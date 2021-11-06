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Sanatın semtinde bir kültür yolu

#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali#Etkinlik
Sanatın semtinde bir kültür yolu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Beyoğlu ve Karaköy’ü kapsayan ‘Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ 64 farklı noktada, binden fazla sanatçının eserini sanatseverlerle buluşturuyor. 3.4 kilometrelik yolda bir gün geçirdik, gezmek isteyenler için 4 farklı rota çıkardık.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi’nin 13 yıl sonra yeniden ‘perde’ demesinin ardından yepyeni bir etkinlikle gündemde:
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali. Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin yer aldığı festival, sanatın İstanbul’daki en favori semti Beyoğlu’na tam anlamıyla yayılmış durumda.

AKM’den başlayan kültür yolu 3.4 km uzunluğunda. Durakları Gezi Parkı, İstiklal Caddesi, Tünel ve Galataport olarak sıralayabiliriz. Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat projesi olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali sanattan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten yapay zekâya hatta dijital performanslara kadar birçok farklı alanı bir araya getiriyor. 7’den 70’e herkes için tasarlanan festival kapsamında 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 20 söyleşi, 15 ışık gösterisi ve 10 sanatçı performansı sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatın semtinde bir kültür yolu

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14 Kasım’a kadar sürecek festivalin kültür yolunda, projenin direktörü Arhan Kayar ve sokak sergileri sorumlusu Banu Başeren Çeker’le bir gün geçirdik. Katılmak isteyenler için 4 güne bölünen 4 farklı rota çıkardık. Zira kültür yolunda AKM’nin yanı sıra görülmesi gereken Galata Kulesi, Atlas Sineması, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi, Garibaldi Sahnesi, Emek Sineması gibi tarihi ve kültürel değeri olan yapılar mevcut. İstiklal Caddesi üzerindeki Sent Antuan Kilisesi ve Santa Maria Draperis Kilisesi’nin yanı sıra bir ilk olarak Taksim Camii’nin altında açılan Kültür Merkezi de festivalde görülebilecek mekânlar arasında. Kültür merkezinde sanatçıların canlı atölyelerinden musiki dinletilerine kadar pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor.

Sanatın semtinde bir kültür yolu

ROTA 1

AKM ve Taksim Maksim

Atatürk Kültür Merkezi’nde festivale ait 9 ayrı sergi var. Heykeltıraş ve devlet sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem’in eserleri öne çıkan sergilerden biri. Çocukla gitmeyi tercih eden aileler için AKM Çocuk Sanat Merkezi’ndeki atölyeler, ‘Tiyatro Kostümleri’ ve ‘Yapay Zekâ Piyanist’ sergileri üç farklı alternatif olabilir. Gün ortası AKM’nin hemen yanındaki Gezi Pastanesi dinlenmek ve nostalji yaşamak için en uygun mekân. Moladan sonra eski Maksim sahnesindeki ‘Dönüşüm Taksim Maksim’ sergisi mutlaka görülmeli. Fransız sanatçı
Bernard Pras’nın ünlü ressam Pierre-Auguste Renoir’nın ‘La Grenouillère’ adlı eserini yorumladığı, atık malzemelerden yaratılmış üç boyutlu tablosu ve ‘Les sept mercenaires’ adlı eserinden oluşan enstalasyonu da burada sergileniyor.

Sanatın semtinde bir kültür yolu

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ROTA 2

Karanlık çökünce ‘Işık Yolu Sergisi’

Gezi Parkı’ndan başlayan ve Tophane’de son bulan ‘Işık Yolu Sergisi’ 11 noktadan oluşuyor. Erdem Akan’ın küratörlüğünü yaptığı etkinlikte 14 farklı sanatçının ışık performansı sergileniyor. Eserleri daha iyi görmek için hava karardıktan sonra gezilmesi tavsiye ediliyor. Bu güzergâh yaklaşık 4 bin 200 adım. Gezi Parkı’ndan başladığınızda ilk eser Gülşah Cantaş’a ait ‘Işığı Aramak, Fitoterapi’ ve ikinci eser Burcu Büyükünal’dan ‘Yağmur Partisi ve Güneşle Oyun’ çocukların da keyif alacağı işlerden. İstiklal Caddesi boyunca ışık gösterileriyle kendini belli eden eserleri haritadan bulmak çocuklarla yapılacak eğlenceli bir aktivite olabilir. Ayrıca Mısır Apartmanı’nda
360 Restaurant’daki fotoğraf sergisini gezebilir veya aynı apartman içindeki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi’ni dolaşabilirsiniz.

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Sanatın semtinde bir kültür yolu

ROTA 3

Kartografya Yaya Sergisi

‘Kartografya Yaya’ sergisi Gezi Parkı’ndan başlıyor ve Atlas Sineması, Santa Maria Kilisesi gibi kült mekânları dahil ederek Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde sona eriyor. Bu serginin dikkat çeken eserlerinden biri, sanatçı Wang Du’ya ait ‘Amerikan Biçimi’... Bronzdan yapılan ve buruşturulmuş bir gazeteyi temsil eden heykel The Marmara Taksim’in hemen önünde. Programınıza Grand Pera Cercle d’Orient’teki ‘Sanatçı Atölyesi’ sergisini dahil edebilir; Grand Pera Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir kahve molası verebilirsiniz.

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Sanatın semtinde bir kültür yolu

ROTA 4

Galataport ve yakınındakiler

Galataport, hemen karşısındaki Mimar Sinan Üniversitesi ve Tophane-i Amire’de yer alan performansları görmek için bir gününüzü Karaköy’e ayırmanız gerekiyor.

Sanatın semtinde bir kültür yolu

Festivalde nerede, hangi etkinlik olduğunu Beyoğlu Kültür Yolu uygulamasını indirip görebilirsiniz. Biz, bölgeyi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Proje Direktörü Arhan Kayar (sağ alttaki fotoğrafta solda) ve Sokak Sergileri Sorumlusu Banu Başeren Çeker (en sağda) ile birlikte gezdik.

Bu güzergâhta Galataport’taki ‘Monet & Friends’ ve Ara Güler’in sergisi  en çok dikkat çekenler elbette ama bunun dışında da etkileyici çalışmalar görülebilir. Özellikle Türkiye genelinde 87 güzel sanatlar lisesi ve 80’i aşkın üniversitenin güzel sanatlar fakültesinden öğrencilerin resim, heykel, fotoğraf, cam ve seramik çalışmalarından oluşan seçki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu’nda gezilebilir. Öte yandan Türkiye’nin yeni kuşak sanatçılarını temsil eden 32 genç sanatçının eserlerinden oluşan ‘Baselected’ sergisi Tophane-i Amire’de sanatseverlerle buluşuyor.

 

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali#Etkinlik

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