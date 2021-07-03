Şehrin ortasındaki vahalarda serinleyelim

1) BOĞAZ’A NAZIR

Four Seasons Bosphorus, İstanbul





Boğaz’ın yanında konumlanan açık havuzuyla yaz aylarında tatile gidemeyenler için iyi bir alternatif. Havuzun 27 metre uzunluğu, 1.4 metre derinliği var. Ebru Erke öneriyor. Pazartesi ve perşembe 300 lira. Cuma, cumartesi ve pazar 450 lira. (0212) 381 40 00

2) PALMİYELER ARASINDA

Swissotel Büyük Efes, İzmir





“Şehrin ortasında yeşil bir vaha gibi. Palmiyeler altındaki büyük havuzu, aralıklı şezlongları ve temizliğiyle İzmir’deki favorim” diyor Bahar Akıncı. Hafta içi 300 lira, hafta sonu müşteri alınmıyor. (0232) 414 00 00

3) MARİNA MANZARALI

Wyndham Grand Kalamış, İstanbul





Anadolu Yakası’ndaki otel, şehirden uzaklaşmadan havuza ulaşım imkânı sunuyor. Marina manzaralı sonsuzluk havuzu var. Ebru Erke’nin tercihi. Hafta içi 400 lira, hafta sonu 500 lira. (0216) 400 00 00

4) TAŞ KÖPRÜ’YÜ İZLEYİN

Hilton SA, Adana





Merkeze 3 kilometre uzaklıktaki otel, Adana Taş Köprü ve Seyhan Nehri manzaralı. Adana HiltonSA’nın havuz ve etkinlik alanı doğaya saygılı mimari yaklaşımla planlanmış. Saffet Emre Tonguç tavsiye ediyor. Hafta içi 150 lira, hafta sonu 200 lira. (0322) 355 50 00

5) MACERA PARKURU VAR

Tasigo Hotel, Eskişehir





Canan Demiray “100 metrekareyi geçen şehir manzaralı bir havuzu var. Otelin sürprizi hem yetişkinler hem de çocuklar için eğlenceli aktivitelerle dolu macera parkuru” diyor. Hafta içi 150 lira, hafta sonu 175 lira. (0222) 211 03 00

6) ŞEHRİN SEVİLEN ADRESLERİNDEN

Swissotel The Bosphorus, İstanbul





Özge Altınok Lokmanhekim İstanbul’dan uzaklaşmadan yaz mevsiminin tadını çıkarma imkânı sunan Swissotel The Bosphorus’un havuzunu öneriyor. Hafta içi 495 lira, hafta sonu 595 lira. (0212) 326 11 00

7) GÜRÜLTÜDEN UZAK BİR ORTAM

Hilton İstanbul Bosphorus, İstanbul





Canan Demiray “Tatili şehrin merkezinde arayanlar için burası biçilmiş kaftan. Yemyeşil bahçesiyle gürültüden uzak. Hemen yanında oyun alanı da var” diyor. Hafta içi-hafta sonu 275 lira. (0212) 315 60 00

8) MOGAN GÖLÜ’NE KOMŞU

Patalya Lakeside Resort Hotel, Ankara





Eşsiz Mogan Gölü manzarasına sahip havuzda güzel bir yaz günü geçirebilirsiniz. Erdal İpekeşen’in önerdiği yarı olimpik havuzun derinliği 1.5 metreyle 1.9 metre arasında. Hafta içi ve hafta sonu yetişkin 100 lira, çocuk 50 lira. (0312) 484 44 44

9) YÜZEN YEMEK SERVİSİ

Fairmont Quasar, İstanbul





Hafta sonları barbekü ve havuz keyfini bir arada sunuyor. Savaş Özbey “Sonsuzluk havuzundan kentin görüntüsü harika, havuz içine ‘yüzen yemek servisi’ var” diyor. Hafta içi 250, hafta sonuysa 400 lira (barbekü dahil). (0212) 403 85 00

10) BAŞKENTİN MERKEZİNDE

Büyükhanlı Park Otel, Ankara





Büyükhanlı Park Otel’in açık havuz bölümü 1.000 metrekare alanda misafirlerine sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor. Erdal İpekeşen öneriyor. Hafta içi 85 lira, hafta sonu 95 lira. (0312) 441 56 00

*Belirtilen bedeller, kişi başı havuza giriş ücretidir.

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