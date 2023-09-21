Randevular iptal, bu konserler kaçmaz

Haberin Devamı

KONSER

-Sunkissed Child, Tuhaf ve Candlelight Ficus ‘Sound of Europe’ festivali kapsamında 23 Eylül Cumartesi 20.00’de Alan Kadıköy’de sahneye çıkacak. Katılım ücretsiz.

-Mercan Dede 23 Eylül 20.30’da ‘Secret Tribe canlı DJ set’ performansı için Müze Gazhane’de olacak. 33. Akbank Caz Festivali kapsamındaki etkinliğe katılım ücretsiz.

-Evdeki Saat 23 Eylül 21.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da. Bilet fiyatı 220 lira.

Haberin Devamı

-Vega 23 Eylül 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de konser verecek. Bilet fiyatı 450 lira.

-Asaf Avidan 23 Eylül 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 550-660 lira.

-Grammy ödüllü İspanyol sanatçı Buika 25-26 Eylül Pazartesi ve Salı saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 295-1.395 lira.

-Mert Pekduraner 27 Eylül Çarşamba 20.30’da 33. Akbank Caz Festivali kapsamında Çevre Tiyatrosu/Semaver Kumpanya sahnesinde konser verecek. Bilet fiyatı 75-150 lira.

Haberin Devamı

-Hande Yener 27 Eylül 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 605-1.925 lira.

-Deniz Tekin 29 Eylül Cuma 21.00’de JJ Pub Kanyon’da. Bilet fiyatı 339 lira.

-Simge 29 Eylül 21.00’de Turkcell Vadi’de KONSER verecek. Bilet fiyatı 375-1.250 lira.

-Ayyuka 29 Eylül 22.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 100-350 lira.

-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, şef Gürer Aykal ve keman sanatçısı Cihat Aşkın solistliğinde 29 Eylül 20.00’de AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 50-150 lira.

Haberin Devamı

SERGİ

-Güncel sanatçı Mat Collishaw’un ‘Aritmi’ başlıklı sergisi Borusan Contemporary’de açıldı. İnsan ve doğa ilişkisi üzerinden yola çıkan sergi, doğanın bozulmakta olan ritmini görselleştiren eserleri bir araya getiriyor. ‘Aritmi’ 18 Ağustos 2024’e kadar Borusan Perili Köşk’te görülebilir.

-Cem Güventürk’ün ‘Kendime Ulaşacağım ama Hangi Yoldan?’ başlıklı sergisi HopeAlkazar’da sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı metin, grafik, illüstrasyon ve karikatürün özgün birleşiminden oluşan eserlerinde, insanın kendini kaybedişi, arayışı, buluşu ve değişimini konu alıyor. Sergi 30 Ekim’e kadar açık.

Haberin Devamı

-HeyJoe Bodrum, animasyon sanatçısı Denizcan Yüzgül’ün ‘Dinazorlar Alemi’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı sergide çocukların hayal gücünü tetikleyen, yetişkinlerin içindeki çocuğu uyandıran işleriyle ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkarıyor. Sergi 30 Eylül’de sona erecek.

ATÖLYE

-Eataly Mutfak Atölyesi 28 Eylül Perşembe 19.00’da lazanya bolonez yapımının püf noktalarının anlatılacağı taze makarna atölyesi düzenleyecek. Katılım ücreti 1.500 lira.

-Cooking Class Academy suşi yapımının inceliklerini ve tarihini öğretiyor. 29 Eylül Cuma 18.00’deki atölyeye katılım ücreti 1.980 lira.

Haberin Devamı

GECE

-Begüm Obiz 23 Eylül Cumartesi 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

-Tuğçe Türker 23 Eylül 1.00’de Komşu Kuruçeşme ‘Üst Komşu’ sahnesinde. Rezervasyon için: @komsukurucesme

-Mahsun Kırmızıgül 23 Eylül 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Baran Bayraktar 23 Eylül 23.00’te Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Yağmur Hızal 23 Eylül 00.00’da Terzi İstanbul sahnesinde. (Rezervasyon için: @terzistanbul_)

-Derya Bedavacı 23 Eylül 22.00’de Aqua Florya Hayal Kahvesi sahnesinde. (0532) 452 01 02

-Bade Derinöz 24 Eylül Pazar 00.00’da Vaha Yeniköy sahnesinde. (0530) 135 88 10

-Tezgâh 24 Eylül 00.30’da Otuzyedi Arnavutköy sahnesinde. Rezervasyon için: @otuzyediarnavutkoy

DJ

-Elektronik müziğin yaşayan efsanesi Carl Cox 23 Eylül 22.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 500-700 lira, backstage 2.500 lira.

TİYATRO

-Kim Bu Ben





Rose Leilani’nin yazdığı, Onur Ünsal’ın çevirip Engin Hepileri’nin yönettiği ‘Kim Bu Ben’in müziklerinde Kenan Doğulu imzası var. Oyun yetimhanede beraber büyümüş Daphne ve Adam’ın çalınan kimliklerinin başlarına açtığı olayları konu alıyor. 27 Eylül Çarşamba Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 242-330 lira.

-Otomatik Portakal





Anthony Burgess tarafından yazılıp Stanley Kubrick tarafından sinemaya uyarlanan ‘Otomatik Portakal’, Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğinde rap müzikali olarak seyirciyle buluşuyor. Ünsal Coşar, Fatih Sönmez, Selin Zafertepe’nin oyuncu kadrosunda olduğu müzikalde ünlü rap’çiler 18 kişilik koroyla müzikal için bestelenmiş parçaları seslendiriyor. 28 Eylül Perşembe 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 330-715 lira.

-Şirreti Evcilleştirmek





Shakespeare’in ölümsüz eseri ‘Hırçın Kız’dan uyarlanan ‘Şirreti Evcilleştirmek’ Kemal Aydoğan yönetmenliğinde izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Erkek gözüyle kadına bakışın yüzyıllar geçse de değişmediğini konu alan iki perdelik oyunda Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Gürsu Gür, Çağlar Yalçınkaya, Ali Büyükkartal, Yasin Yürekli rol alıyor. 29 Eylül Cuma 20.30’da Moda Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 170-270 lira.