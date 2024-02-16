Şimdi yeniden okullu olduk

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Farklı alanlardan ilham almayı seven moda dünyasının son yıllarda radarında okul üniformalarını çağrıştıran parçalar var. Özellikle 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında birçok markada bu stile gönderme yapan tasarımlara rastlıyoruz. Benim de kişisel olarak çok sevdiğim moda trendlerinden biri olan İngilizce adıyla ‘preppy’, bizdeki söylemiyle de kolejli stili aslında oldukça konforlu. Üstelik stil sahibi bir tavrı var. Aynı anda yaydığı maskülen ve feminen enerjiyle tarzımızda bir denge yakalamamızı da sağlıyor. arklı alanlardan ilham almayı seven moda dünyasının son yıllarda radarında okul üniformalarını çağrıştıran parçalar var. Özellikle 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında birçok markada bu stile gönderme yapan tasarımlara rastlıyoruz. Benim de kişisel olarak çok sevdiğim moda trendlerinden biri olan İngilizce adıyla ‘preppy’, bizdeki söylemiyle de kolejli stili aslında oldukça konforlu. Üstelik stil sahibi bir tavrı var. Aynı anda yaydığı maskülen ve feminen enerjiyle tarzımızda bir denge yakalamamızı da sağlıyor.

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Stil ikonları bu trendi sevdi…

Giyimleri takip edilen ünlü isimler ve Instagram’ın stil ikonları bu trendi uygulamaya çoktan başladı. Hatta kırmızı çorapların da bir anda bu kadar popüler olması bu modanın yükselişiyle ilgiliydi. Eminim siz de Instagram akışınızda saçlarda kurdeleyle tamamlanmış kırmızı çoraplı, pilili etekli ve mokasen ayakkabılı eşleştirmelere rastlamışsınızdır. Bu tarzı siz de stilinize adapte edebilirsiniz ancak kırmızı çorap tarzınız değilse onu klasik siyah olanla değiştirip kendi zevkinize göre uyarlayabilirsiniz.

Hailey Bieber mini eteğini oversize polo yaka sweatshirt’le tamamlıyor.

Hailey Bieber kolejli stilini yansıtan seçimleriyle objektiflere yakalanan ünlüler arasında. Bieber Instagram kızlarının aksine mini eteğini oversize (geniş, bol) bir polo yaka sweatshirt’le tamamlamış ve Mary Jane ayakkabılarını beyaz çoraplarla giymiş. Stil ikonu Emili Sindliv de bu modayı benimseyenlerden biri.

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Geride bıraktığımız Kopenhag Moda Haftası’nın sokak stilleri bu trendi nasıl uygulamamız gerektiği konusunda bize ilham veriyor. Renkleri ve stilleri karıştırma konusunda usta olan Kopenhaglı kadınlar kolejli stilini de kendilerine göre yorumluyorlar. Örneğin oversize kesimli bir polo yakanın bermuda şortlarla ve pembe kelebekli topuklu ayakkabılarla eşleştiği bir stil dikkatimi çekmişti. Zıt tarzları bir araya getiren bu eşleştirme, kolejli tarzını uygularken özgür olabileceğimizi gösteriyor.

Podyumlara baktığımızdaysa bu trendin birçok farklı yorumuna rastlıyoruz. Örneğin Miuccia Prada kreatif direktörlüğündeki Miu Miu, akademi ve balerinlerin dünyasının iç içe girdiği bir koleksiyon sunuyor. Klasik polo yakalarla birleşen mini kabarık eteklerle fark yaratıyor. Chanel bu trende kendi özgün yorumunu katıyor. Markayla özdeşleşen tüvit elbiselerin yeni halleriyle kolejli stiline gönderme yapıyor. Gelelim Dries Van Noten’e… İddialı desen ve renk kombinasyonlarını seven marka, kolejli stilini sportif ve şık tarzın karması olarak yorumluyor. Payetli elbiselerle bir araya gelen çizgili polo yakalar yaratıcılık sınırlarımızı zorlamamıza izin veriyor.

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2024 İlkbahar/Yaz erkek koleksiyonlarında da kolejli stillerine rastlıyoruz. Tıpkı kadın trendlerinde olduğu gibi erkekler için de polo yakalar, çizgili gömlek ve bluzlar öne çıkıyor. Armalı blazer ceketler ve bomber ceketler popüler parçalar arasında. Givenchy, JW Anderson ve Giorgio Armani bu sezon erkekler için kolejli tarzını benimseyen markalar arasında.





Pilili etekler bu stilin vazgeçilmez parçalarından...Bershka990 liraMokasenleri beyaz çoraplarla giymek popüler.Elle Shoes 1.924,93 liraGeniş kesimli blazer ceketler mini eteklere yakışıyor.H&M1.249 liraBaklava desenli kazaklarolmazsa olmaz.New In2.450 liraErkek koleksiyonundan seçtiğimiz bu model üniseks olarak kullanılabilir.Tommy Hilfiger 4.199 liraBol paçalı kumaş pantolonları polo yakalarla tamamlayın. Erkek koleksiyonundan…Zara1.590 lira