Sanki korta gider gibi...

Haberin Devamı

Modaseverlerin son gözdesi ‘sessiz lüks’ ve ‘old money’ (doğuştan zengin bir hayata sahip olanların stillerine verilen isim) tarzlarının yansımalarını gördüğümüz ‘tenisscore’ akımı oldu. ‘Tenis kulübü estetiği’ trendinde her şey yalın ama bir o kadar da lüks havaya sahip. Adeta modayla spor müsabakalarının lüks birlikteliğini gösteriyor. Tıpkı ‘sessiz lüks’ akımının savunduğu gibi ‘tenniscore’ da marka etiketleriyle değil, kumaş ve tasarım kalitesiyle kendini gösteriyor.



TENİS VE ‘SESSİZ LÜKS’



Geçen hafta Lacoste’un Bodrum Yalıkavak mağazasına, Summer Pack koleksiyonunu görmeye gittim. Tenis estetiği denince akla ilk gelen markalardan biri olan Lacoste’un yeni koleksiyonunda da tenis kortlarına gönderme yapan birçok tasarım yer bulmuştu. Beyaz vizör şapkalardan pilili beyaz eteklere, polo yakalı tişörtlerden rahat şortlara ve beyaz çoraplara kadar bu estetiği yansıtan her bir üründe tenis ve ‘sessiz lüks’ aynı anda bir araya geliyor.



Chanel’in Cruise 2023 koleksiyonu da bu estetikten payını alıyor. Podyuma sırtında raketlerle çıkan modeller, tenis dünyasının modaya ne kadar etki ettiğinin kanıtı gibi. Ganni, Sporty and Rich ve son olarak Penti’nin ikonik tenis giyim markası Prince ile ayrı ayrı yaptığı işbirlikleriyse gündelik hayatında bu trende yer vermek isteyenlere alternatif sunuyor. Casablanca, Marine Serre ve Celine İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda tenisten ilham alan tasarımlara yer veren markalardan sadece birkaçı. Trend tahmini yapan platformlar, 2024’te tenis estetiğinin hayatımızda daha çok olacağını söylüyor.



Popüler kültür de bu tarzdan nasibini almaya başladı. Örneğin model ve stil ikonu Bella Hadid 2021 yazından beri bu trende gönderme yapan giysilerle karşımıza çıkıyor. Ama en çok Zendaya’nın sonbaharda vizyona girecek tenis temalı filmi ‘Challengers’ için heyecanlanıyoruz. Prömiyer döneminde Zendaya’nın üstünde birbirinden yaratıcı, tenis ilhamlı görünümlere rastlayacağımızı tahmin ediyoruz.

Haberin Devamı

SİTİLİNE UYARLA

‘Tenniscore’ trendini uygularken tenis kortuna çıkacakmışız gibi görünmeye gerek yok, ilham alsak yeter. Pilili bir tenis eteğini topuklular ve şık bluzlarla tamamlayarak geceye bile uyarlayabiliriz.



Vizör tenisçi şapkaları ve uzun beyaz çoraplar bu trendin olmazsa olmaz aksesuarları. Gündelik stilinizde kullanarak trende gönderme yapabilirsiniz.



Unutmayın, bu trend doğası gereği yalın ve temiz görünümlere işaret ediyor. Abartıdan uzak kalarak uygulayın.

Haberin Devamı

Kortta ve gündelik kullanmak için ideal.



Adidas, 2.099 lira.

beyaz bir Tenis elbisesiyle eşleştirin.



Lacoste, 1.299 lira.

Canlı renkli etekler popüler.



Nike, 1.799,90 lira

Tenisten ilham alıyor.



Re-sis Design, 259,99 lira.



Markanın Prince koleksiyonundan.



Penti, 299,95 lira.



Topuklu ayakkabıyla kullanabilirsiniz.



Oysho, 499,95 lira