Sezonluk değil ömürlük bir trend

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Yazı trendler gelip geçicidir ve ömrü bir sezon kadar kısadır. Ama birkaç yazdır hayatımızda olan yelekler, önlenemez yükselişiyle kalıcı bir parçaya dönüşüyor. Yelekleri özellikle bluz yerine tek başına kullanmak çok moda fakat içine tek bir katman daha ekleyerek düğmeleri açık da tercih edebilirsiniz. Rosie Huntington-Whiteley ve Kendall Jenner gibi dünyaca ünlü modellerin sokak stillerinde sık sık karşımıza çıkan yelekler Instagram’ın moda ikonlarının da vazgeçilmezlerinden biri. Stile anında şık bir dokunuş katan bu yeni parçanın farklı versiyonlarını birçok markada görmek mümkün.

Klasik tarzda bir yeleği kumaş pantolonla eşleştirerek işte giyebilirsiniz



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Stella McCartney, Coperni, Jil Sander ve Saint Laurent’ın da 2023 Yaz koleksiyonlarında rastladığımız yelekler oldukça dikkat çekici. Özellikle Coperni’nin tasarımları yeleklerin aklımızda yer etmiş resmi algısını kırıp havalı ve gündelik bir tarza bürünmesini sağladı. Dünyaca ünlü lüks alışveriş sitesi Mytheresa’nın moda direktörü Tiffany Hsu da bu popüler parça hakkında Harpers’ Bazaar Amerika’ya bir açıklama yaptı. Biz de ona katılmadan edemedik. Hsu yeleklerin çok yönlü olduğunu, her ortama, tüm mevsimlere rahatlıkla adapte edilebileceğini söyledi ve ekledi: “Nasıl giydiğinize bağlı olarak cinsiyetsiz, androjen veya seksi görünebilirsiniz.”

Yılın başka bir trendi olan paraşüt kargo pantolonlarla sportif şık bir tarz yaratabilirsiniz.

Hangileri popüler?

Denim yelekler bu sezon çok gözde ve neredeyse bir denim şort kadar kullanışlı. Onları farklı kumaş tipleri ve birçok tarzla eşleştirebilirsiniz. Altına bir denim parça giyerek ‘denim on denim’ stili yaratabilirsiniz. Ya da yılın bir başka trendi olan paraşüt kargo pantolonlarla sportif şık bir tarz oluşturabilirsiniz.

Denimler kadar popüler olan bir başka yelek çeşidi de keten kumaşlılar. Zaten bu sezon ketenin her hali vazgeçilmez oldu. Onları da aynı kumaştan bir pantolon, etek ya da şortla eşleştirebilirsiniz. İşte, tatilde ya da günlük şehir hayatında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Klasik kumaştan resmi modellerse hangi parçayla eşleştirdiğinize bağlı olarak anında farklı bir havaya bürünüyor. Klasik siyah bir yeleği kumaş pantolonla eşleştirerek resmi iş ortamlarında kullanabilirsiniz örneğin. Ya da denim şort ve spor ayakkabılarla gündelik stillinizde tercih edebilirsiniz.Uzun modellerle modern bir tarz yakalayabilirsiniz.

Son olarak da kalçaya kadar gelen uzun yelek tasarımlarından bahsedelim. Özellikle takım halinde bir pantolonla tamamlayarak kullanırsanız daha modern bir tarz yakalayabilirsiniz.

Erkeklere özel...

Yelekleri bluz olarak kullanma trendinin yalnızca kadınlar için olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Markaların erkek koleksiyonlarında yeleklere rastlamak mümkün. Özellikle denim versiyonları çok popüler. Bu trendde de ‘Barbie’ filminde Ryan Gosling’in canlandırdığı Ken karakterinin payı büyük. Eğer bu tarzı fazla iddialı bulduysanız özellikle bahar aylarında içine tişört ya da gömlek giyerek sokak stilinizde kullanmayı deneyebilirsiniz.

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Burcu Tandoğan tarafından 2022 yılında kurulan Burqu, kadın giyiminde sessiz lüks trendinin öncü markaların-

dan biri ve şimdi de başarısını Londra’da açtığı ilk mağazasıyla globale taşıyor. Pantolon, elbise, ayakkabı, çanta ve parfüm gibi geniş bir ürün yelpazesine yer verilen mağazada, sessiz lüks anlayışını yansıtan sofistike ve minimalist tasarımlar görmek mümkün.

Raisa Vanessa ile işbirliği koleksiyonundan seçtik.adL 899,95 liraYeleklerin crop versiyonları da var.Burqu 1.560 liraBeyaz bol paçalı bir pantolonla tamamlayın.H&M 599,99 liraKeten olanlar yazın çok seviliyor.Mango 1.399,99 liraTakım pantolonuyla birlikte ofiste kullanılabilir.NetWork 2.599 lira