Sokak stilleri ilham veriyor

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Model ve influencer Nephytys Laurent Paris’te.

Sonbahar/Kış 2024 koleksiyonlarının sergilendiği moda haftaları geride kaldı. Dünyanın dört bir yanından farklı alanlardan moda otoritelerinin katıldığı moda haftalarında, davetli stilleri de en az defileler kadar dikkat çekiyor. Zira defilelere girişte fotoğraflanan davetliler ilham verici tarzlarıyla önümüzdeki sezon için ipuçlarını önden veriyor. Sokak stillerini takip etmek benim için de çok keyifli, ayrıca ilham verici, özellikle sezon alışverişine çıkmadan önce... Dört büyük moda başkenti Londra, New York, Milano ve Paris’teki sokak stillerine bakarak derlediğim öne çıkan beş ilkbahar trendini sizinle de paylaşmak istiyorum.

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Pantolon ‘out’ şort ‘in’: Özellikle Milano sokakları şortlu stillerle doluydu. Hem mini versiyonlarına hem de bermuda şortlara rastladık. Özellikle ceket ve gömleklerle eşleşmiş, takım versiyonlarını da bolca gördük. Havalar soğukken külotlu çorapla kullanmak da popüler.

Denim denim üstüne: Moda sözlüğünde ‘denim on denim’ olarak adlandırılan baştan aşağı denim görünümler, bu sezon moda haftalarında spor-şık görünmek isteyen davetlilerin tercihi oldu. Görünüme kırmızı ya da sarı gibi canlı renklerde ekstra bir parça eklemek ya da nötr tonlardaki parçalarla tamamlamaksa tercihinize kalmış.

Sezonun popüler rengi bordo baştan ayağa kadar kullanılabilir.

Bordo dokunuşu: Sezonun rengi bordo moda haftalarında sokak stillerini de ele geçirdi. Özellikle baştan ayağa bordo kullanımı öne çıktı. Milano bu rengi en çok gördüğümüz moda şehri oldu. New York, Paris ve Londra’daysa kırmızı daha ön plandaydı.

Asimetri: Asimetrik kollar, etek uçları ve hatta asimetrik olarak tasarlanmış ceketler bu sezon simetri takıntısı olanları rahatsız edecek gibi görünüyor. Özellikle davet sezonunda gece görünümlerinde bolca tercih edilebilir.

Feminen etki: Fırfır detayları, kabarık kollar ve etekler sokak stillerinde feminen görünümün dozunu arttırıyor. Bu tür parçaları spor ayakkabı, loafer ve kalın tabanlı bot gibi maskülen parçalarla birleştirmek çok moda.

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Külotlu çorap ve çizmelerle mevsime uyarlayın.Bershka, 790 liraKabarık etekler feminen havayı destekliyor.Mango, 2.299 liraTulumlarla baştan aşağı denim görünümü yakalayın.Mavi, 999,99 liraBordo bir üstle stilinizeşıklık katın.NetWork, 779 liraAsimetrik kesimler öne çıkacak.Feel The Lotus, 7.300 lira

Stil ikonu Iris Apfel geçen hafta sonu 102 yaşında hayatını kaybetti. Büyük yuvarlak gözlükleri, renkli, eklektik ve maksimalist stiliyle birçok moda devine de ilham perisi olan Apfel moda tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Aslında bir içmimar ve başarılı bir işkadınıydı. 2005’te Metropolitan Sanat Müzesi’nde (MET) adına özel yapılan sergiyle eşsiz stilini geniş kitlelere ulaştırdı. Kendi dolabından parçaların sergilendiği ‘Rara Avis’ (Nadir Kuş) isimli sergi çok ses getirdi ve onu bir moda ikonu olarak akıllara kazıdı. Şu ikonik cümlesiyse modaya bakış açısının, trendlerin çok ötesinde olduğunu anlatır: “Moda satın aldığın, stilse sahip olduğun şeydir. Stil kendini bulmakla ilgilidir ve bunu keşfetmek yıllar alır. Stili bulmak için yol haritası yoktur, bu kendini doğru ifade etmekle ve her şeyden önce tavırla ilgilidir”. Moda dünyasına önemli izler bırakan Apfel hiçbir zaman unutulmayacak.