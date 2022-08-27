Rock haftası

Haberin Devamı

Teoman yine şaşırtmadı

‘Rock and Roll’ (Albüm)

Teoman

Avrupa Müzik

Güneşin kavurduğu şu günlerde ‘Bir Kış Sabahı’ diye bir şarkıyı kim çıkarır diye sorsanız, hiç düşünmeden ‘Teoman’ derim. Kısacası Teoman şaşırtmadı. ‘Ruhun Sarışın’, ‘Duş’, ‘Güzel Bir Gün’ gibi sevilen şarkılarını yeniden seslendirdiği toplama albümü ‘Rock and Roll’daki yeni parçasında “Bir kış sabahında aşk hatırasıyla kaderi silemem” diyor. Şarkının sözleri Teoman, Alper Narman ve Ali Barış Ata imzalı.

Genç grup, sıkı parçalar

‘Ben Senden Vazgeçtim’ (Albüm)

Skapova

ETL Records

Haberin Devamı

Sadece müzikal geçmişi değil, kendisi de genç bir rock grup Skapova. Grubun üyeleri 20’li yaşlarında. Geçen yıl kurulan grubun, gitarist Hikmet Melih Gül’ün evinin garajında buluşup şarkı üreterek çıktıkları yolculuk 11 şarkıdan oluşan ilk albümle devam ediyor. Ağırlıklı olarak grunge türünden etkilenen grup, albüme ismini veren ‘Ben Senden Vazgeçtim’e bir de canlı performans videosu çekmiş.

Hani nerede sarı laleler?

‘Kördüğüm’ (Tekli)

Sefo, Jako

Sony Music Türkiye

MFÖ’nün 2006 çıkışlı ‘AGU’ albümündeki ‘Sarı Laleler’ parçasında âşık bir adamın “Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından” sözlerine tanıklık etmiştik. Yıl 2022... Karşımızda yine mesafeler ve bir kavuşma var. Ama bu kez kahramanımız baştan itiraf ediyor: “Alamadım Çiçek Pasajı’ndan sana laleler” diye... ‘Kördüğüm’ Sefo’nun Jako ile seslendirdiği yeni parçası. Şarkının prodüktör koltuğundaysa Aerro oturuyor.

Simge’nin güçlü ekibi

‘Ne Güzel’ (Tekli)

Simge

DMC

Haberin Devamı

Kariyerinin en güçlü çıkışını yaptığı dönemde -‘Ben Bazen’ albümü de o dönemin üretimlerinden- Simge’nin yanında iki isim vardı: Ersay Üner ve Ozan Bayraşa. Sonra üçlü bir süre üretimine ara verdi.



Ve şimdi yeniden güçlerini birleştirdiler. Üstelik aralarına başarılı söz yazarı İsra Gülümser’i de alarak... ‘Ne Güzel’, Simge’nin başarılı müzikal çizgisini destekleyen, pop müziğin iyi örneklerinden.