates kız’ trendinin etkisiyle popüler hale gelen kırmızı, sonbahar/kış sezonunda da tasarımcıların dokunuşlarıyla yerini sağlamlaştırıyor. Birçok farklı koleksiyonda ve parçada karşımıza çıkıyor. Örneğin Matthieu Blazy kreatif direktörlüğündeki Bottega Veneta’nın kırmızıyı heykelsi formdaki elbiselerde kullanmasına bayıldık. Balmain, Bora Aksu ve Stella McCartney ise farklı görünümlerde bu sezon baştan aşağı kırmızı kullanarak dikkat çeken markalardan sadece birkaçı. Trendi şimdiden uygulamak için yazdan kalma kırmızı bir elbise ve aksesuar yeterli olacaktır.

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Güç gösterisi: Kadınların 80’li yıllarda yoğun bir şekilde iş hayatına girmesinin sonucunda genellikle takım elbiselerle özdeşleştirilen ‘power dressing’ (güç kıyafeti) kavramı bu sezon yeniden hayatımızda. O yılları anımsatan, abartılı derecede vatkalı omuzlar, kruvaze ceketler, bol kumaş pantolonlar, kalem etekler ve düğmesi yakasına kadar iliklenmiş gömlekler cinsiyetsiz stilleri arşa çıkarıyor. Stella McCartney, Gucci ve Alexander McQueen gibi markalarda gördüğümüz bu güç gösterisi özellikle iş gardıroplarının vazgeçilmezi olacak.

Onun çantası sana XL: 2000’ler modasının etkisiyle minicik çantalar görmeye alışmışken tasarımcılar koleksiyonlarına ekstra büyük çantalar ekleyerek hepimizi şaşırttı. Clutch’lar, kol çantaları ve hatta çapraz takılan postacı çantalarında bile ekstra hacimli modellere rastlıyoruz. Yanımızda mini bir valiz taşıyormuşuz gibi hissettiriyor olabilir ama kombinlerin en dikkat çekici parçası olmaya aday. İlham almak için özellikle Ferragamo, Coperni, Coach ve Loewe’nin koleksiyonlarına göz atabilirsiniz.

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Minimalist 90’lar: Sessiz lüks akımının yükselmesiyle bağlantılı olarak 90’ların minimalist stilleri öne çıkıyor. Abartılı tasarımlardan ziyade, kumaş ve tasarım kalitesinin önemini vurgulayan bu trend, çabasız şıklığı savunuyor. Deri ceketler, mükemmel kesimli blazer’lar, uzun dar elbiseler, nötr tonların ön planda olduğu bir renk paletiyle tasarlanıyor. Chloe, Proenza Schouler, Barbara Bui ve Christopher Esber’in koleksiyonlarında farklı seçenekler var.

Drape detayı: Yunan tanrıçalarını anımsatan drapeli ve dökümlü elbiseler sezonun öne çıkan trendlerinden biri. Altuzarra, Jason Wu, Ferragamo, Acne Studiosgibi markaların koleksiyonlarına giren drapelere olan ilgi, küresel moda arama motoru Tag Walk’ın verilerine göre şimdiden yüzde 20 artmış.

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Çizgili hacimli blazer modelleri çok moda. DeFacto 899,99 lira

Deri blazer’lar 90’lar stilini yansıtıyor. Koton 899,99 lira

Çanta boyları bu sene çok büyüdü. Mango 1.799,99 lira

Kırmızı bu sezon uzun zamandır olmadığı kadar popüler. NetWork 3.049 lira