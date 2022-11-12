Sayfalar dolusu macera

Güncelleme Tarihi:
Bir balığın gözünden
Küçük Kara Balık
Samed Behrengi
Farklı ve özgür zihinlere sahip olmanın, dünyanın belki de en meşhur balığının gözünden anlatıldığı kült bir roman… Bahar Çuhadar
ve Melis Çalapkulu’nun favorisi. Can Çocuk Yayınları, 16 lira.
Ustalıklı anlatım
Tom Sawyer’ın
Maceraları Mark Twain
Arkadaşlık, sevgi, dayanışma, cesaret gibi konuları ustalıkla anlatıyor. Ömür Kurt öneriyor. İletişim Yayınları, 37.80 lira
Fantastik bir dünya
Define Adası
Robert Louis Stevenson
Issız adalar, korsanlar... Fantastik bir dünyaya davet ediyor. Özge Lokmanhekim’in seçimi. İş Bankası Kültür Yayınları, 24 lira.
Benzersiz maceralar
Küçük Prens
Antoine de Saint-Exupéry
Gülden Öktem ‘Çocuk klasikleri denince listeye Exupéry’nin eserini almamak olmazdı” diyor. Can Çocuk Yayınları, 16.25 lira.
Dostluğun en güzel şekli
Pál Sokağı Çocukları
Ferenc Molnár
Banu Yıldıran Genç “İyi ve kötü, güçlü ve zayıf gibi zor kavramları çocuğa etkili bir biçimde hissettiriyor” diye anlatıyor. Yapı Kredi Yayınları, 22.75 lira.
İki yaşlı insanın aşkı
Zıpzıp Bey, sevdiği kadının aşkını kazanabilmek için gizli bir plan hazırlıyor. Tülin Kozikoğlu öneriyor. Can Çocuk Yayınları, 19.50 lira.
Küçük dâhi kız
Matilda
Roald Dahl
Matilda zeki bir kızdır ama anne ve babası onun bir baş belası olduğunu düşünmektedir. Melis Çalapkulu seçti. Can Çocuk Yayınları, 40 lira.
Kızıl saçlı, uzun çoraplı
Pippi Uzunçorap
Astrid Lindgren
Astrid Lindgren’in dünyaya hediye ettiği bu kız çocuğu tam bir ilham kaynağı. Tülin Kozikoğlu’nun favorisi. Pegasus Yayınları, 100 lira.
Issız bir adada...
Robinson Crusoe
Daniel Defoe
Dürüstlük, cesaret ve serüven duygusu gibi kavramlarla örülü bir roman. Ömür Kurt öneriyor. İş Bankası Kültür Yayınları, 8.40 lira.
Arkadaşlık üzerine
Şeker Portakalı
José Mauro de Vasconcelos
Büyüklerle de arkadaşlık edilebileceğini anlatan bu romanı Banu Yıldıran Genç öneriyor. Can Yayınları, 35.75 lira.