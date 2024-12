Sendromsuz pazartesinin gelişi...

Haberin Devamı

Neydi pazar günlerinin olmazsa olmazı? Arkadaşlarımızla, ailemizle güzel bir kahvaltı, sonrasındaysa yürüyüş, müze gezme, sinemaya gitme gibi sakin bir program. Ya da evde dinlenme, film izleme... Son zamanlarda bu durum biraz değişti. Artık birçok kişi için gün ‘havalı’ bir brunch’la başlıyor, ardından saatler ilerledikçe eğlencenin dozu artıyor, hatta gündüzler geceye bağlanıyor. Elbette hemen akla o soru geliyor: “Pazartesi sabahı saatin alarmı zır zır çalarken o yataktan nasıl çıkılacak, toplantılara nasıl girilecek?” Tabii ki bu sosyal kelebekler için sorun teşkil etmiyor. Özetle pazar eğlencelerine adapte olmak kimileri için biraz zor olabilir ama zamanla alışıyorsunuz...

Aslında haftanın son gününü eğlenerek geçirmek çok yeni bir alışkanlık değil, sadece son zamanlarda programlar çoğaldı, seçenekler arttı. Ben oldum olası çok severim pazar gecesi eğlencelerini. Sokakta nispeten eğlenmeyi bilen niş bir kitle olur. Misal, Hazine Cihangir’deyken gece Yol Project sahneye çıkardı, mekânda yer bulmak çok zor olurdu, Akaretler’deki KAF:F da pazar gecelerinin yine açık ara en popüler mekânlarından olurdu. Bu arada o gün çoğu mekânda yediğini, içtiğini ödüyorsun, hesaba müzik parası filan yansıtmıyorlar.

Haberin Devamı

Gelelim, pazar gecesi çıkmak isteyenler nereleri tercih ediyor, şu sıralar hangi mekânlar popüler konusuna. Seçenek çok, karar vermek zor...

◊ Kuruçeşme’ye düştü yolum geçen pazar. Sıra sıra dizilmiş mekânların kapı önleri doluydu. Mesela Korto İstanbul’da canlı müzik pazar gecesi de devam ediyor; Yağmur Hızal, Simge Eğrilmez gibi isimler sahneye çıkıyor.

◊ Korto’nun terasındaki Carla İstanbul’da brunch var, 11.00 ile 15.00 arasında. Murat Tokuz, Tai gibi ünlü isimler setin başına geçiyor, kahvaltıdan sonra sizi sendromsuz bir pazartesiye hazırlıyorlar. Fiks menü yok, alakart menüden istediğinizi sipariş veriyorsunuz.

◊ Yine Kuruçeşme’deki The Social hareketli mekânlardan. Önünde biraz sosyalleşip ilerleyen vakitte içeride dans edebilirsiniz. Boop Kuruçeşme’de de Yağız Ortatepe 22.30 gibi setin başına geçiyor, içerisi hareketleniyor, karnınız acıkırsa pizza fırınları açık. Boaz Live’daysa Mert Davran sahneye çıkıyor.

Haberin Devamı

◊ Goose No.25 o gün dolup taşıyor, canlı müzik var. Fuzuli Sound, 22.00’de sahneye çıkıyor, program gece yarısına kadar sürüyor. Mutlaka rezervasyon yapmak gerek.

◊ The Room Live Armutlu’nun girişinde. Son zamanların en popüler mekânlarından. Eski Gizli Kalsın tarzında... Yüksek tavanlı, şık bir canlı müzik mekânı. Sahnede Güven Yüreyi var, ‘Biz Bize Arabesk’ geceleri düzenleniyor.

◊ Bebek Hotel by The Stay’in brunch’ları şehrin

en havalı etkinliklerinden.

Yer bulmak için haftalar öncesinden aramak gerekiyor. Kahvaltıyla başlıyorsunuz, zamanla arkadan gelen müziğin ritmi artıyor. Her pazar 14.00’e kadar kahvaltı servisi var. Otelin ana restoranında pazar öğleden sonra caz ağırlıklı canlı müzik dinleyebilirsiniz. Gruplar ve zamanlama değişebiliyor.

Haberin Devamı

◊ Momo’nun meşhur brunch’larını da kaçırmayın. Açık büfe kahvaltı 10.30’da servis ediliyor, 15.30’a kadar sürüyor. Eğer kahvaltıya gitmiyorsanız 14.00’te ‘Sunday Menu’, yani pazar menüsü var. Saat 15.00 sonrası müzik biraz daha yükseliyor, içerisi de hareketleniyor.

◊ Suadiye’nin sevilen mekânlarından Rise n’ Fall’da Begüm Obiz sahnede. Etkinlik takvimi sosyal medya hesapları (@risenfallsuadiye) üzerinden duyuruluyor. Arada sahneye çıkan isim değişebiliyor.

Ah geceler

◊ Cafer Palamut bu gece 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de çalacak. (0530) 251 92 50

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da.

(0212) 706 78 90

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de.

(0531) 498 80 93

◊ Anıl Durmuş bu gece 00.30’da Ara Kat Suadiye

sahnesinde. (0533) 604 71 74

◊ Özgür Cankardeş 17 Aralık Salı akşamı 22.00’de

Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle

setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Fatih Ürek 18 Aralık Çarşamba 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ Kaan Yorulmaz 18 Aralık 23.30’da Aztek’te çalacak. (0212) 247 59 01

◊ Alya bu gece 23.45’te İzmir Om Mistral sahnesinde. (0541) 269 60 66

Haberin Devamı

◊ Antonina Turizm’in İstanbul turları radarınızda olsun. 24 Aralık’ta ‘Noel sabahında İstanbul’da Noel’ var. Tur 9.00’da Taksim AKM’nin önünden başlıyor. Rehberlik hizmeti, ikramlar, öğle yemeği ve mekânlara giriş biletleri dahil 4.850 lira. antoninaturizm.com

◊ Karaköy’deki Khai Otel’e yeni bir caz bar açıldı. Asa Khai Jazz Club’da çarşamba, cuma ve cumartesi günleri 20.30 itibariyle program başlıyor. Atıştırmalıklar Şef Nilay Lale’den. Mekân aylık olarak programlarını sosyal medyadan (@asakhai.ist) duyuruyor. 20 Aralık Cuma sahnede Sibel Köse var, fiyatı 1.000 lira.

◊ 18 Aralık Çarşamba Boop Kuruçeşme’ye Çeşme’den misafir geliyor. OrtayaxBoop etkinliğinde Alaçatılı Ortaya’nın tabakları 20.00-23.00 arasında servis edilecek, 23.00’ten sonra müziğin sesi açılacak,

setin başına Berk Sunal geçecek.

Rezervasyon için: @boopkurucesme