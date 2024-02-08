Sergiye de gittik beraber, konsere de…

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KONSER





-Oda müziği topluluğu Quartetto di Cremona 10 Şubat Cumartesi 20.00’de klarnet virtüözü Pablo Barragan solistliğinde CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 44-165 lira.

-Berkay 10 Şubat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde. Bilet fiyatı 1.210-1.540 lira.

-İrem Derici 10 Şubat 21.00’de JJ Arena’da. Bilet fiyatı 855-14.000 (4 kişilik loca) lira.

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-Son Feci Bisiklet 10 Şubat 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek. Bilet fiyatı 385 lira.

-Gökhan Türkmen 13 Şubat Salı 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 513-15.000 (4 kişilik loca) lira.

-Sena Şener 13 Şubat 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 570-13.500 (4 kişilik loca) lira.

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 15 Şubat Perşembe 20.00’de şef Carlo Tenan ve keman virtüözü Midori’yle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 300-950 lira.

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-Semicenk 16 Şubat Cuma 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranları için söyleyecek. Bilet fiyatı 599-1.250 lira.

-Anıl Durmuş 16 Şubat 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da. Bilet fiyatı 330 lira.

-Köfn 16 Şubat 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 200-2.000 (VIP Bistro) lira.

-Ayşegül Aldinç 16 Şubat 22.00’de Beylikdüzü, Mask Beach’te sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 400-4.000 (4 kişilik bistro) lira.

GECE





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-Fettah Can 10 Şubat Cumartesi 22.30’da 888 Private sahnesinde. (0516) 169 08 88

-Baran Bayraktar 10 Şubat 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. (Rezervasyon: @kortoistanbul)

-Simge Eğrilmez 10 Şubat 1.00’de The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

-Bora Çetin 11 Şubat Pazar 22.30’da Chicki Boom’da setin başında olacak. Rezervasyon: @chicki.boom

-DJ Big G 11 Şubat 00.00’da Boâz Middle’da setin başında olacak. (0533) 478 45 25

-Ayta Sözeri 16 Şubat Cuma 22.00’de Moda Kayıkhane sahnesinde. (0541) 286 30 15

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-Melek Mosso 16 Şubat 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

FESTİVAL





-Uzun bir aradan sonra Cappadox bu yıl tekrar yapılacak. Kapadokya’nın mistik atmosferinde en son 2018’de düzenlenen kültür festivali farklı disiplinlerden yerli ve yabancı sanatçıların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Bu yılki tarih 23-26 Mayıs olarak açıklandı. Ajandanızda şimdiden yer açın.

PARTİ





-Radyo Eksen DJ’leri Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild 16 Şubat 21.00’de Babylon İstanbul’da Radyo Eksen partisi için setin başına geçecek. Bilet fiyatı 200-350 lira.

SERGİ

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-Dolapdere’deki Arter, Ömer Koç’un özel koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşan ‘Farz Et ki Sen Yoksun’ sergisini ziyaretçilerle buluşturuyor. Sergide 400 sanatçının 600’e yakın eseri var. Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği sergide resim, mobilya, kitap, heykel, fotoğraf, yazma ve belgeler izleyiciyle buluşuyor. Sergi 29 Aralık’a kadar görülebilir.

-The Stay Boulevard Nişantaşı ‘Gülmekten Kendine Dön’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Karma sergi Narek Azumanyan, Gago, Serdar Girgin, Evegenia Sare ve Arthur Tonakanyan’ın eserlerini bir araya getiriyor. Kimlik ve kendini ifade yolculuğunu komedi, mizah ve gülmenin anlamı üzerinden işleyen eserlerden oluşan sergi 5 Nisan’a kadar görülebilir.

-Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi’nde 2024 Macar-Türk yılı kapsamında düzenlenen ‘Glassification.hu’ isimli sergi gezilebilir. Sergide Macaristan’ın önde gelen cam sanatçılarının işlerini görebilirsiniz. 14 Şubat’ta kapılarını açacak sergi 18 Mart’a kadar Kâğıthane’deki Macar Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

DJ





-Ben UFO ve Sedef Adası ‘Selectist Presents: Selectronic 2.0’ etkinliği için 10 Şubat Cumartesi 21.00’de Volkswagen Arena’da setin başına geçecek. Gecede ayrıca Jonny Rock Zozo, Can Sarıhan, Ece Özel ve Kerem Kaya gibi isimler de çalacak. Bilet fiyatı 650-1.500 (sahne arkası) lira.

-Belçikalı DJ ve prodüktör Stereoclip 16 Şubat Cuma 22.30’da Blind’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 450 lira.

TİYATRO

-‘Boomer’ı Gördün mü?’





Evliliklerinin rutini içinde sıkışmış çiftin kedisi Boomer bir gün evden gider ve karı-koca arasında daha önce konuşulmayan konuların açılmasına yol açar. Robert Kerr’in yazıp Gülşah İnceer’in yönettiği oyunda başrolü Yasemin Kır ve Kağan Kayasan paylaşıyor. 10 Şubat Cumartesi 19.00 ve 21.00’de Bahçe Galata’da izlenebilir. Bilet fiyatı 220-280 lira.

-‘Tek Kullanımlık Hikâye’





Volkan Çıkıntıoğlu’nun yazıp Gülhan Kadim’in rejisini üstlendiği oyun Kumbaracı50 prodüksiyonuyla seyirciyle buluşuyor. Oyun iklim krizi ve değişen kent yaşamı karşısında insanın hissettiği çaresizliği sıradan bir mahallede yaşayan üç erkeğin gözünden izleyiciye sunuyor. 10 Şubat Cumartesi 20.30’da Kumbaracı50’de izlenebilir. Bilet fiyatı 220-300 lira.

-‘Fareler ve İnsanlar’





John Steinbeck’in yazıp Gökhan Kocaoğlu’nun rejisini üstlendiği, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Fareler ve İnsanlar’ 14-15-16 Şubat saat 20.00’de İzmir, Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Dünya edebiyatının önemli eserlerinden ‘Fareler ve İnsanlar’ birbirlerine zıt iki arkadaşın hikâyesinden yola çıkarak insan doğasının derinliklerine inen, duygusal bir tiyatro deneyimi sunuyor. Arif Yavuz, Umut Kolburan, Cemalettin Çekmece, Mustafa Turan, Ümit Dikmen, Akın Kurt ve Güneş Emir gibi oyuncuların rolleri paylaştığı temsilin bilet fiyatı 30-75 lira.

ATÖLYE





-Cooking Class Academy 10 Şubat Cumartesi 16.00’da Uzakdoğu lezzetleri meraklıları için suşi atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında farklı suşi yapımı teknikleri anlatılacak. Bilet fiyatı 2.420 lira.

YARIŞ





-Tour of Antalya bisiklet yarışı başladı. 16 ülkeden 25 takım ve 175 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşen yarışta bisikletçiler Antalya’nın eşsiz doğasıyla birleşen 4 farklı etapta 601,7 kilometre pedal basacak. 10 Şubat Cumartesi 12.00’de başlayacak 3’üncü etap yarışında Kemer-Tahtalı, 11 Şubat Pazar 11.00’de başlayacak etaptaysa Antalya etabı izlenebilecek. Ayrıca Tour of Antalya’nın son günü 11 Şubat Pazar 13.30’da ‘Yeşil Bir Gelecek’ farkındalık sürüşü gerçekleşecek. Tüm Antalyalıların katılabileceği sürüş Antalya Müzesi’nin önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.