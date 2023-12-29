Son dakikacılar endişelenmeyin: Yılbaşında siz de parlayacaksınız

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İster evde yakınlarımızla bir yılbaşı planımız olsun ister dışarıda bir parti ya da konser için... Hiç fark etmez; bu geceyi hepimiz keyifli ve eğlenerek geçirmek istiyoruz. Zira başlangıçların verdiği heyecan bizi, yeni yıla mutlu girmeye çağırıyor. Giydiklerimiz, o gece için kendimize göstereceğimiz özen hem özgüvenimizi arttırmak hem de bu geceyi daha da keyifli kılmak için çok kıymetli. Yılbaşı gecesinde giyinip süslenmek hepimize iyi hissettiriyor. Aralık ayında Instagram ve TikTok moda fenomenlerinin yılbaşı gecesi için hazırladığı kombinlerle dolmuşken, oralardan bolca ilham aldık ve henüz yılbaşı kombinlerini hazırlamayanlar için bu stilleri madde madde özetledik.

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Sosyal medya fenomeni Leonie Hanne şatafattan kaçınmıyor.

Abartı seviyesi: İstediğimiz kadar abartmakta özgür olduğumuz çok az zaman var ve yılbaşı gecesi o nadir zamanlardan biri. Dolabınızda uzun zamandır giyilmeyi bekleyen o taşlı ve payetli elbiseyi, yine normalde pek de giyemediğiniz taşlı, topuklu bir ayakkabıyla birleştirmekten çekinmeyin örneğin. Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Leonie Hanne bu konuda bizi cesaretlendirmek için var adeta. Hanne tüylü, taşlı ve ışıltılı ne kadar parça varsa hepsini bir arada kullanmaktan çekinmiyor. Genellikle saçlarını daha sade ve düz tutarak şatafatın dozunu ayarlıyor.

1. Antonio Marras imzalı ışıltılı bir tasarım.2. Saten kumaşlar eski popülaritesine kavuştu.3. Influencer Kate Hutchins’in yılbaşı kombinlerinden...

Dengeli şıklık: Bu ışıltı bana çok fazla diye düşünenlerdenseniz, sade ve gösterişli parçaları bir araya getirerek dengeli bir şıklık yakalayabilirsiniz. Bu konuda ‘My Capsule Wardrobe’ TikTok hesabı bana çok ilham verdi. Payetli pantolon ve etekleri düz kazaklarla, simli bluz ve kazakları denim pantolonlarla tamamlayarak bu özel gecede stil sahibi görünmenin altını çizebilirsiniz. Bu görünümü topuklu ayakkabılar ya da botlarla tamamlamaksa tercihinize ya da dolabınızdaki alternatiflere göre size kalmış.

Saten modası: Saten dokular bu sene moda sahnelerine etkili bir şekilde döndü ve sanıyorum birçok kadının dolabına girmeyi başardı. Özellikle uzun saten elbise ve etekler çok sevildi. Instagram fenomenleri de yılbaşı kombin önerilerine bu parçayı ekledi. Saten bir elbise ya da eteğin üstüne bol ve kocaman bir kazak giyerek konforlu ve ters köşe şıklık elde edebilirsiniz. “Yok, ben daha da şık olmak istiyorum” derseniz, oversize (geniş) blazer ceketler ve taşlı, topuklu ayakkabılar da bu kumaşın en güzel eşlikçilerinden.

Kırmızı bu yılın popüler rengi, yılbaşı akşamı için de iyi bir seçim.



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Kırmızı olsun: Kırmızı her yılbaşının gözde rengi olsa da bu sene yerini iyice sağlamlaştırdı çünkü yalnızca yılbaşının değil, senenin de en popüler renklerinden biri oldu. Dolabınızdan kırmızı bir elbise ya da ceket gibi dikkat çekici bir parça seçerek görünümünüzü oluşturabilirsiniz. Ya da bu çarpıcı renge yalnızca çorap, ayakkabı ve aksesuar gibi detaylarda yer verebilirsiniz. Özellikle kırmızı çorap ve kırmızı ayakkabı ikilisi bu ara Instagram kızlarının favorileri arasında.

Trikoları ışıltılı aksesuarlarla birlikte kullanabilirsiniz.



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Örgü şıklığı: Soğuk havalarda bize en konforlu hissettiren parçalar olan trikoları yılbaşı gecesinde de rahatlıkla tercih edebiliriz. Mini etek, deri ya da metalik pantolon veya elbiselerle birlikte kullanabiliriz. Topuklu ayakkabılar ve pırıltılı takılarla birleştirerek içerisinde en rahat hissedeceğimiz parçayla şık bir şekilde yeni yılı karşılayabiliriz.

HER TARZA UYGUN

Rahatlığıyla sevilen trikolarınızı şık parçalarla eşleştirebilirsiniz.

Jimmy Key, 999,95 lira

Gösterişli bir takıyla görünümünüze şıklık katın.Besign Jewelery, 2.199 liraKırmızı çorap ve aksesuarlar bu yılbaşının favorisi…Penti, 104,95 liraSenenin modası saten dokular bu özel geceye çok yakışacak.Zara, 890 liraPayetli parçalar yılbaşı gecesinin olmazsa olmazı.Yargıcı,1.699,99 lira