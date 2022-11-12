Sayfalar dolusu macera

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Bir balığın gözünden

Küçük Kara Balık

Samed Behrengi

Farklı ve özgür zihinlere sahip olmanın, dünyanın belki de en meşhur balığının gözünden anlatıldığı kült bir roman… Bahar Çuhadar

ve Melis Çalapkulu’nun favorisi. Can Çocuk Yayınları, 16 lira.

Ustalıklı anlatım





Tom Sawyer’ın

Maceraları Mark Twain

Arkadaşlık, sevgi, dayanışma, cesaret gibi konuları ustalıkla anlatıyor. Ömür Kurt öneriyor. İletişim Yayınları, 37.80 lira

Fantastik bir dünya

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Define Adası

Robert Louis Stevenson

Issız adalar, korsanlar... Fantastik bir dünyaya davet ediyor. Özge Lokmanhekim’in seçimi. İş Bankası Kültür Yayınları, 24 lira.

Benzersiz maceralar





Küçük Prens

Antoine de Saint-Exupéry

Gülden Öktem ‘Çocuk klasikleri denince listeye Exupéry’nin eserini almamak olmazdı” diyor. Can Çocuk Yayınları, 16.25 lira.

Dostluğun en güzel şekli





Pál Sokağı Çocukları

Ferenc Molnár

Banu Yıldıran Genç “İyi ve kötü, güçlü ve zayıf gibi zor kavramları çocuğa etkili bir biçimde hissettiriyor” diye anlatıyor. Yapı Kredi Yayınları, 22.75 lira.

İki yaşlı insanın aşkı

Zıpzıp Bey, sevdiği kadının aşkını kazanabilmek için gizli bir plan hazırlıyor. Tülin Kozikoğlu öneriyor. Can Çocuk Yayınları, 19.50 lira.

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Küçük dâhi kız





Matilda

Roald Dahl

Matilda zeki bir kızdır ama anne ve babası onun bir baş belası olduğunu düşünmektedir. Melis Çalapkulu seçti. Can Çocuk Yayınları, 40 lira.

Kızıl saçlı, uzun çoraplı







Pippi Uzunçorap

Astrid Lindgren



Astrid Lindgren’in dünyaya hediye ettiği bu kız çocuğu tam bir ilham kaynağı. Tülin Kozikoğlu’nun favorisi. Pegasus Yayınları, 100 lira.

Issız bir adada...





Robinson Crusoe

Daniel Defoe

Dürüstlük, cesaret ve serüven duygusu gibi kavramlarla örülü bir roman. Ömür Kurt öneriyor. İş Bankası Kültür Yayınları, 8.40 lira.

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Arkadaşlık üzerine





Şeker Portakalı

José Mauro de Vasconcelos

Büyüklerle de arkadaşlık edilebileceğini anlatan bu romanı Banu Yıldıran Genç öneriyor. Can Yayınları, 35.75 lira.