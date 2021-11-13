‘Sokakta yaşadıklarımı, eve kapanınca anlatabildim’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Bidendan Avrupaya uyarı: Rusya işgal edebilirBiden'dan Avrupa'ya uyarı: Rusya işgal edebilir#ABD
Bu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderlerBu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderler#İklim Krizi
Terimin gözdesi için fiyat açıkladı Morutan sonrası...Terim'in gözdesi için fiyat açıkladı! Morutan sonrası...#Galatasaray
Bu yüzü unutmayın: İşte o cani Başak Cengizi sokak ortasında katletmiştiBu yüzü unutmayın: İşte o cani! Başak Cengiz'i sokak ortasında katletmişti#Başak Cengiz
İstanbulda Türk duruşu Dikkat çeken Sultanahmet mesajı...İstanbul'da Türk duruşu! Dikkat çeken 'Sultanahmet' mesajı...#Türk Konseyi
Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalıSamuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı#Samuray Kılıcı
Bakan Özer’den mesajlar: Hedef reform değil, kaliteBakan Özer’den mesajlar: Hedef reform değil, kalite#Mahmut Özer
Ünlü estetisyene Mona Lisa tazminatıÜnlü estetisyene 'Mona Lisa' tazminatı#Estetik
Vahşetin NEDENleri aynı... Katillerden kopya ifadeVahşetin 'NEDEN'leri aynı... Katillerden kopya ifade#Başak Cengiz
Sektör temsilcileri bir araya geldi... Hürriyetten mermer zirvesiSektör temsilcileri bir araya geldi... Hürriyet'ten mermer zirvesi#Hürriyet Ekonomi Zirvesi
Ünlü köpek eğitmeni Can Paksoy ölümden döndüÜnlü köpek eğitmeni Can Paksoy ölümden döndü!#Can Paksoy
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı Biletler satışta; işte tüm ayrıntılar...Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı! Biletler satışta; işte tüm ayrıntılar...#Milli Piyango
U21 Milli Takımının otobüsü bozuldu Maça yetişemediler...U21 Milli Takımı'nın otobüsü bozuldu! Maça yetişemediler...#Milli Takım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettikCumhurbaşkanı Erdoğan: 2040 vizyonu belgesini kabul ettik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği Murat Sancak açıkladı...Belhanda ve 6 milyon euro gerçeği! Murat Sancak açıkladı...
HABERLERKelebek Haberleri Hürriyet Cumartesi Haberleri

‘Sokakta yaşadıklarımı, eve kapanınca anlatabildim’

#Çakal#Rap Müzik#Emirhan Çakal
‘Sokakta yaşadıklarımı, eve kapanınca anlatabildim’

Son günlerde en çok konuşulan rap’çi...‘Mahvettim’ şarkısının sözleri sosyal medyanın gündeminde. 20 yaşındaki rap’çi Çakal ilk röportajını verdi, hikâyesini anlattı: “Rutin bir hayatım yok, olsun da istemem.”

Haberin Devamı

Soyadıyla tanınan Emirhan Çakal, ‘Mahvettim’ şarkısıyla YouTube’da kısa sürede 7.6 milyon kez izlendi. “Bi’ haftadır iş için / Çekincektim fotoğraf / Gittim fotoğrafçıya, ‘Otur’ dedi, ‘Gülümse’/ ‘Gülümseyemem’ dedim / Bu benim için zor” diye devam eden şarkı sözleri çok konuşuldu, çok tartışıldı. Genç rap’çiyle müziğini, hayatını ve hayallerini konuştuk: “Şarkıyı yazarken her şeyden vazgeçmiştim, sabredecek gücüm kalmamış gibiydi.”

‘Mahvettim’ şarkının sözleri sosyal medyada çok eleştirildi. Nasıl hissediyorsun?

Kötü eleştiri beni olumsuz etkileyen bir şey değil, aksine beni hırslandırıyor. Yaşadığım veya yaşamadığım olayları kendi süzgecimden geçirerek aktarıyorum. Çok da anlaşılır olmak gibi bir derdim yok.

Sana bu sözleri yazdıran nedir, ne yaşadın?

Bir anda değişen hayatımın sorunlarıyla uğraşırken o hafta duygusal olarak çok düşüktüm ve sürekli tek başıma ağlayıp isyan etmekten başka bir şey yapmıyordum. Yaşadığım ilişkinin sarsılması, ekonomik çöküşler ve herkese karşı aşırı sinirli olmakla beraber içimdeki kin ve nefreti kusmak için müziğe ihtiyaç duydum. Arkadaş çevrem, ailem ve etrafımdaki insanlardan kurtulup tek başıma kalmak ve yalnız yürümek, yalnız kalmak istiyordum. Her şeyden vazgeçmiştim, sabredecek gücüm kalmamış gibiydi.

Haberin Devamı

Rap hayatına nasıl girdi?

Rap hayatımda hep vardı, dinleyici olarak... Fakat söyleyen kişi olacağımı düşünmüyordum. Herkesin kendine yöneldiği pandemi döneminde ben de rap müzikle tanıştım. Ev arkadaşım Reckol ile bir beat üzerine birkaç şey okuduktan sonra bunu sevdiğimizi fark ettik. Sokakta yaşadıklarımı, eve kapanmak zorunda kaldıktan sonra anlatabildim. Aslında rap’i öğrendiğim yer sokaktı, bunu evde fark ettim.

Rap dünyasında seni destekleyen, birlikte yürüdüğün başka isimler var mı?

En büyük destekçim ailem ve dinleyicilerim. Prodüktörüm Berk Erdemanar, Reckol ve Ceyda Yılmazer bu yolda beni yalnız bırakmayan isimler...

Nerede doğup büyüdün?

Memleketim Bursa. 16 yaşında Bursa’dan ayrılıp, hayatımı başlatmak için Eskişehir’e taşınıp tek yaşadım. Müziğe ilk adımımı 2019’da Eskişehir’de attım. Kurduğumuz Perros Blancos ekibiyle hızlı bir şekilde İstanbul’a taşınacağız. Çalışmalarımız İstanbul’da devam edecek.

Günlük hayatın nasıl? Ailenle mi yaşıyorsun?

Haberin Devamı

Ben her gün yeniden doğuyormuş gibiyim. Rutin bir hayatım yok, olsun da istemem zaten. Akışta kalmanın beni dinç tuttuğuna inanıyorum. Müziğimin çok yönlü olmasını da buna bağlıyorum. 16 yaşından beri tek yaşıyorum.

O kadar genç yaşta nasıl tek başına yaşadın? Maddi ve manevi olarak senin için zor değil miydi?

Maddi ve manevi olarak zorluk yaşamak para kazanma ve hayata tutunma becerimi geliştirdi. Kendimi bir anda hayata atılmış buldum. Erken yaşta bunları yaşamak bana zaman kazandıracak ve umarım daha başarılı olmamı sağlayacak. Tüm düzenimi, ailemi, arkadaşlarımı bırakıp sıfırdan bir hayat kurmak zor olsa da güçlü bir başlangıçtı. Üstesinden geldim ve üzerine koymaya devam ediyorum.

Haberin Devamı

VAKİT PARTİLEMEKLE GEÇİYOR

Müzikten geri kalan zamanda neler yapıyorsun?

Müzikten geriye pek zamanım kaldığı söylenemez. Ama snowboard yapmaya bayılırım. Kıyafet eşleştirmeyi çok seviyorum. Boş kaldığım her fırsatta sevdiğim markaların yeni koleksiyonlarını inceliyorum. Geri kalan tüm vakit partilemekle geçiyor (gülüyor).

İleride bir gün kendi giyim markanı yaratmayı düşünür müsün?

Küçük yaşlardan itibaren hayalimdi. Perros Blancos markası altında ürünler çıkarmaya, sınırlı sayıda satışlar yapmaya başladım.

Haberin Devamı

Vücudundaki dövmelerin anlamları neler?

Anlamlı olanlar da var, görünüşünü sevip yaptırdığım da… Kelebek, her günü son günümmüş gibi yaşamamı, her uyandığımda o günümü dolu dolu yaşayıp taze kalmam gerektiğini ifade ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çakal#Rap Müzik#Emirhan Çakal

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates