Sağlıklı ve güzel tırnaklar için...

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Yumuşak fırçalı

Yves Rocher Bitkisel Tırnak Bakım İksiri

Ürün tırnak etlerini nemlendirirken, içeriğindeki yağlar sayesinde tırnak çevresini ve tırnakları derinlemesine besliyor. Yumuşak uca sahip fırçasıyla kolayca uygulamak mümkün. Valerie Dayan, Sibel Berksoy, Esra Er Kursan ve Bilge Şahbaz öneriyor. 177,90 lira.

Doğal bileşenlere sahip

Sephora Collection El Maskesi

Isı değişiklikleri, sık yıkama gibi etkenler nedeniyle yıpranan eller için tasarlanmış el maskesi yüzde 92 doğal bileşenlerle zenginleştirilmiş. Eldiven formundaki ürünü 15 dakika kullanmak yetiyor. Damla Durak ve Esra Er Kursan tavsiyesi. 129 lira.

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Daha çabuk uzayan tırnaklar

Incia Doğal Tırnak Bakım Balsamı

Tatlı badem, argan ve zeytinyağı içeren doğal, katkısız katı yağ, tırnaklarınızın güçlenmesine, çatlamasını önlemeye ve daha hızlı uzamasına yardımcı oluyor. Valerie Dayan ve Lilya Sezgin tavsiye ediyor. 159,90 lira.

Çizgi ve lekeleri gideriyor

Dermoskin N-Balsam Tırnak Bakım Kremi

Keratin ve kolajen amino asitlerle zenginleştirilmiş, glisin soya yağı içeren ürün, tırnak yüzeyindeki çizgileri ve beyaz lekeleri gidermeye, tırnak büyümesini hızlandırmaya, çatlamış ve incelmiş tırnakları güçlendirmeye destek oluyor. Sibel Berksoy ve Ezgi Özkur öneriyor. 159,50 lira.

Hem besliyor hem koruyor

L’Occitane Petit Remedy Bakım Balmı

Damla Durak ve Nilüfer Pazvantoğlu’nun önerisi ürün, kuru bölgeleri beslerken hassas bölgeleri koruyor. Tamamen doğal içeriklere sahip balm, ölmezotu, badem, lavanta ve Shea yağı içeriyor. 385 lira.

İçeriğindeki jojoba yağı sayesinde tırnak etlerinin hızlı ve kolayca yumuşamasını sağlıyor. Bilge Şahbaz “Hızlı kurtarıcım. Tırnak etlerimi hızlıca yumuşatıp ölü derilerin temizlenmesine yardımcı oluyor” diyor.

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Etkisi kalıcı

Homemade Manikür Pedikür Yağı

Yüzde 100 saf uçucu yağlarla ve soğuk sıkım sabit yağlarla formüle edilmiş ürün için Betül Aydoğmuş “Tırnak eti yağı hassas noktam, kullandığım ürünler içerisinde en iyisi. Çok güzel bir kokusu var ve etkisi uzun süre kalıcı” yorumunu yapıyor. 300 lira.

Kırılmalara karşı

Groomed Tırnak Serumu

Oje ve diğer kimyasallardan kaynaklı tırnak sararmalarını, kırılmalarını; tırnak eti problemlerini gidermeye yardımcı ürün için Diğdem Şentürk “Doğal içeriğiyle tırnakları güçlendirirken, tırnak etlerini de yumuşatıp bakım yapıyor, en favori ürünüm” diyor. 300 lira.

Çok amaçlı

Pelcare Spicy Almond Dry Oil, Besleyici Kuru Yağ

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“Yüzde 100 doğal, soğuk sıkım yağ karışımı. Hafif dokusuyla hızlı emiliyor, besliyor ve nemlendiriyor. Anında bakım etkisi veren ürünün kokusu da güzel. Tırnak eti, el, ayak, vücut ve saç bakımı için kullanabilirsiniz” diyor Lilya Sezgin. 446 lira.

Vegan içerikli

Flormar Green Up Besleyici&Güçlendirici Vegan Tırnak Bakım Yağı

Nilüfer Pazvantoğlu “Kırmızı ve kahverengi pirinçten elde edilen, aynı zamanda vitaminlerle zenginleştirilmiş özel bir formüle sahip. Vegan içerikli. Gece boyunca etki etmesini sağlamak için ben özellikle yatmadan önce uygulamayı seviyorum” diyor. 109,99 lira.