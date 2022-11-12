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Sayfalar dolusu macera

Güncelleme Tarihi:

#En İyi 10 Klasik Çocuk Romanı#Tom Sawyer#Matilda
Sayfalar dolusu macera
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

Çocukluğun o merak dolu yıllarında küçücük kalpleri heyecan verici yolculuklara çıkaran romanlar... Tom Sawyer, Matilda, Küçük Prens ve Pippi gibi kahramanlarıyla kim bilir kaç çocuğa ilham kaynağı oldular. Bu hafta jürimize klasikleşen en iyi çocuk romanlarını sorduk.

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Bir balığın gözünden

Küçük Kara Balık
Samed Behrengi

Farklı ve özgür zihinlere sahip olmanın, dünyanın belki de en meşhur balığının gözünden anlatıldığı kült bir roman… Bahar Çuhadar
ve Melis Çalapkulu’nun favorisi. Can Çocuk Yayınları, 16 lira.

Ustalıklı anlatım

Sayfalar dolusu macera

Tom Sawyer’ın
Maceraları Mark Twain

Arkadaşlık, sevgi, dayanışma, cesaret gibi konuları ustalıkla anlatıyor. Ömür Kurt öneriyor. İletişim Yayınları, 37.80 lira

Fantastik bir dünya

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Define Adası
Robert Louis Stevenson

Issız adalar, korsanlar... Fantastik bir dünyaya davet ediyor. Özge Lokmanhekim’in seçimi. İş Bankası Kültür Yayınları, 24 lira.

Benzersiz maceralar

Sayfalar dolusu macera

Küçük Prens
Antoine de Saint-Exupéry

Gülden Öktem ‘Çocuk klasikleri denince listeye Exupéry’nin eserini almamak olmazdı” diyor. Can Çocuk Yayınları, 16.25 lira.

Dostluğun en güzel şekli

Sayfalar dolusu macera

Pál Sokağı Çocukları
Ferenc Molnár

Banu Yıldıran Genç “İyi ve kötü, güçlü ve zayıf gibi zor kavramları çocuğa etkili bir biçimde hissettiriyor” diye anlatıyor. Yapı Kredi Yayınları, 22.75 lira.

İki yaşlı insanın aşkı

Sayfalar dolusu macera



Kaplumbağa
Roald Dahl

Zıpzıp Bey, sevdiği kadının aşkını kazanabilmek için gizli bir plan hazırlıyor. Tülin Kozikoğlu öneriyor. Can Çocuk Yayınları, 19.50 lira.

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Küçük dâhi kız

Sayfalar dolusu macera


Matilda
Roald Dahl

Matilda zeki bir kızdır ama anne ve babası onun bir baş belası olduğunu düşünmektedir. Melis Çalapkulu seçti. Can Çocuk Yayınları, 40 lira.

Kızıl saçlı, uzun çoraplı

Sayfalar dolusu macera



Pippi Uzunçorap
Astrid Lindgren

Astrid Lindgren’in dünyaya hediye ettiği bu kız çocuğu tam bir ilham kaynağı. Tülin Kozikoğlu’nun favorisi. Pegasus Yayınları, 100 lira.

Issız bir adada...

Sayfalar dolusu macera

Robinson Crusoe
Daniel Defoe

Dürüstlük, cesaret ve serüven duygusu gibi kavramlarla örülü bir roman. Ömür Kurt öneriyor. İş Bankası Kültür Yayınları, 8.40 lira.

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Arkadaşlık üzerine

Sayfalar dolusu macera

Şeker Portakalı
José Mauro de Vasconcelos

Büyüklerle de arkadaşlık edilebileceğini anlatan bu romanı Banu Yıldıran Genç öneriyor. Can Yayınları, 35.75 lira.

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#En İyi 10 Klasik Çocuk Romanı#Tom Sawyer#Matilda

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