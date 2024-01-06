Pozitif mesajlı günler...

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Belçikalı DJ/prodüktör dünyanın en önemli festivallerinde çalıyor.

‘Kalpler kırılabilir... Başını öne eğme’

Belçikalı DJ/prodüktör Lost Frequencies geçen aylarda yeni albümünü çıkarmıştı. Şimdi bir de tekli yayımladığını görünce şaşırdık. Ama aynı zamanda heyecanlandık da... Çünkü bu kez Brit ödüllü Bastille ile güçlerini birleştirmiş. Ortaya da dinlediğinizde kalp atışlarınızı hızlandıran bir parça çıkmış: ‘Head Down’. Şarkı ne olursa olsun ‘başını öne eğme’ mesajı veriyor.

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‘Head Down’ (Tekli)Lost Frequencies ve BastilleSony Music Türkiye

Soner Arıca her yılı yeni bir şarkıyla karşılamayı gelenek haline getirmişti. Bu yıl da bu geleneği bozmadı ve ‘Bi’ Yolu Olmalı’lı yayımladı. Sözleri Arıca, müziği Selim Aysan imzalı şarkının düzenlemesini Miraç Kutlu yapmış.

Bu hareketli şarkı dans etmeyi sevenler için...

‘Bi’ Yolu Olmalı’ (Tekli)

Soner Arıca

Arıca Müzik Yapım

Progresif işlere imza atan Zwang ile Festus Okey ‘İptal’de buluştu. İkilinin hedefi son dönemde sık sık karşımıza çıkan jersey, drum&bass ve future garage gibi türleri yeni stillerle buluşturmakmış. Bu teklinin de 20-35 yaş grubuna hitap ettiğini vurgulamışlar.

‘İptal’ (Tekli)

Zwang ve Festus Okey

Gülbaba Records

Türlerin aynı potada eridiği bir dönemdeyiz. Jülide ve Adakanbo’nun yeni teklisi ‘Şehir’de drum&bass ve indie pop harmanlanmış, Jülide’nin yumuşak vokali Adakanbo’nun rap’iyle birleşmiş. Şarkı insanların yaşadıkları metropolle karmaşık ilişkisini anlatıyor.

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‘Şehir’ (Tekli)

Jülide ve Adakanbo