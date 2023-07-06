Şarkı şarkı Türkiye’m

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Yollar farklı, varış noktası aynı

Yeni neslin hit fabrikası gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz yine başarılı bir çalışmayla karşımızda. ‘KADER SK.’daki şarkıların söz ve müzikleri Kaan Boşnak’a ait ve her biri dinleyene farklı bir yolculuk vaat ediyor. Boşnak içsel yolculukları kelimelere dökmedeki ustalığını bu albümle bir kez daha gösteriyor.

‘KADER SK.’ (Albüm)

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sony Music Türkiye

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Dostların arasında…

Büyük bir masa düşünün. Dostlarınızla oturmuş yemek yiyor, sohbet ediyorsunuz. İşte tam da bu anlara eşlik edecek bir şarkı yapmış Öykü Gürman. “Dert etme her güne şükretmek gerek” diyor ‘Acıyı Bırak’ta. Söz ve müziği Tural Gasimov’a ait şarkının düzenlemesiyse Güngör Kahraman imzalı.

‘Acıyı Bırak’ (Tekli)

Öykü Gürman

Pasaj Müzik

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Dans etmeyen kalmasın

Yazın kıvrak enerjisi ne zaman notalara dökülse yerimizde durmakta zorlanıyoruz. Eda Baba’nın yeni şarkısı ‘Kim Bilir’ de akustik enstrümanlar eşliğinde afro-pop ritimlerle yapılmış tam bir yaz şarkısı. Üstelik Eda Baba’nın farklı bir türü denediği bu şarkı, diskografisinde ayrı bir yerde duruyor.

‘Kim Bilir’ (Tekli)

Eda Baba

Eda Baba

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İlham sokakta

Bir başarılı albüm de aynı zamanda prodüktör olan Brek’ten geldi bu hafta. Alternatif müzik sahnesinin sevilen isminin ‘1990’ adlı çalışmasına kendi deyimiyle ‘sokaklara kazınan aşk hikâyeleri, varoluş kaygılarının insanın suratına vuran mizahı’ ilham kaynağı olmuş.

‘1990’ (Albüm)

Brek

Kare

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Selami Şahin’e saygı duruşu

Türk müziğine sayısız eser kazandırmış, değerli müzisyen Selami Şahin kariyerinin 57’nci yılına çok özel bir albümle giriyor. Bu albümde onun sesini duymuyoruz ama eserleri kendi tarzlarında başarılı isimler tarafından yorumlanıyor. Hatta bazı yeni düzenlemelerin sizi şaşırtacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bir saygı albümü niteliğindeki 5 bölümlük serinin ilkinde Birsen Tezer, Derya Bedavacı, Kenan Doğulu, Teoman, Sakiler ve Sıla gibi isimler var. Albümün müzik direktörüyse sanatçının oğlu Lider Şahin.

‘Selami Şarkıları 1’ (Albüm)

Çeşitli sanatçılar

Lider Müzik