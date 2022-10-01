Salonlara davet

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1) Göklere çıkarıldı
Beyaz Gürültü
(White Noise)
Yön: Noah Baumbach
Hitler üzerine ders veren, dört çocuk babası bir profesör ve yaşadığı ölüm korkusu… Uğur Vardan “Batılı eleştirmenlerin göklere çıkardığı bu son Noah Baumbach filmini merakla bekliyorum” diyor. Olkan Özyurt filmin bir ailenin konfor fanusundaki debelenişini anlattığını söylüyor.
2) Dostluğun bitişi
The Banshees of Inisherin
Yön: Martin McDonagh
Burak Göral: “İnsan psikolojisini ele alan senaryolarıyla ünlü Martin McDonagh’ın yeni filmi iki erkeğin arasındaki dostluğun yıllar sonra ortaya çıkan muhasebesini sunuyor.” Film, dört jüri üyesinin de listesindeydi.
3) Sürprizi bol
Ayrılma Kararı (Heeojil Kyolshim)
Yön: Park Chan-wook
Hem evinde hem de mesleğinde mutsuz bir dedektifin bir cinayeti çözme çabası esnasında maktulün karısının cazibesine kapılması üzerine, sürprizi bol bir film.
4) Toplumsal sorunlar
R.M.N.
Yön: Cristian Mungiu
Olkan Özyurt: “Oya gibi işlediği filmografisinde yönetmen Cristian Mungiu hep bir vicdanın izini sürdü. Son filminde günümüz dünyasında insanın, toplumların nerelerde patinaj yaptığını anlatıyor.”
5) Eşeğin gözünden...
Aİ (EO)
Yön: Jerzy Skolimowski
Jerzy Skolimowski’nin, ilhamını Robert Bresson’un ‘Elveda Balthazar’ından alan filmi... Yanında çalıştığı sirk cambazıyla yolları ayrılan bir eşeğin belirsiz bir geleceğe sürüklenmesinin hikâyesi.
6) Sakin ama duygusal
Bebek Servisi (Broker)
Yön: Hirokazu Kore-eda
Bol ödüllü Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın,
Burak Göral’ın deyişiyle “Tarzına yaraşır bir şekilde sakince anlattığı ama seyirciyle duygusal bağını çok güçlü kuran” filmi.
7) Film içinde film
İşe Yaramazlar (Les Pires)
Yön: Lise Akoka-Romane Gueret
Orta sınıf bir Fransız mahallesinde yapılan film çekimlerinde yönetmen mahallenin çocuklarıyla çalışmak ister. Öykü Sofuoğlu ve Burak Göral öneriyor.
8) Dokunaklı bir aile
Güzel Bir Sabah (Un Beau Matin)
Yön: Mia Hansen-Løve
Nörolojik bir hastalıktan mustarip babasıyla ilgilenirken eski arkadaşıyla yeniden yakınlaşan bir kadını izliyoruz.
9) Politik gerilim
Pacifiction (Tourment sur les iles)
Yön: Albert Serra
Fransa’da başarılı bir kitap yayımladıktan sonra Fransız Polinezyası’ndaki memleketine dönen bir yazarın hikâyesi. Öykü Sofuoğlu tavsiye ediyor.
10) Fethiye’de geçiyor
Güneş Sonrası (Aftersun)
Yön: Charlotte Wells
Sophie, tam 20 yıl önce bir tatil köyünde babasıyla geçirdiği anıları melankoliyle hatırlar. Fethiye’de geçen bir hikâyeyi konu alıyor.