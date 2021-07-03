Şehrin ortasındaki vahalarda serinleyelim
Sıcaklar bunaltıcı bir hal alıyor. Şehri terk edemeyenler için açık havuzlar bu havalarla baş etmek için iyi bir seçenek. Birkaç saatliğine de olsa suya kendini bırakmak, güneşlenmek, şezlonga uzanıp kitap okumak insanı tatile gitmişçesine dinlendiriyor. Günübirlik kaçamak yapmak isteyenler için şehir merkezlerindeki en iyi açık havuzları listeledik. Aralarında kente tepeden bakan sonsuzluk havuzları da var, ağaçların ortasında, sakin bir ortam vaat edenler de...
1) BOĞAZ’A NAZIR
Four Seasons Bosphorus, İstanbul
Boğaz’ın yanında konumlanan açık havuzuyla yaz aylarında tatile gidemeyenler için iyi bir alternatif. Havuzun 27 metre uzunluğu, 1.4 metre derinliği var. Ebru Erke öneriyor. Pazartesi ve perşembe 300 lira. Cuma, cumartesi ve pazar 450 lira. (0212) 381 40 00
2) PALMİYELER ARASINDA
Swissotel Büyük Efes, İzmir
“Şehrin ortasında yeşil bir vaha gibi. Palmiyeler altındaki büyük havuzu, aralıklı şezlongları ve temizliğiyle İzmir’deki favorim” diyor Bahar Akıncı. Hafta içi 300 lira, hafta sonu müşteri alınmıyor. (0232) 414 00 00
3) MARİNA MANZARALI
Wyndham Grand Kalamış, İstanbul
Anadolu Yakası’ndaki otel, şehirden uzaklaşmadan havuza ulaşım imkânı sunuyor. Marina manzaralı sonsuzluk havuzu var. Ebru Erke’nin tercihi. Hafta içi 400 lira, hafta sonu 500 lira. (0216) 400 00 00
4) TAŞ KÖPRÜ’YÜ İZLEYİN
Hilton SA, Adana
Merkeze 3 kilometre uzaklıktaki otel, Adana Taş Köprü ve Seyhan Nehri manzaralı. Adana HiltonSA’nın havuz ve etkinlik alanı doğaya saygılı mimari yaklaşımla planlanmış. Saffet Emre Tonguç tavsiye ediyor. Hafta içi 150 lira, hafta sonu 200 lira. (0322) 355 50 00
5) MACERA PARKURU VAR
Tasigo Hotel, Eskişehir
Canan Demiray “100 metrekareyi geçen şehir manzaralı bir havuzu var. Otelin sürprizi hem yetişkinler hem de çocuklar için eğlenceli aktivitelerle dolu macera parkuru” diyor. Hafta içi 150 lira, hafta sonu 175 lira. (0222) 211 03 00
6) ŞEHRİN SEVİLEN ADRESLERİNDEN
Swissotel The Bosphorus, İstanbul
Özge Altınok Lokmanhekim İstanbul’dan uzaklaşmadan yaz mevsiminin tadını çıkarma imkânı sunan Swissotel The Bosphorus’un havuzunu öneriyor. Hafta içi 495 lira, hafta sonu 595 lira. (0212) 326 11 00
7) GÜRÜLTÜDEN UZAK BİR ORTAM
Hilton İstanbul Bosphorus, İstanbul
Canan Demiray “Tatili şehrin merkezinde arayanlar için burası biçilmiş kaftan. Yemyeşil bahçesiyle gürültüden uzak. Hemen yanında oyun alanı da var” diyor. Hafta içi-hafta sonu 275 lira. (0212) 315 60 00
8) MOGAN GÖLÜ’NE KOMŞU
Patalya Lakeside Resort Hotel, Ankara
Eşsiz Mogan Gölü manzarasına sahip havuzda güzel bir yaz günü geçirebilirsiniz. Erdal İpekeşen’in önerdiği yarı olimpik havuzun derinliği 1.5 metreyle 1.9 metre arasında. Hafta içi ve hafta sonu yetişkin 100 lira, çocuk 50 lira. (0312) 484 44 44
9) YÜZEN YEMEK SERVİSİ
Fairmont Quasar, İstanbul
Hafta sonları barbekü ve havuz keyfini bir arada sunuyor. Savaş Özbey “Sonsuzluk havuzundan kentin görüntüsü harika, havuz içine ‘yüzen yemek servisi’ var” diyor. Hafta içi 250, hafta sonuysa 400 lira (barbekü dahil). (0212) 403 85 00
10) BAŞKENTİN MERKEZİNDE
Büyükhanlı Park Otel, Ankara
Büyükhanlı Park Otel’in açık havuz bölümü 1.000 metrekare alanda misafirlerine sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor. Erdal İpekeşen öneriyor. Hafta içi 85 lira, hafta sonu 95 lira. (0312) 441 56 00
*Belirtilen bedeller, kişi başı havuza giriş ücretidir.