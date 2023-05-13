Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

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Aranjmanlarla öne çıkıyor
Yunus Karma, İstanbul
Kendine has bir yorumu olan butik çiçekçi, doğal malzemelerle tasarladığı aranjmanlarla öne çıkıyor ve birçok özel güne uygun alternatif sunuyor. Çiçek heykelciliği konusunda başarılı olan Yunus Karma annelere özel seçenekler de hazırlıyor. Özlem Güsar, Zeliha Köşlü, Sinan Taviloğlu ve Yasemin Savcı öneriyor. (0212) 260 96 97
Atölyeler düzenleniyor
Misk Floral, İstanbul
Burası hem bir çiçekçi hem de kafesi var. Canlı çiçekler Ekvador’dan ve Kenya’dan getiriliyor. Misk Floral’da ayrıca meraklıları için çiçek atölyeleri de düzenleniyor. Yasemin Savcı, Sezen Ölçer, Sinan Taviloğlu tavsiye ediyor. (0212) 277 07 75
Oda kokuları ve mumları da var
Ceremony, İstanbul
Bebek ve Üsküdar’da iki şubesi olan Ceremony özel günler için hizmet veriyor. Çiçekler ithal olarak Hollanda’dan getiriliyor. Oda kokuları ve mum satışı da yapılıyor. Elif Akti ve Sinan Taviloğlu’nun önerisi. (0212) 287 44 17
Bitkilerle donatılmış bir bölüm
Verda Botanic, İstanbul
Çiçeklerin tazeliğini kahve eşliğinde inceleyeceğiniz bir adres. Verda Göktürk adıyla kafe olarak da hizmet veriyor. Verda Botanic ise tamamen bitkilerle donatılmış bir bölüm. Burada çeşit çeşit saksı bitkisi de görebilirsiniz. Yasemin Savcı ve Zeliha Köşlü tavsiye ediyor. (0212) 322 25 22
Gül çeşitleri zengin
Rosa Nigrum, Ankara
Özel günler için ithal çiçeklerle aranjmanlar hazırlayan adres, kişiye özel tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Elif Akti “Çok taze çiçek seçkileri var, zengin çeşitli gülleriyse bir başka güzel” yorumunu yapıyor. (0312) 446 00 54
Her bütçeye uygun
Maria’nın Çiçekleri, İzmir
Karşıyakaya’daki mekân, çiçek tasarımlarında yaratıcılığı ön planda tutuyor. Düğün organizasyonlarından gelin tacı tasarımlarına kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Her bütçeye uygun alternatif bulmak da mümkün. Berkan Öz ve Özlem Güsar’ın tercihi. (0232) 366 09 09
Mekân ferah, seçenek bol
Çiçek Antalya
Aslı Hızar Derici “Annenizin bu mutlu gününe taze, şık, güzel buketler eşlik etsin. Antalya ve çevresine hizmet veren Çiçek Antalya hem müşteri memnuniyeti açısından hem de mekânın ferah, seçeneğin bol olması nedeniyle tercih edilebilir” yorumunu yapıyor. (0242) 349 30 30
Özenli paketleme yöntemleri...
Gardenova Botanik-Bitkibitiyor, Yalova
Naz Irmak “İç mekân bitkilerini farklı bir boyuta taşıyan Bitkibitiyor, özellikle özenli paketleme yöntemleri ve sağlıklı çiçekleriyle son yıllarda en çok tercih ettiğim marka oldu. Genç kurucusu Pınar Özkan’ın bitki bakımına hâkim olması da bu başarının kaçınılmaz olduğunun göstergesi adeta” diyor. (0226) 300 00 24
Doğal malzemeler kullanılıyor
Natura Karma Floral Design, İstanbul
Günlük buketler, aranjmanlar ve ‘bloom box’ çiçek kutuları
gibi farklı servisleri var. Günseli Büyüksağış “Kendilerine
has yorumlarını ekleyerek çiçekler ve doğal malzemelerle aranjmanlar hazırlıyorlar. Bunlar çok güzel. Ayrıca
tasarladıkları heykeller de oldukça başarılı” yorumunu
yapıyor. (0533) 155 53 51
Bursa’nın favori adresi
Ala Flowers Çiçekçilik, Bursa
İçeri girdiğiniz anda sizi mutlu eden bir çiçekçi. Özel günler için hazırladıkları buketler konusunda da iddialılar. Aslı Hızar Derici “Anneler Günü’nde özel sipariş oluşturabileceğiniz taze çiçek çeşitleriyle hizmet veriyorlar. Müşteri memnuniyetini önemsiyorlar ve çiçek çeşitleri de bol” diyor. (0537) 848 66 56