Sahillerin en ‘canlı’ adresleri

Haberin Devamı

İstanbul’dan transfer

Müştemilat, Bodrum

Sezonun sürpriz transferlerinden oldu. Nişantaşı’ndaki Müştemilat sahnesini bu sene Bodrum’a, Yalıkavak’taki Azur Restaurant&Beach Club’ın içine de taşıdı. Ezgi Bıcılı, Deniz Yükseler, Şebnem Keskin gibi isimlerin programları dolup taşıyor.

Bu sene yenilendi

Sail Loft Surf Shack Bodrum

Gündoğan’daki mekân bu sene yenilendi. Gündüz plaj hizmeti veriyor, akşamları canlı müzik ve DJ performansı var. Elif Çağ, Ege Çubukçu ve Deniz Sipahi gibi isimler sahnede. Çağdaş Ertuna, Gizem Coşkunarda, Saffet Emre Tonguç ve Meltem Fıratlı tavsiye ediyor.

Suşi, kokteyl, müzik

Korto, Alaçatı

Burası canlı müzik mekânı ama performans başlamadan önce suşi ve kokteyl bar olarak hizmet veriyor. Bu seneki yenilik, terası. Orada ayrı müzik çalıyor. Bengü Berker, Selen Erkmen, Simge Eğrilmez, Aybüke Albere gibi isimler sahnede. Savaş Özbey öneriyor

Haberin Devamı

Bir klasik

Marina Yacht Club, Bodrum

Bodrum Kalesi’ne ve denize karşı içkinizi yudumlarken iyi müzik dinleyebileceğiniz bir klasik. En gözde mekânlardan ve yazkış canlı müzik performansları sergileniyor. Programlarını sosyal medya hesapları üzerinden öğrenebilirsiniz. Deniz Sipahi tavsiye ediyor.

Yıldızlar sahnede

Günay, Bodrum ve Çeşme

İstanbul’da sezonu kapatıp yazlık yerlere taşınan Günay sezonun popüler mekânlarından. Yalıkavak ve Çeşme’deki şubelerinde Sıla, Ebru Gündeş, Funda Arar, Mahsun Kırmızıgül gibi isimler sahneye çıkıyor. Çağrı Doğuş “Gündeş ve Sıla sezonun en iyi sahnelerinden” diyor.

Haftanın 7 günü açık

Mavi Bar, Bodrum

Mekân, Bodrum merkezde. Yıllardır müdavimlerine hizmet veriyor. Haftanın 7 günü açık. Müge Gülgün, Özkan Demir, Serhat Yaş Project sahnede. Programlarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyorlar. Gizem Coşkunarda’nın tavsiyesi.

Önce şov, sonra müzik

Cahide, Alaçatı

Mekân aslında İstanbullu… Sezonu Maslak’ta kapatıp Alaçatı’da açtı. Gece meşhur Cahide şovlarıyla başlıyor. Ardından Derya Bedavacı, Serkan Kaya, Alya, Özcan Deniz, Derya Uluğ gibi isimler sahneye çıkıyor. Programlarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyorlar.

Haberin Devamı

Sahnesi büyük

Jolly Joker, Alaçatı

Türkiye’nin birçok şehrinde şubesi olan Jolly Joker yaz sezonu boyunca Alaçatı’da hizmet veriyor. Meltem Fıratlı “Büyük bir sahnesinin olması avantajı. Hakan Altun, Gökhan Tepe gibi isimleri dinleme fırsatı buluyorsunuz” diye belirtiyor.

Cihangir’den geldi…

Echo (Mellow Kitchen&Bar) Kaş

Bahçesi ve kapalı alanı olan küçük, sevimli bir bar. Kaş merkezde. Neredeyse her gün canlı müzik var. Nurgül Büyükkalay “Birçok ünlü müzisyen ve şarkıcıyı ağırlayan bar, bu sezon Cihangir’in meşhur mekânı Mellow Kitchen&Bar/Echo olarak hizmet vermeye başladı” diyor.

Manzaraya karşı

LLULL Tersane, Fethiye

Fethiye’de marinaya karşı konumda yaz-kış açık bir mekân. Hem şef mutfağının lezzetli yemekleriyle hem de imza kokteylleriyle meşhur. Akşamları teknelerin denize yansıyan manzarası eşliğinde canlı müzik dinleyebilirsiniz.