Sazlı sözlü, danslı...

Son günlerde kiminle konuşsam konu bir şekilde ‘yılbaşı gecesi ne yapıyorsun’a geliyor... İstanbul gibi büyük şehirlerde 31 Aralık gecesi dışarı çıkmak büyük eziyet, nedeniyse trafik ve taksi sorunu tabii ki. Ama 2025’i şöyle sazlı sözlü, dansözlü selamlamayalım mı? Evden çıkış saatinizi iyi planlarsanız geceniz eziyete de dönüşmez. Mekânlar da programlarını açıkladı, geriye seçim yapmak kaldı. Baştan belirteyim, iyi bir ismi en önden seyretmek istiyorsanız 50 bin liraya kadar gözden çıkarmak gerekiyor. Tabii ki çok uçuk fiyatlar ancak belli ki taliplisi var, rezervasyonlar dolmaya başlamış bile. Şehir dışına çıkayım derseniz yıldız isimler otellerde sahnede olacak. NG Sapanca’da Gökhan Tepe, Antalya’da Ziynet Sali, Girne’deki Kaya Palazzo’da Derya Uluğ var.

İSTANBUL





Korto İstanbul: Kuruçeşme’deki mekânın sahnesinde Simge Eğrilmez olacak. Korto’da fiks menü 4.000 lira, içecekler ekstra. Eğer yemek sonrası gidecekseniz yine 4.000 lira harcama limiti var. Program 23.30 gibi başlayacak. Rezervasyon için: @kortoistanbul

Günay: İstanbul’da Mahsun Kırmızıgül sahnede olacak, fiyatı 15.000 liradan başlıyor, sahneye yakınlığınıza göre 45.000 liraya kadar çıkıyor. Ankara’daki sahnede Erol Evgin’in programı var, fiyatı sınırsız yiyecek ve içecekle 10.000-25.000 lira arasında. Yemek 20.00’de, müzik 22.30’da başlayacak.

(0212) 230 33 33

Cahide Palazzo: Yılbaşı gecesi Sibel Can şarkılarını söyleyecek. Cahide ekibinin bu güne özel hazırlanan şovları geceyi hareketlendirecek. Yemek 20.00’de, müzik 22.30’da. Fiyatlar 10.000 liradan başlıyor, sahneye yakınlığına göre artıyor, en ön masalar 50.000 lira. (0212) 706 78 90

Komedi Kulüp by Brothers: The Stay Boulevard Nişantaşı’ndaki mekânda ‘evde gibi yılbaşı’ konseptinde bir gece düzenleniyor. Önce otelin en üst katındaki İtalyan restoranı Marcello’da 19.30’da yılbaşı yemeği yenecek. Ardından 22.30’da Komedi Kulüp’e inilecek, Hakan Bahar sahneye çıkacak, tombala oynanacak. Sonrasında Murathan Özbek, Ali Can Ayyıldız ve Serdar Ormancı setin başına geçecek ve peçeteye yazılan istek parçalarla geceyi hareketlendirecek. Yemek, sınırsız şarap ve eğlence 8.000 lira. Kulüpte içecekler ekstra. (0533) 133 33 92

Pixi İstanbul: Şef Athinagoras Kostakos’un hazırladığı yılbaşı gala yemeği 19.30’da başlayacak. DJ Yakuza ve Murat Tokuz geceyi hareketlendirecek. Fiyatı 12.000 lira, yemek ve limitsiz içecek dahil. Smokin ve kokteyl elbisesi zorunlu... (0532) 209 74 94

Zıpkın: Arnavutköy’deki Zıpkın’da o geceye özel bir menü servis edilecek. Limitli içecek ve yemek 3.000 lira. İlerleyen saatlerde DJ setin başına geçecek, geceyi hareketlendirecek. (0533) 216 48 03

Kalamış Paysage Restaurant: Sahnede İzel olacak. Gece boyunca DJ performansı, oryantal şovlar devam edecek. Kapı açılışı 20.30, İzel’in sahnesi 22.30’da. Yemek ve içecek dahil 5.000 liradan başlıyor, 10.000 liraya kadar artıyor. (0532) 411 08 24

Sahne İstanbul: Simge’yi izlemek isteyenler Sahne İstanbul’da buluşuyor. Kapı açılışı 21.00, program 22.30’da. Gece boyu mini atıştırmalıklar ve sınırsız içecek dahil fiyatı en düşük 8.000 lira. Simge’nin ardından DJ performansı var. (0212) 280 33 33

Pera 77: 20.00’de özel menü servis edilecek. 22.30’da Dilek Sert Erdoğan sahneye çıkacak.

Fiyatı, sınırlı içecek ve yemek dahil 6.250 lira. (0534) 576 99 94

Boaz Live: Kuruçeşme’deki mekânda Özgün sahnede olacak. Yemek 20.00’de, sahne 22.30’da başlayacak. Yemek ve sınırlı içecek dahil 5.000 ile 10.000 lira arasında. (0532) 154 25 87

Dudu İstanbul: Asmalı’da Palazzo Donizetti Hotel’in terasındaki Dudu İstanbul özel bir menü hazırlamış. DJ performansı da olacak. Fiyatı yemek ve sınırlı içecek dahil 2.400 lira. (0543) 113 92 53

ANTALYA

◊ Ziynet Sali, Rixos Sungate’te konser verecek. Gala yemeği 20.00’de başlayacak, Sali 22.00’de sahnede olacak. (0242) 824 00 00

SAPANCA





◊ NG Sapanca Wellness&Convention’da Gökhan Tepe konseri var. 20.00’de başlayacak gala yemeği 22.30’dan sonra Tepe’nin şarkılarıyla hareketlenecek. (0264) 242 56 00

ERZURUM

◊ Palandöken’deki Sway Hotels’te Begüm Obiz sahneye çıkacak. Obiz’in performansının ardından TAİ ve Hakan Kabil geceyi alevlendirecek. 444 04 09

KIBRIS





◊ Kenan Doğulu 22.30’da Elexus Hotel&Resort&Spa’da çıkacak. (0392) 650 10 00

◊ Özcan Deniz 23.00’te Acapulco Resort Hotel sahnesinde. (0392) 650 45 00

◊ Sakiler programına 22.00’de Concorde Tower Hotel’de başlayacak. (0392) 630 00 00

◊ Derya Uluğ 22.30’da Girne’deki Kaya Palazzo’da sahneye çıkacak. (0392) 650 80 00

7/24 YETMEZ

◊ Nişantaşı’nın klasiklerindendi Must. Geçen hafta sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşıma çok üzüldüm, çünkü mekânı kapattıklarını duyurdular. Hemen işletme sahibi Ercan’ı (Gümüşkaya) aradım, nedenini sordum. Gayrimenkulle ilgili yaşanan sorunlardan dolayı bu kararı almışlar. Müştemilat duruyormuş neyse ki. Ercan’dan aldığım bilgilere göre yeni bir projeyi de hayata geçirmek üzereymiş.

◊ Son zamanlarda sürekli sosyal medyada karşıma çıkıyor gündüz partileri. Kahvecilerde düzenleniyor. Spor ayakkabılarınızı giyiyorsunuz; kahvelerinizi, smoothie’lerinizi elinize alıyorsunuz ve başlıyorsunuz dans etmeye. Londra ve Los Angeles’ta moda olan bir konsept bu. Koffein Club Radio ve WakeUpCall gibi topluluklar başlattı bu etkinlikleri. Sosyal medya hesaplarından (@koffeinclubradio ve @wakeupcall.club) bir sonraki partinin adresini öğrenebilirsiniz. 24 Aralık’ta Slow Bebek’te var.

◊ Fişekhane’de bugün yeni yıl festivali başladı, 30 Aralık’a kadar sürecek. Alana hediyelik eşya stantları kuruldu, konserler ve atölyeler düzenlenecek.