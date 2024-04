Sahneler seni çağırıyor… 

Haberin Devamı

*KONSER





-Sena Şener 13 Nisan Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Ankara’da. Bilet fiyatı 684-912 lira.

-Nazan Öncel 13 Nisan 21.00’de TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi’nde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 570-2.280 lira.

-Hollandalı oda müziği topluluğu La Sfera Armoniosa 16 Nisan Salı 20.30’da Deniz Müzesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 200-550 lira.

Haberin Devamı

-İrlandalı post-rock grubu God is an Astronaut 18 Nisan Perşembe 20.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 800 lira.

-Bulutsuzluk Özlemi 18 Nisan 22.00’de İzmir Hayal Kahvesi’nde. Bilet fiyatı 350-400 lira.

-Amerikalı caz sanatçısı Samara Joy 19 Nisan Cuma 20.00’de CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 55-220 lira.

-Berkay 19 Nisan 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 1.368-16.500 (4 kişilik loca) lira.

Haberin Devamı

-Dolu Kadehi Ters Tut 19 Nisan 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 555-1.026 lira.

-Ceylan Ertem 19 Nisan 21.00’de ‘Sezen Aksu Tribute’ konseri için Ataşehir JJ Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.026-12.500 (4 kişilik loca) lira.

-Jakuzi 19 Nisan 21.00’de Frankhan İstanbul’da. Bilet fiyatı 700 lira.

-Yaşar 19 Nisan 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Bilet fiyatı 400-5.000 (VIP Bistro) lira.

GECE





Haberin Devamı

-Serdar Ortaç 13 Nisan Cumartesi 23.30’da Sahne İstanbul’da. (0212) 280 33 33

-Ayta Sözeri 13 Nisan 22.30’da Etiler Uluorta sahnesinde. (0530) 252 75 05

-Simge Eğrilmez 13 Nisan 00.01’de Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Cihat Uğurel 13 Nisan 23.00’da Harbiye Ev’de setin başında olacak. (0542) 274 76 76

-Ebru Yaşar 13 Nisan 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

-Kaan Yorulmaz, 16 Nisan Salı 23.30’da Aztek’de setin başında olacak. (0212) 247 59 01

Haberin Devamı

-Anna Vissi,17 Nisan Çarşamba 22.30’da Hol Live sahnesinde. Rezervasyon için: @hol.live

-Mert Demir, 18 Nisan Perşembe 23.00’da Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Alya, 18 Nisan Perşembe 23.00’da Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Aslıhan Rabia Karakaş, 19 Nisan Cuma 22.00’da La Boucherie sahnesinde. (0532) 135 35 35

*SERGİ





-İzmir’deki BAYETAV Sanat, Dilşad Aladağ’ın ‘Mahsul Vakaları’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi Anadolu’nun Akdeniz kıyılarındaki kırsal modernleşme sürecinin çevresel, kültürel ve toplumsal sonuçlarına dayanan arşiv belgeleri, yayınlar, çizim, fotoğraf ve video gibi farklı materyallerden oluşuyor. Son ziyaret günü 22 Eylül.

Haberin Devamı

-Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki HOPE Alkazar, XTOPIA IMMERSIVE programının ilk sanatçısı Selçuk Artut’un ‘Sonsuza Uzanan Motifler: Yeniden Yorumlar’ başlıklı eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Özel tasarlanmış mekânda ses ve görüntüyü birleştiren eser, geometri ve medya sanatı arasında kaybolan bağlantıları görünür kılıyor. Nisan sonuna kadar sergilenecek.

-DG Art Project’te Orhan Umut’un ‘Gece Görüşü’ isimli sergisi var. Sanatçı eserlerinde bazı şeylerin üstesinden gelemeyeceklerinin farkında olan, yalnızlaşan ama umudunu koruyan kahramanları ele alıyor. Sergi 18 Nisan Perşembe günü açılıyor. 11 Mayıs’a kadar görülebilir.

*DJ





-Alman DJ Stephan Bodzin 13 Nisan Cumartesi 20.30’dan sonra Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 450-5.500 (sahne arkası) lira.

-Alman techno DJ’i Ben Klock 19 Nisan Cuma 22.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500-1.250 lira.

*TİYATRO

-Sömürülen insan olmak üzerine…





Koffi Kwahule’nin yazdığı, Kemal Aydoğan’ın yönettiği, Moda Sahnesi’nin hayata geçirdiği oyunda başrolleri Onur Ünsal ve Mehmet Tekatlı paylaşıyor. ‘Dıkşın’ sömürgecilik döneminde sömürülen insan olmanın ne anlama geldiğine ve efendi-köle kavramlarına odaklanıyor. 13 Nisan Cumartesi 16.00 ve 20.30’da Moda Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 200-300 lira.

-Bir klasiğin yeniden yorumu





William Shakespeare’in eserinden uyarlanan ‘Öteki Venedik Taciri’ni İsmail Sağır yönetiyor. Önyargılar ve ayrımların nefreti nasıl büyüttüğünü konu edinen oyunda başrolleri Çağdaş Tekin, Deniz Danışoğlu, İbrahim Arıcı, İsmail Sağır, İpek Türktan, Tuğra Can Bıçak ve Yiğit Sertdemir paylaşıyor. 13 Nisan Cumartesi 20.30’da Beyoğlu’ndaki Kumbaracı50’de izlenebilir. Bilet fiyatı 250-350 lira.

-Hem güldürüyor hem de hüzünlendiriyor





Uğur Kanbay’ın yazıp oynadığı ‘Eylül’ tek odalı evinde başından geçenleri anlatmaya başlayan 28 yaşındaki trans bir kadının hem güldüren hem de hüzünlendiren hayat hikâyesini konu alıyor. Uğur Kanbay 110 dakika süren oyundaki tek kişilik başarılı performansıyla dikkat çekiyor. 14 Nisan Pazar Alan Kadıköy’de 15.00 ve 20.30 saatlerinde izlenebilir. Bilet fiyatı 30 (ayakta)-375 lira.

*ATÖLYE





-Finanskent’teki Cooking Class Academy 14 Nisan Pazar 11.00’de ‘Yöresel Lezzetler Gaziantep Mutfağı’ atölyesi düzenliyor. Atölye katılımcılarına alinazik kebabı, bostan salatası ve katmer yapımıyla pişirme teknikleri anlatılacak. Katılım ücreti 2.310 lira.

-Zorlu Center’da bulunan Eataly Mutfak Atölyesi’nde 14 Nisan Pazar 13.00’te tatlı tutkunları için ‘İtalyan tatlıları’ atölyesi var. Tiramisu, panna cotta ve beyaz fondanlı çikolatalı kek yapımının anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 2.300 lira.