Sergi sergi Ä°stanbulumâ€¦

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*KONSER

-Ä°spanyol keman sanatÃ§Ä±sÄ± Leticia Moreno 20 Ocak Cumartesi 20.00â€™de Murat Cem Orhan ÅŸefliÄŸinde sezon aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konseri iÃ§in CRR Senfoni OrkestrasÄ±â€™yla sahneye Ã§Ä±kacak. Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonuâ€™ndaki konserin bilet fiyatÄ± 49-99 lira.

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-The Ringo Jets 20 Ocak 21.00â€™de Maximum UNIQ Boxâ€™ta konser verecek. Bilet fiyatÄ± 215 lira.-Hedonutopia ve Beyaz Hayvanlar 20 Ocak 21.00â€™de Alan KadÄ±kÃ¶yâ€™de sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 330 lira.-DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°sveÃ§li metal grubu Katatonia 20 Ocak 21.30â€™da Zorlu PSM Turkcell Sahnesiâ€™nde Ä°stanbullu hayranlarÄ±yla buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 693 lira.-Soft Analog 20 Ocak 22.00â€™de Blind Ä°stanbulâ€™da. Bilet fiyatÄ± 190,50 lira.-Yeni nesil popÃ¼ler rock gruplarÄ±ndan YangÄ±n 23 Ocak SalÄ± 21.30â€™da Dorock XL KadÄ±kÃ¶yâ€™de konser verecek. Bilet fiyatÄ± 168 lira.

-Yunan ÅŸarkÄ±cÄ± Despina Vandi 24 Ocak Ã‡arÅŸamba 20.00â€™de GÃ¼nay Restaurantâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 4.000-12.500 lira.

-Deniz Tekin 25 Ocak PerÅŸembe 22.00â€™de Hayal Kahvesi Aqua Floryaâ€™da olacak. Bilet fiyatÄ± 225 lira.-Sena Åžener 26 Ocak Cuma 21.00â€™de Dorock XL Venue-FitaÅŸ Sahnesi Taksimâ€™de konser verecek. Bilet fiyatÄ± 250 lira.-Levent YÃ¼ksel 26 Ocak 21.00â€™de Jolly Joker Kartal Ä°stMarinaâ€™da sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. Bilet fiyatÄ± 678-14.250 (4 kiÅŸilik loca) lira.

*GECE

-Hande Yener 20 Ocak Cumartesi 22.30â€™da 888 Private sahnesinde. (0516) 169 08 88

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-Ã–zcan Deniz 20 Ocak 23.00â€™te Cahide Palazzoâ€™da. (0212) 706 78 90-Baran Bayraktar 20 Ocak Cumartesi 00.00â€™da Korto Ä°stanbul sahnesinde.

-Simge EÄŸrilmez 20 Ocak 00.00â€™da The Room Live sahnesinde.

-Alya 25 Ocak PerÅŸembe gecesi 23.00â€™te KuruÃ§eÅŸme Boaz Liveâ€™da.

-Harbiyeâ€™deki Evâ€™de 26 Ocak Cuma gecesi Nez ile 90â€™lar partisi var.

-DJ Serhat YÄ±lmaz 26 Ocak 00.00â€™da Next Doorâ€™da kabinin baÅŸÄ±nda olacak.Â

Â *SERGÄ°

-BeyoÄŸlu, Ä°stiklal Caddesiâ€™ndeki Casa Botter, Mercan Dedeâ€™nin â€˜Sen Potansiyellerle DoÄŸdunâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± sergisini ziyaretÃ§ilerle buluÅŸturuyor. Mercan Dedeâ€™nin 30 yÄ±llÄ±k gÃ¶rsel sanat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kapsayan sergi, evrende her ÅŸeyin bir varoluÅŸ sebebi ve sayÄ±sÄ±z potansiyeli olduÄŸunu sanatseverlere hatÄ±rlatmayÄ± amaÃ§lÄ±yor. Sergi 4 Åžubatâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

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-PiyalepaÅŸaâ€™daki Merkur Galeri panda figÃ¼rleriyle tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sokak sanatÃ§Ä±sÄ± ve tasarÄ±mcÄ± Leo Lunaticâ€™in â€˜Leo In Crimelandâ€™ sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Sergide sanatÃ§Ä±nÄ±n pop-art panda figÃ¼rlerinin yanÄ± sÄ±ra bÃ¼yÃ¼k bir panda heykeli de var. Sergi 10 Åžubatâ€™a kadar aÃ§Ä±k.-ArtÄ°stanbul Feshane 23 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ itibariyle Tateâ€™i aÄŸÄ±rlayacak. â€˜Dinamik GÃ¶z: Optik ve Kinetik SanatÄ±n Ã–tesindeâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± sergide Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland ve Helio Oiticica gibi 21 Ã¼lkeden 57 Ã§aÄŸdaÅŸ sanatÃ§Ä±nÄ±n 95 eseri gÃ¶rÃ¼lebilecek. Serginin kÃ¼ratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Tate Modernâ€™in sergiler ve uluslararasÄ± sanat kÃ¼ratÃ¶rÃ¼ Valentina Ravaglia Ã¼stleniyor. Sergi 19 MayÄ±sâ€™a kadar ziyaret edilebilir.

*DJ

-Ä°spanyol DJ Marino Canal, KafesXMilo sunumuyla 20 Ocak Cumartesi Zorlu PSM %100 Studioâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. Murat UncuoÄŸlu, Milobe ve Egehan gibi isimlerin de DJ kabinine geÃ§eceÄŸi gecenin bilet fiyatÄ± 550-1.500 (sahne arkasÄ±) lira. KapÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 19.00.Â

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-Klein PhÃ¶nix sezon aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in 20 Ocak Cumartesi Moojo ve Avangart Tabldotâ€™u sahnesinde aÄŸÄ±rlÄ±yor. Saat 20.00â€™de baÅŸlayacak etkinliÄŸe katÄ±lÄ±m Ã¼creti 400-1.500 (sahne arkasÄ±) lira.-Ã‚me ve Dixon 26 Ocak Cuma 21.00â€™de Klein PhÃ¶nixâ€™te kabinin baÅŸÄ±na geÃ§ecek. Bilet fiyatÄ± 500-3.000 (sahne arkasÄ±) lira.

*TÄ°YATRO

-â€˜Sen Ä°stanbulâ€™dan Daha GÃ¼zelsinâ€™Â

Murat MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun yazÄ±p yÃ¶nettiÄŸi oyun, Ä°stanbullu bir ailenin Ã¼Ã§ kuÅŸak kadÄ±nÄ±nÄ±n hikÃ¢yesini anlatÄ±yor. GÃ¼Ã§lÃ¼ metniyle dikkat Ã§eken oyunda Esin Umulu, Åžebnem KÃ¶stem, Yeliz ÅžatÄ±roÄŸluâ€™nu izliyoruz. Ä°stanbul Åžehir TiyatrolarÄ± tarafÄ±ndan sahnelenen oyun 20 Ocak Cumartesi 15.00 ve 20.30â€™da ÃœskÃ¼dar Musahipzade Celal Sahnesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼lebilir. Bilet fiyatÄ± 30-45 lira.

Sam Shepardâ€™Ä±n â€˜True Westâ€™ eserinden YÄ±ldÄ±rÄ±m TÃ¼rkerâ€™in Ã§evirdiÄŸi oyunu Mert Ã–ner yÃ¶netiyor. BuÄŸra GÃ¼lsoy, Serhat Teoman, Burak SarÄ±mola ve AyÅŸe Lebriz Berkemâ€™in sahnelediÄŸi â€˜CÄ±rcÄ±r BÃ¶cekleri Ä°tler ve Bizâ€™ iki kardeÅŸin birbirini keÅŸfetme, birbirine dÃ¶nÃ¼ÅŸme hikÃ¢yesini konu alÄ±yor. 21 Ocak Pazar 16.00 ve 19.00 saatlerinde FiÅŸekhaneâ€™de gÃ¶rÃ¼lebilir. Bilet fiyatÄ± 187-525 lira.Â

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*ATÃ–LYE

-Nadir Gastronomi Platformu 22 Ocak Pazartesi 19.30â€™da ÅŸef Yasemin GÃ¼zelâ€™le bitki temelli beslenme atÃ¶lyesi dÃ¼zenliyor. Bitki temelli beslenmenin bilinen yanlÄ±ÅŸlarÄ± ve bilinmeyen yÃ¶nlerinin konuÅŸulacaÄŸÄ±, aynÄ± zamanda en gÃ¼zel Ã¶rneklerinin hazÄ±rlanacaÄŸÄ± atÃ¶lyeye katÄ±lÄ±m Ã¼creti 1.500 lira.

-Cooking Class Academyâ€™de 24 Ocak Ã‡arÅŸamba 18.00â€™de Meksika mutfaÄŸÄ± atÃ¶lyesi var. AtÃ¶lye kapsamÄ±nda etli taco, tavuklu quesadilla yapÄ±mÄ± ve sunumu anlatÄ±lacak. KatÄ±lÄ±m Ã¼creti 2.200 lira.Â