Salonlara davet

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1) Göklere çıkarıldı

Beyaz Gürültü

(White Noise)

Yön: Noah Baumbach

Hitler üzerine ders veren, dört çocuk babası bir profesör ve yaşadığı ölüm korkusu… Uğur Vardan “Batılı eleştirmenlerin göklere çıkardığı bu son Noah Baumbach filmini merakla bekliyorum” diyor. Olkan Özyurt filmin bir ailenin konfor fanusundaki debelenişini anlattığını söylüyor.

2) Dostluğun bitişi

The Banshees of Inisherin

Yön: Martin McDonagh

Burak Göral: “İnsan psikolojisini ele alan senaryolarıyla ünlü Martin McDonagh’ın yeni filmi iki erkeğin arasındaki dostluğun yıllar sonra ortaya çıkan muhasebesini sunuyor.” Film, dört jüri üyesinin de listesindeydi.

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3) Sürprizi bol

Ayrılma Kararı (Heeojil Kyolshim)

Yön: Park Chan-wook

Hem evinde hem de mesleğinde mutsuz bir dedektifin bir cinayeti çözme çabası esnasında maktulün karısının cazibesine kapılması üzerine, sürprizi bol bir film.

4) Toplumsal sorunlar

R.M.N.

Yön: Cristian Mungiu

Olkan Özyurt: “Oya gibi işlediği filmografisinde yönetmen Cristian Mungiu hep bir vicdanın izini sürdü. Son filminde günümüz dünyasında insanın, toplumların nerelerde patinaj yaptığını anlatıyor.”

5) Eşeğin gözünden...

Aİ (EO)

Yön: Jerzy Skolimowski

Jerzy Skolimowski’nin, ilhamını Robert Bresson’un ‘Elveda Balthazar’ından alan filmi... Yanında çalıştığı sirk cambazıyla yolları ayrılan bir eşeğin belirsiz bir geleceğe sürüklenmesinin hikâyesi.

6) Sakin ama duygusal

Bebek Servisi (Broker)

Yön: Hirokazu Kore-eda

Bol ödüllü Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın,

Burak Göral’ın deyişiyle “Tarzına yaraşır bir şekilde sakince anlattığı ama seyirciyle duygusal bağını çok güçlü kuran” filmi.

7) Film içinde film

İşe Yaramazlar (Les Pires)

Yön: Lise Akoka-Romane Gueret

Orta sınıf bir Fransız mahallesinde yapılan film çekimlerinde yönetmen mahallenin çocuklarıyla çalışmak ister. Öykü Sofuoğlu ve Burak Göral öneriyor.

8) Dokunaklı bir aile

Güzel Bir Sabah (Un Beau Matin)

Yön: Mia Hansen-Løve

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Nörolojik bir hastalıktan mustarip babasıyla ilgilenirken eski arkadaşıyla yeniden yakınlaşan bir kadını izliyoruz.

9) Politik gerilim

Pacifiction (Tourment sur les iles)

Yön: Albert Serra

Fransa’da başarılı bir kitap yayımladıktan sonra Fransız Polinezyası’ndaki memleketine dönen bir yazarın hikâyesi. Öykü Sofuoğlu tavsiye ediyor.

10) Fethiye’de geçiyor

Güneş Sonrası (Aftersun)

Yön: Charlotte Wells

Sophie, tam 20 yıl önce bir tatil köyünde babasıyla geçirdiği anıları melankoliyle hatırlar. Fethiye’de geçen bir hikâyeyi konu alıyor.