Siz uyurken cildinize güç katsın... En iyi 10 gece bakım ürünü

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1- PARLAK VE ESNEK

Drunk Elephant Protini Polypeptide Cream



Cildi güçlendiren, parlaklık ve esneklik kazandıran bir ürün. Yüzde 10 laktik asit, cildi güçlendirici sinyal peptitler, bitki büyüme faktörleri ve destekleyici aminoasitler içeriyor. Ürün leke, gözenek ve yaşlanma gibi sorunlarla savaşma iddiasında. Esra Er Kursan, Ayfer Aydın, Çisem Çakır, Ezgi Özkur önerisi. 50 ml, 2.859 lira.

2- DAHA SIKI BİR GÖRÜNÜM



Lancome Rénergie Nuit Multi-Lift Sıkılaştırıcı Gece Kremi



Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği, aynı zamanda nemlendirici özelliği de olan bu ürün için Metin Uyar “Temizlenmiş cilde ve boyna ince bir katman halinde sürebilirsiniz. Zenginleştirilmiş formülü sayesinde cildiniz daha sıkı bir görünüm kazanır. Kırışıklıkların görünümünde azalma olur” diyor.

50 ml, 3.666 lira.

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3- LEKELERİ AZALTIYOR



Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Glikolik Gece Bakım Kremi



Cilt lekelerini azaltmak üzere tasarlanmış bu ürün gece boyunca etkili oluyor. Yağsız olan krem yüzde 95 doğal türevli içeriklerden oluşuyor ve soyucu etkisiyle sabaha parlak ve canlı bir ciltle uyanmanıza yardım ediyor. Düzenli kullanımda daha eşit bir cilt tonu gözlemlemek mümkün. Çisem Çakır ve Esra Er Kursan tavsiyesi. 50 ml, 900 lira.

4- SİYAH NOKTALARA KARŞI



Etat Pur Saf Salisilik Asit Serum



Gözenekleri temizleyen ürün, cildi yumuşatıyor ve daha temiz görünmesini sağlıyor. İçerdiği salisilik asit sayesinde ciltteki pürüzlerin, siyah noktaların azalmasına yardımcı oluyor. Ayfer Aydın “Siyah nokta karşıtı sivilce ve lekelerin tedavisinde etkili olan serum gece kullanıma uygun, şahane bir ürün” diyor. 15 ml, 529,90 lira.

5- YENİLEYİCİ ETKİSİ VAR



Abtira Garden Fruit Night %5 AHA Yeni Formül Nemlendirici ve Canlandırıcı Gece Kremi



Esra Er Kursan tavsiye ediyor: “İçerdiği meyve özleri ve asitleri sayesinde cildi yenileyici etkisi olan bu nemlendirici özellikle ciltteki pürüz ve lekeleri gideriyor. Antioksidan özelliği sayesinde yaşlanma karşıtı etkisi de var.” Ürün hayvanlar üzerinde test edilmemiş. 50 ml, 650 lira.

6- CİLDİ AYDINLATIYOR



Bioderma Pigmentbio Night Renewer



Sibel Berksoy ürünü şöyle anlatıyor: “Özellikle leke problemi olan ve lekelenmeye eğilimli ciltler için uygun. C ve E vitaminleri cildi erken yaşlanma belirtilerine karşı koruyor ve kahverengi lekelerin azalmasını sağlıyor. İçeriğindeki salisilik asit sayesinde ciltte aydınlatıcı bir etki oluyor.” Hafif bir dokusu olan ürün hassas ciltler için de ideal. 50 ml, 597 lira.

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7- DÜZENLİ KULLANMAK GEREKİYOR

Avon Anew Portinol Power Göz Çevresi Kremi



“Kolajen desteğiyle cildinizin güçlenmesine yardımcı oluyor. Etkisini 7 günde görebilirsiniz. Düzenli kullanmalısınız. Derinlemesine yoğun nemlendirme özelliğiyle ince çizgi ve kırışıklıklara karşı etkili. Hafifleyen kırışıklıkların yanı sıra daha pürüzsüz, daha sıkı, daha parlak ve genç bir cilt görünümü elde edebilirsiniz” diyor Nilüfer Pazvantoğlu. 15 ml, 159,99 TL

8- KAZAYAKLARINA ETKİLİ

Neutrogena Retinol Boost Göz Kremi



Gözle görünen yaşlanma belirtileri olan ince çizgiler, kırışıklıklar ve inatçı kazayağı izleriyle etkin bir şekilde mücadele ediyor. Cildi derinlemesine nemlendirerek sağlıklı bir görünüm kazandırıp cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Güneş Ertürk “Retinolün kolajen arttırıcı özelliğiyle kırışıklığa eğilimli ciltler için tercih edilebilir” yorumunu yapıyor. 15 ml, 457 lira.

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9- DOLGUNLUK HİSSİ…VERİYOR



Sephora Collection Firming Sleeping Cream



Ürünü Damla Durak öneriyor: “Uygun fiyatlı ancak yüksek kaliteli içerikler aradığımda elim hemen Sephora Collection ürünlerine gidiyor. Bu sıkılaştırma etkili Gece kremi de o ürünlerden biri. Ciltte yarattığı o sıkılık ve dolgunluk hissini seviyorum ve bunu yüzde 95 doğal kökenli içeriklerle yapıyor.” 50 ml, 389 lira.

10- SOLGUN CİLTLERE IŞILTI

Greenlabel Pre+Probiyotik Serum



İpek Koşan ürünü tavsiye ediyor: “cilt yüzeyi milyonlarca bakteri ve mantar çeşidi barındırır. Probiyotiklerin özel kombinasyonuyla hücre yenilenmesini sağlayan bu serum, cilt florasını düzenlemeyi amaçlıyor. Cildi onarıp, yenileyip tazeliyor. Yorgun ve solgun ciltlere ışıltı katıyor.” 30 ml, 225 lira.