Pürüzsüz görünüm için...

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Kırışıklık, lekeler, sivilce izleri, cilt tonu eşitsizliği... Makyaj malzemelerini kullanırken doğru ürünü seçmek kusursuz bir görünüme kavuşmaya yardımcı oluyor. Seçenek çok, ama hangi ürün nerede kullanılmalı? Güzellik editörü Nilay Yalçınkaya “Tende hem doğal bir kapatıcılık sağlayan hem de sahip oldukları güneş koruması, ton eşitleme ve cildi besleme gibi farklı cilt ihtiyaçlarına çözüm sunan özellikleriyle tek taşla iki kuş elde edebileceğiniz bu ürünlerle kusursuz görünüme bir adım daha yaklaşabilirsiniz” diyor. Makyaj artisti Hidayet Korkmaz ekliyor: “Doğru fondöten rengini seçmek de önemli. Cilt tonuna uygun bir renk, doğal ve pürüzsüz bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Fondöteni cildinizin çene hattında, evde doğal ışık altında deneyerek doğru rengi bulabilirsiniz.”

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BB KREM

'Kusurları kapatır, nemlendirir'

◊ Beauty balm veya blemish balm diye bilinen, sadece renkli bir nemlendirici olmanın ötesinde birçok özelliğe sahip BB kremler makyajsız görünümü sevenler için ideal.

◊ Eğer çok koyu cilt lekeleriniz ve akne izleriniz yoksa günlük olarak tek başına kullanabilirsiniz. (Nilay Yalçınkaya)

◊ Birçok BB krem, cilt tonunu eşitlemek, kusurları kapatmak ve cildi nemlendirmek için formüle edilmesinin

yanı sıra aynı zamanda genellikle SPF içerir, bu da güneşin zararlı etkilerine karşı cildi korur.

◊ BB kremlerin çeşitli cilt tiplerine uygun seçenekleri var. Kuru ciltler için ekstra nemlendirme sağlayan formüller, yağlı ciltler için matlaştırıcı etkili olanlar gibi çok çeşitte BB krem var. (Hidayet Korkmaz)

FONDÖTEN

‘İhtiyaca uygun olanı seçin’

◊ Fondöten, cilt tonunu eşitlemek, kusurları kapatmak ve cildi pürüzsüzleştirmek için kullanılır.

◊ Cilt tipine ve ihtiyaca uygun bir ürün bulmak önemli. Kuru ciltler için nemlendirici, yağlı ciltler için matlaştırıcı ve hassas ciltler için hipoalerjenik olanları tercih etmek önemli. (Hidayet Korkmaz)

CC KREM

‘Doğal ve hafif’

◊ Ciltteki lekeler ve renk eşitsizliklerini kapatmayı hedefler. ‘Color corrective’ ve ‘color control’ olarak bilinen CC kremler, ten rengini dengelemeye yardımcı olur. BB kremlerle ortak özelliklere sahip olsalar da onlara göre daha fazla kapatıcıdır.

◊ BB kremlere göre daha mat bir yapıya sahip olduklarından karma, yağlı ve akneye yatkın ciltlerin kullanımı için ideal. Renk düzenleme ve ciltteki kızarıklığı yatıştırma konusunda da etkili. Ayrıca içeriğindeki çinko oksit içeren mineral güneş korumasıyla güneşe karşı etkin bir koruma sağlarken yaşlanma karşıtı bakıma da destek olur. (Nilay Yalçınkaya)

◊ CC kremlerin en önemli özelliklerinden biri hafif yapılarıdır. Yoğun makyaj sevenler için ideal olmayabilirler ancak doğal ve hafif bir görünüm isteyenler için mükemmel bir seçenektir. Ayrıca ciltte ağır bir his bırakmadan tüm gün kalıcı olabilirler. (Hidayet Korkmaz)

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AYDINLATICI

‘Omuzlarda da kullanılabilir’

◊ Yüzde belirli noktalara uygulanarak daha parlak, daha genç ve ışıltılı bir cilde sahip olmanız için ideal.

◊ Krem ve likit dokudaki ürünler çok daha doğal bir görünüm elde etmenize yardımcı olur. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz ürünün dozunu minimumda tutun ve elmacıkkemiklerinizin üstüne getirmemeye özen gösterin. Bu arada dekolte bölgeniz ve omuzlarınız açıkta kalıyorsa bu bölgelerde de aydınlatıcıların göz alıcı ışıltısından yararlanabilirsiniz. (Nilay Yalçınkaya)

KAPATICI

‘Fondötenle birlikte uygulayın’

◊ Kapatıcı, adından da anlaşılacağı gibi ciltteki kusurları gizlemek için kullanılan bir makyaj ürünüdür.

◊ Sivilce izleri, koyu halkalar, lekeler ve kızarıklıklar gibi cilt problemlerini kapatmak için kullanılır. Ayrıca fondötenle birlikte uygulanarak daha homojen bir cilt tonu elde etmeye de yardımcı olur. (Hidayet Korkmaz)

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CONCEALER

‘Daha aydınlık ve homojen bir cilt’

◊ Kusurları ve lekeleri gizleyen bir üründür. Koyu halkalar, sivilce izleri, lekeler ve kızarıklıkları kapatmak, cildi daha aydınlık ve homojen hale getirmek için idealdir. Kapatıcıdan farkı, daha geniş bir yelpazede cilt tonunu düzeltip aydınlatmasıdır.

◊ Doğru concealer rengini seçmek önemli. Lekeleri gizlemek için cilt tonunuzdan bir veya iki ton açık bir renk tercih edebilirsiniz. Ayrıca concealer’ı uygulamadan önce cilt tonunu eşitlemek için fondöten kullanmak da önemli. (Hidayet Korkmaz)