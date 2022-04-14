Sahnelerde yıldız yağmuru

*Konserler
-Norveçli koro şefi Ragnar Rasmussen yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu, 16 Nisan Cumartesi günü CSO ADA Ankara’da gerçekleşecek ‘Aynı Güneşin Altında’ konseriyle İskandinav ezgilerini sahneye taşıyacak. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 40-80 lira.
-İngiliz indie-elektronik grubu Metronomy
, 20 Nisan Çarşamba günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Saat 20.00’deki konserin bilet fiyatı 99-132 lira.
-Gedik Filarmoni Orkestrası, 20 Nisan Çarşamba günü 21.00’de CRR Konser Salonu’nda ‘Nefesin Döngüsü’ adlı bir konser verecek. Turgay Erdener, Erberk Eryılmaz ve Richard Strauss’un eserlerinin çalınacağı konserin bilet fiyatı 22.50-88 lira.
-Ağaçkakan, Ayben, Da Poet ve Kamufle’nin yanı sıra hip hop ve caz müzisyenlerinden oluşan Nazdrave x Rap ekibi, ‘MOD #2’ gecesi için Babylon’da sahneye çıkıyor. 21 Nisan Perşembe, saat 21.00’deki gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 50-100 lira.
-Popüler yerli müzik grubu Palmiyeler, 21 Nisan 21.00’de Ankara 6:45 KK sahnesinde konser verecek. Bilet fiyatı 78.50 lira.
-İtalyan DJ Deborah De Luca
, The Falls sunumuyla 22 Nisan Cuma 19.00’da Milyon Performance Hall Ankara’da setin başına geçecek. Bilet fiyatı 175-300 lira. Ertesi günse İstanbul 42 Venue’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı genel 300, backstage 600 lira.
-Monica Bellucci
, opera sanatçısı Maria Callas’ın hayatına dair bilinmeyenleri sahneye taşıyan tek kişilik oyunuyla ilk kez Türkiye’de. “Monica Bellucci: Maria Callas ‘Mektuplar&Anılar”ı 22 Nisan Cuma saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 195-2.500 lira. *Dans
Spellbound Contemporary Ballet dans topluluğu, Vivaldi’nin notalarını harekete çevirdiği ‘Vivaldiana’ adlı gösterisiyle 18 Nisan 21.00’de CRR Konser Salonu’nda olacak. Bilet fiyatı 55-143 lira. *Festival
-Sena Şener, Gripin ve Teoman ‘Live from İstanbul Fest’te buluşuyor. Festival 16 Nisan Cumartesi saat 18.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu sahnesinde gerçekleşecek. Bilet fiyatı 168-280 lira. *Atölye
AKM Çocuk Sanat Merkezi, 4-6 yaş arası çocukların karikatür çizerken ince motor ve beyin gelişimlerine katkı sağlayıp aynı zamanda eğlenceli vakit geçirecekleri bir atölye düzenliyor. 17 Nisan Pazar saat 16.00’daki gerçekleşecek atölyenin katılım ücreti 75 lira.
-Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, ‘Yazı Masasında Altı Hafta’ atölyesinde bir oyun oluşturma fikrinden yola çıkarak bir sahne metninin tüm tasarım ve yazım aşamalarını masaya yatırıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kendi yazarlık serüveni üzerinden örnekler verip yazı masasından kolaylaştırıcı yöntemler sunacağı atölye 6 hafta sürüyor. 23 Nisan’da başlayacak 6 haftalık atölyenin katılım ücreti 1.000 lira. (Detaylı bilgi için: 0212 252 93 89)
-Kahve Dünyası’nın leziz çikolatalarının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bu atölye tam size göre. Veliefendi Kahve Dünyası’nda 18 Nisan Pazartesi 13.00’te düzenlenecek çikolata kursuyla usta şeflerin elinden trüf, tablet çikolata gibi lezzetlerin yapımını öğreneceksiniz. Katılım ücreti 300 lira.