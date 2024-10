Reçete gibi şarkılar

Haberin Devamı



Kara bulutları dağıtmaya kararlı

Son yıllarda verdiği, karnaval tadında stadyum konserleriyle bilinen İngiliz rock grubu Coldplay bu sırada belli ki stüdyoyu da ihmal etmemiş. Grubun 10’uncu stüdyo albümü ‘Moon Music’ yayımlandı. Bu albümde de grup tüm iyimserliğiyle karşımızda. Şarkılarında ‘Dünyada olan bitenlerin farkındayız ama bundan bahsetmek yerine aşka sığınmayı tercih ediyoruz’ diyorlar adeta.

‘Moon Music’ (Albüm)

Coldplay

Warner Music Türkiye

İçinden dedikodu geçen parça

Dünya onu İngiliz pop grubu Little Mix’in eski üyesi olarak tanıyor, bizse Beşiktaş’ta oynayan Alex Oxlade-Chamberlain’in sevgilisi olarak… Kariyerine solo devam eden Perrie’nin son şarkısı ‘You Go Your Way’ özetle ‘Bırak gitsin. Dönerse senindir, dönmezse zaten hiç senin olmamıştır’ mesajı veriyor.

‘You Go Your Way’ (Tekli)

Perrie

Sony Music Türkiye

Ve tamamlandı…

Nefesli çalgılar üstadı Anıl Şallıel, bir süredir Gripin’den Sakiler’e sevilen isimler ve gruplarla bir araya gelip hit şarkıları yeniden yorumluyordu. Ve bunlar tekli olarak yayımlanıyordu. Şimdi hepsi bir arada ‘Anıl Şallıel ve Arkadaşları’ albümünde. 14 şarkılık albüm arşivlik bir çalışma olmuş.

‘Anıl Şallıel ve Arkadaşları’ (Albüm)

Çeşitli sanatçılar

Warner Music Türkiye

Berlin’den bildiriyor

Uzun zamandır müzik piyasasında olan bir isim Esin İris. Bir süre önce Berlin’e taşınmıştı. İris ülke değiştirmekle kalmadı, müzikal tarzında da değişikliğe gitti. Elektropop türündeki şarkılar yapan müzisyen yeni teklisi ‘Tamam mı?’ için “Tam olarak Berlin gecesi hissini taşıyan bir üzgün dans şarkısı” diyor.

‘Tamam mı?’ (Tekli)

Esin İris

Garaj Müzik

Duygusal dakikalar…

Yaşından büyük sesi var Ayberk Serin’in. Bu sayede özellikle melankolik şarkıları etkileyici bir şekilde yorumluyor. ‘Gün Batarken’ adlı yeni teklisi aşkın hüzünlü yüzünü yansıtırken Ayberk’e de dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkarma fırsatı veriyor.

‘Gün Batarken’ (Tekli)

Ayberk Serin

Sony Music Türkiye