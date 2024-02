Romantizme biraz eğlence katalım

Haberin Devamı

Zor iş bu romantiklik mevzusu… Hele ki Sevgililer Günü oldum olası bana abartılı gelir. 'Seven sevdiğine, sevdiğini her gün söylesin' kafasındayım ben… Daha önce hiç bugünü kutlamadığımdandır belki de… Öte yandan bu 'anlamlı' gün yaklaştı mı etrafımı bir telaş sarar. Benim de işi son dakikaya bırakan eşime, dostuma 'nerede ne var, neresi romantik bir yemek için uygun' türü tavsiyelerim olur mutlaka. Yalnız bu yıl fiyatlar almış başını gitmiş, bir sanatçıyı mekânda canlı dinlemenin bedeli 3.500 liradan başlıyor. Aman diyeyim masanızı sahneye yaklaştırmayın, hesap geldiğinde işin içinden çıkamazsınız. Daha uygun fiyatlı konserler, atölyeler de var tabii... Öneriler benden, seçmek sizden…

Yıldızlar sahnede

Günay Restoran

Ebru Gündeş bu kez âşıklar için söyleyecek. Gündeş sahneye 22.00’de çıkacak. Yemekli fiyatı 8.000 liradan başlıyor. Ankara Günay’da ise Mahsun Kırmızıgül var, kişi başı en düşük fiyat 5.000 lira. (0212) 230 33 33 ve (0312) 460 10 11

Gece, saat 20.00’de şov ekibinin gösterisiyle başlayacak, ardından Özcan Deniz 23.00’te sahnede olacak. Yemekli gecenin fiyatı 6.000 liradan başlıyor. (0212) 706 78 90

Yemeksiz program

Sahne İstanbul

Etiler’deki mekân kapılarını 22.00’de açacak. Serdar Ortaç şarkılarını 00.00’da söylemeye başlayacak. Ücreti sınırsız yerli içki dahil 3.500 liradan başlıyor. (0530) 834 33 33

Yıldız Tilbe sahnede olacak. Kapı açılışı 21.00, konser 23.00’te. Biletler en düşük 1.368 lira, bistro ve loca seçeneği var. (0850) 549 01 20

Wow İstanbul Hotel’in içindeki Luvia’da 22.30’da Hakan Altun çıkacak. Öncesindeyse DJ performansı ve dansöz şov var. Sınırsız yerli içki dahil fiks menü 8.000 liradan başlıyor. (0212) 660 30 30

Anadolu Yakası’nda

Dorock XL Kadıköy

Güncel Gürsel Artıkyay, Dorock XL Kadıköy Sahnesi’nde olacak. Kapı açılışı 20.00, konser başlangıç saati 21.00. Kişi başı 175 lira.

Fasıl eşliğinde

Meyhane by Marcel

Fasıl ekibi o güne özel bir repertuvarla romantik yemeğinize eşlik edecek. Sınırlı içkili menünün fiyatı 1.650 lira. (0546) 299 97 00

Keman dinletisi ve özel menü

Lokanta 1741

Cağaloğlu Hamamı’nın içindeki Lokanta 1741’in atmosferi çok romantik. Şef Durukan Özgen 14 Şubat için özel bir menü hazırladı. Gece 19.30’da keman dinletisiyle başlayacak. Fiyatı 5.500 lira. (0533) 145 17 41

Ortaköy’deki Nite özel bir menü hazırlamış. DJ performansı da var. Menünün fiyatı 3.000 lira. (0549) 692 64 83

Romantik şarkılarıyla Sıla...

Zorlu PSM

Sıla’nın konseri 21.00’de. Bilet fiyatları 741-2.850 lira.

Birlikte katılın

Kokteyl atölyesi

Eataly

Zorlu Center’daki Eataly’de 14 Şubat’a özel kokteyl atölyesi düzenleniyor. Saat 19.00’da başlayacak ve dört farklı kokteyl yapılacak. Kişi başı 2.500 lira. (0212) 336 66 00

Biraz da sanat

Masterpiece Galata

Sanat atölyesinde müzik ve eğitmenler eşliğinde yağlı boya tablo yapılacak, resme dair teknik bilgiler verilecek. İçeceğinizi yanınızda götürüyorsunuz. Kişi başı katılım bedeli 400 lira.

Kilden heykel yapıyoruz

Anka Workshop Kadıköy

Tecrübe gerektirmeyen bir sanat atölyesi… 14 Şubat’a özel kilden heykellerin yapılacağı etkinlik 19.30’da başlayacak. Bir kadeh şarap dahil fiyatı 1.000 lira. @ankaworkshop

Rengârenk kupalar…

Sitrin 1040

Fulya’daki sanat atölyesinde ‘Sevgililer Günü’ne özel kupalar yapılacak. 15.00-17.00 ve 19.00-21.00’de iki seans halinde gerçekleşecek. İki kişilik ücreti 700 lira. @sitrin1040

Ah geceler



◊ Fettah Can bu gece 22.30’da Ortaköy’deki 888 Private sahnesinde. (0516) 169 08 88

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul’da. (Rezervasyon: @kortoistanbul)

◊ Simge Eğrilmez bu gece 1.00’de The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Bora Çetin yarın 22.30’da Chicki Boom’da setin başında. Rezervasyon: @chicki.boom

◊ Ayta Sözeri 16 Şubat Cuma 22.00’de Moda Kayıkhane sahnesinde. (0541) 286 30 15

◊ Melek Mosso 16 Şubat 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ Dünya İllüzyonistler Birliği tarafından verilen MERLIN ödüllü sihirbaz, yazar, aktör ve psikolog Kubilay QB Tunçer yarın La Boucherie sahnesinde. (0532) 135 35 55

◊ Mustafa Sağır’ın stand-up gösterisi 15 Şubat Perşembe saat 17.00’de Zorlu PSM Touche’de.

◊ Bağdat Caddesi’nin klasiklerinden Cafe Cadde 30’uncu yılını kutluyor…

1994’te açılan mekân haftanın 7 günü kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisi veriyor. Kokteyl menüsü de var. (0216) 302 76 24

◊ Sunset Grill&Bar’da sadece ‘davetli listesi’nin içeri girebildiği ‘After Sunset’ partileri düzenleniyor. Setin başında olacak isimleri Instagram hesapları üzerinden duyuruyorlar. Rezervasyon: @sunsetgrillbarafter