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Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

Güncelleme Tarihi:

#Anneler Günü#Anneler Günü Çiçeği#Hediye
Sen bu çiçeklerden daha güzelsin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 07:00

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutladığımız Anneler Günü’nde, biricik annelerimizi mutlu etmek için hepimiz planlar yapıyoruz. Bu özel günün sembolü de tabii ki çiçekler. Sürpriz bir hediye için en güzel buketleri ya da çiçek aranjmanlarını bulabileceğiniz en iyi butik çiçekçileri uzman jürimize sorduk.

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Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

Aranjmanlarla öne çıkıyor

Yunus Karma, İstanbul

Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

Kendine has bir yorumu olan butik çiçekçi, doğal malzemelerle tasarladığı aranjmanlarla öne çıkıyor ve birçok özel güne uygun alternatif sunuyor. Çiçek heykelciliği konusunda başarılı olan Yunus Karma annelere özel seçenekler de hazırlıyor. Özlem Güsar, Zeliha Köşlü, Sinan Taviloğlu ve Yasemin Savcı öneriyor. (0212) 260 96 97

Atölyeler düzenleniyor

Misk Floral, İstanbul

Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

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Burası hem bir çiçekçi hem de kafesi var. Canlı çiçekler Ekvador’dan ve Kenya’dan getiriliyor. Misk Floral’da ayrıca meraklıları için çiçek atölyeleri de düzenleniyor. Yasemin Savcı, Sezen Ölçer, Sinan Taviloğlu tavsiye ediyor. (0212) 277 07 75

Oda kokuları ve mumları da var

Ceremony, İstanbul

Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

Bebek ve Üsküdar’da iki şubesi olan Ceremony özel günler için hizmet veriyor. Çiçekler ithal olarak Hollanda’dan getiriliyor. Oda kokuları ve mum satışı da yapılıyor. Elif Akti ve Sinan Taviloğlu’nun önerisi. (0212) 287 44 17

Bitkilerle donatılmış bir bölüm

Verda Botanic, İstanbul

Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

Çiçeklerin tazeliğini kahve eşliğinde inceleyeceğiniz bir adres. Verda Göktürk adıyla kafe olarak da hizmet veriyor. Verda Botanic ise tamamen bitkilerle donatılmış bir bölüm. Burada çeşit çeşit saksı bitkisi de görebilirsiniz. Yasemin Savcı ve Zeliha Köşlü tavsiye ediyor. (0212) 322 25 22

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Gül çeşitleri zengin

Rosa Nigrum, Ankara

Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

Özel günler için ithal çiçeklerle aranjmanlar hazırlayan adres, kişiye özel tasarımlarıyla da öne çıkıyor. Elif Akti “Çok taze çiçek seçkileri var, zengin çeşitli gülleriyse bir başka güzel” yorumunu yapıyor. (0312) 446 00 54

Her bütçeye uygun

Maria’nın Çiçekleri, İzmir

Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

Karşıyakaya’daki mekân, çiçek tasarımlarında yaratıcılığı ön planda tutuyor. Düğün organizasyonlarından gelin tacı tasarımlarına kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Her bütçeye uygun alternatif bulmak da mümkün. Berkan Öz ve Özlem Güsar’ın tercihi. (0232) 366 09 09

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 Mekân ferah, seçenek bol

Çiçek Antalya

Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

Aslı Hızar Derici “Annenizin bu mutlu gününe taze, şık, güzel buketler eşlik etsin. Antalya ve çevresine hizmet veren Çiçek Antalya hem müşteri memnuniyeti açısından hem de mekânın ferah, seçeneğin bol olması nedeniyle tercih edilebilir” yorumunu yapıyor. (0242) 349 30 30

Özenli paketleme yöntemleri...

Gardenova Botanik-Bitkibitiyor, Yalova

Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

Naz Irmak “İç mekân bitkilerini farklı bir boyuta taşıyan Bitkibitiyor, özellikle özenli paketleme yöntemleri ve sağlıklı çiçekleriyle son yıllarda en çok tercih ettiğim marka oldu. Genç kurucusu Pınar Özkan’ın bitki bakımına hâkim olması da bu başarının kaçınılmaz olduğunun göstergesi adeta” diyor. (0226) 300 00 24

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Doğal malzemeler kullanılıyor

Natura Karma Floral Design, İstanbul

Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

Günlük buketler, aranjmanlar ve ‘bloom box’ çiçek kutuları
gibi farklı servisleri var. Günseli Büyüksağış “Kendilerine
has yorumlarını ekleyerek çiçekler ve doğal malzemelerle aranjmanlar hazırlıyorlar. Bunlar çok güzel. Ayrıca
tasarladıkları heykeller de oldukça başarılı” yorumunu
yapıyor. (0533) 155 53 51

Bursa’nın favori adresi

Ala Flowers Çiçekçilik, Bursa

Sen bu çiçeklerden daha güzelsin

İçeri girdiğiniz anda sizi mutlu eden bir çiçekçi. Özel günler için hazırladıkları buketler konusunda da iddialılar. Aslı Hızar Derici “Anneler Günü’nde özel sipariş oluşturabileceğiniz taze çiçek çeşitleriyle hizmet veriyorlar. Müşteri memnuniyetini önemsiyorlar ve çiçek çeşitleri de bol” diyor. (0537) 848 66 56

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anneler Günü#Anneler Günü Çiçeği#Hediye

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