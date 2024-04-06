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Romantik ve feminen

Güncelleme Tarihi:

#Moda#Stil#Feminen
Romantik ve feminen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 07:00

İlkbahar/Yaz 2024 sezonunun popüler renkleri arasında yumuşak, nahif bir hava estiren pastel renkler var. Feminenliği de öne çıkaran bebek mavisi, pastel sarı ve lavanta tonları başrolde olacak.

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Nisanın gelişiyle hepimiz resmen çiçek açtık. Havaların ısınması ve güneşli, parlak günler eminim birçoğumuzun modunu yükseltti, stilini hareketlendirdi. Kış boyu giydiğimiz koyu renklere veda etmek ve enerji veren pastel tonlara yönelmek hepimize çok iyi gelecek. Trendleri belirleyen moda devlerinin neredeyse hepsi pastel tonları koleksiyonlarına ekledi. Prada, Acne Studios, Louis Vuitton, Fendi, Loewe ve Altuzarra
bu markalardan birkaçı.

Bu sezon romantik pastel renklerin kazananı bebek mavisi oldu. Her markada o kadar çok gördük ki, gardırobuna eklemeyen kalmayacak belli ki...  Neredeyse her parçada karşımıza çıkan bu yumuşak mavi rengin bej tonlarındaki baharlık trençkotlarla, denimlerle ve beyaz ürünlerle  mükemmel uyumu yakaladığını da söylemeden geçmeyeyim.

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Romantik ve feminen

Gelelim sezonun bir başka öne çıkan pastel tonu ‘butter yellow’ yani yağ sarısı veya pastel sarı olarak adlandırabileceğimiz rengine... Beje çok yakın bir ton olan pastel sarı, bejle bir araya getirebileceğiniz her renkle uyum sağlıyor. Yani kahverengi, lacivert, siyah, bordo, beyaz gibi renkler bu soğuk sarı tonun en güzel eşlikçileri. Proenza Schouler, Versace ve Carolina Herrera gibi markaların koleksiyonlarıysa bu rengin gece görünümlerini de ele geçireceğini fısıldıyor. Özellikle yaz davetleri için şimdiden aklınızda olsun.

Romantik ve feminen

 

NÖTR RENKLERLE...

Morun pastel tonu olan lavantanın hâkimiyeti de göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Özellikle elbiselerde sık karşımıza çıkıyor. Blazer ve trençkot gibi ilkbaharın hafif soğuğunda tercih ettiğimiz dış giyim ürünlerini de süslüyor. Romantik tavrı arşa çıkaran lavanta tonlarını gardırobunuza eklemek isterseniz, bu sezon tam zamanı.

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Diğerleri kadar olmasa da pembe ve mint yeşiline da rastlıyoruz. Her ikisi de özellikle elbise ve etekleri süslüyor. Aynı tonlardaki parçalarla ya da nötr renklerle eşleşiyor.

Feminenlik dozunun gittikçe arttığı moda dünyasında pastel tonların bu denli yükselişi hiç sürpriz değil. Uzun yıllar moda sahnelerini domine eden maskülen tavır, yerini kendiliğinden yayılan dişil enerjiye bırakıyor.

HER TARZA UYGUN

Romantik ve feminen

Bebek mavisi ceketlerde de var. W Collection, 5.490 lira

Romantik ve feminen

Davet stillerinde bu renkleri sık göreceğiz. Love On Friday, 2.849 lira

Romantik ve feminen

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Baharda pantolonlar renkleniyor. H&M, 1.249 lira

Romantik ve feminen

Pastel sarı uzun süredir olmadığı kadar popüler. Zara, 990 lira

Romantik ve feminen

Lila parçalar romantik bir hava veriyor. Koton, 599,99 lira

KISA KISA 

Romantik ve feminen

 

SAATLER SANATLA BULUŞTU

Dünyanın en büyük sanat kurumlarından biri olan, İngiliz sanatının en iyi eserlerini sergileyen Tate, İsviçreli saat markası Swatch ile işbirliği yaptı. Sanatçılar JMW Turner, Marc Chagall, Joan Miró, Fernand Léger, Henri Matisse, Wilhelmina Barns- Graham ve Louise Bourgeois’nın ikonikleşmiş eserleri saatlere yansıtıldı. Özel tasarım saatler, Swatch mağazalarında ve markanın internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. Marka bu yolla sanatı müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.

 

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#Moda#Stil#Feminen

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