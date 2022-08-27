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Rock haftası

Güncelleme Tarihi:

#Rock#Teoman#Sefo
Rock haftası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

Teoman’ın yeni şarkı sürprizli toplama albümü ‘Rock and Roll’ çıktı. Genç rock grubu Skapova tekli yerine 11 şarkılık bir albümle geldi. Sefo yazın son günlerini yeni parçası ‘Kördüğüm’le yakaladı. İşte haftanın öne çıkan albüm ve teklileri...

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Teoman yine şaşırtmadı

Rock and Roll’ (Albüm)
Teoman
Avrupa Müzik

Rock haftası

Güneşin kavurduğu şu günlerde ‘Bir Kış Sabahı’ diye bir şarkıyı kim çıkarır diye sorsanız, hiç düşünmeden ‘Teoman’ derim. Kısacası Teoman şaşırtmadı. ‘Ruhun Sarışın’, ‘Duş’, ‘Güzel Bir Gün’ gibi sevilen şarkılarını yeniden seslendirdiği toplama albümü ‘Rock and Roll’daki yeni parçasında “Bir kış sabahında aşk hatırasıyla kaderi silemem” diyor. Şarkının sözleri Teoman, Alper Narman ve Ali Barış Ata imzalı.

Genç grup, sıkı parçalar

‘Ben Senden Vazgeçtim’ (Albüm)
Skapova
ETL Records

Rock haftası

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Sadece müzikal geçmişi değil, kendisi de genç bir rock grup Skapova. Grubun üyeleri 20’li yaşlarında. Geçen yıl kurulan grubun, gitarist Hikmet Melih Gül’ün evinin garajında buluşup şarkı üreterek çıktıkları yolculuk 11 şarkıdan oluşan ilk albümle devam ediyor. Ağırlıklı olarak grunge türünden etkilenen grup, albüme ismini veren ‘Ben Senden Vazgeçtim’e bir de canlı performans videosu çekmiş.

Hani nerede sarı laleler?

‘Kördüğüm’ (Tekli)
Sefo, Jako
Sony Music Türkiye

Rock haftası

MFÖ’nün 2006 çıkışlı ‘AGU’ albümündeki ‘Sarı Laleler’ parçasında âşık bir adamın “Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından” sözlerine tanıklık etmiştik. Yıl 2022... Karşımızda yine mesafeler ve bir kavuşma var. Ama bu kez kahramanımız baştan itiraf ediyor: “Alamadım Çiçek Pasajı’ndan sana laleler” diye... ‘Kördüğüm’ Sefo’nun Jako ile seslendirdiği yeni parçası. Şarkının prodüktör koltuğundaysa Aerro oturuyor.

Simge’nin güçlü ekibi

‘Ne Güzel’ (Tekli)
Simge
DMC

Rock haftası

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Kariyerinin en güçlü çıkışını yaptığı dönemde -‘Ben Bazen’ albümü de o dönemin üretimlerinden- Simge’nin yanında iki isim vardı: Ersay Üner ve Ozan Bayraşa. Sonra üçlü bir süre üretimine ara verdi.

Ve şimdi yeniden güçlerini birleştirdiler. Üstelik aralarına başarılı söz yazarı İsra Gülümser’i de alarak... ‘Ne Güzel’, Simge’nin başarılı müzikal çizgisini destekleyen, pop müziğin iyi örneklerinden.

 

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#Rock#Teoman#Sefo

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