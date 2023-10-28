Podyumdan sokağa taşan güzellik

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Defilelerde sadece markaların koleksiyonlarını görmekle kalmıyor, hazırlanan şovun bir parçası olan farklı makyajlar, değişik saç kesimleri ve aksesuarlarla da karşılaşıyoruz. Ve bunların bir bölümü o sezonun güzellik trendlerine de yön veriyor. İşte bu sezonun podyumdan sokağa yansıyan trendleri...

MAKYAJ

Hataydı moda oldu: Gözü çerçeveleyerek hem içine hem de dışına sürülen göz kalemi ya da eyeliner’ların bir makyaj hatası olduğu ve gözü küçük gösterdiği savunulurdu. Ancak podyumlara bakılırsa bu makyaj hatası sezonun moda stillerinden biri olmuş. Gözünüzün küçük görünmesinden kaçınmak için, tıpkı Roberto Cavalli podyumunda gördüklerimiz gibi, göz kalemini biraz dağıtarak siyah ve gri göz farlarıyla karıştırabilirsiniz.

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Rengârenk kirpikler: Sezonun kirpikleri sıradan bir görünümün çok ötesinde... Örneğin makyaj sanatçısı Pat McGrath’ın Prada için özel yarattığı renkli kirpikler mavi, mor, pembe gibi maskaralara şans vermemiz gerektiğini söylüyor. Ya da Chet Lo’da gördüğümüz kirpik detayları dikkatin yalnızca üst değil, alt kirpiklerde de olacağını vurguluyor.

Gotik dudaklar: Sezonun en göze çarpan güzellik trendlerinden biri gotik tarzından ilham alan dudak makyajları... Özellikle koyu bordo ve siyah gibi renkler dikkat çekiyor. Çevresi koyu kahveyle çerçevelenmiş dudaklar da var. Balenciaga podyumlarında olduğu gibi cildinizi bembeyaz bırakarak gotik dudaklarınızı ön plana çıkarabilirsiniz.

Simone Rocha’nın (üste) defilelerinde de saçlardaki romantik kurdeleler dikkat çekti.

Çarpıcı metalik: Sezonda birçok şovda altın ve gümüş etkili metalik makyajlara rastladık. Altuzarra altın rengi metalik göz makyajına dumanlı bir vurgu yaparak daha buğulu bakışlar elde etti örneğin. Chanel’segözlerde gümüş metalik tonunu gözpınarı ve altlarında kullanarak aydınlık bir görünüm yakaladı.

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Tek ürünle pespembe: Kış ayları için pembe renk eminim sizin de kulağınıza biraz farklı gelecek ama koyu kış kıyafetlerine canlılık katmak için bizce harika bir fikir. Hem yanaklarda, hem dudakta hem de gözlerde bütünlük içerisinde kullanılan pembe tonlar çok popüler. Ayrıca tek bir ürünle tüm makyajı tamamlamak oldukça kurtarıcı. Yanak ve dudak için kullanılan ürünler işinizi görecektir.

SAÇ

TikTok destekli: Kâküller bu kış uzun zamandır olmadığı kadar popüler. Gucci’den Rodarte’ye farklı markaların bu çıkışta payı olsa da TikTok fenomenlerinin katkısı da yadsınamaz.

Keskin ve düz: 2023 İlkbahar/Yaz sezonunda öne çıkan kulak altında keskin ve düz bir şekilde biten bob saç kesimi bu sezonda da popüler saç modellerinden biri. Özellikle dümdüz kullanmak ve keskin bir bitiş vermek önemli.

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Balerin estetiğine gönderme yapan ‘balletcore’ stilinden geçen haftalarda bahsetmiştik. Sandy Liang (üstte).

Romantik kurdeleler: Balletcore (balerin estetiği) stilinin popülerliği saç ve makyaja da yansıdı ve Sandy Liang ve Simone Rocha gibi markaların podyumları romantik kurdelelerin etkisi altına girdi. Kurdeleleri özellikle yarım toplanmış saçlarla çok yakıştırıyoruz.

HER TARZA UYGUN





Yanaklar, gözler ve dudak için. Benefit Cosmetics, 699 lira





Hem göz çevresinde hem de içinde kullanın. Flormar, 199,99 lira

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Kadife saç kurdeleleri bu sezon çok popüler. H&M, 219,99 lira





Renkli maskaralara bu sezon şans verin. Kiko, 249 lira





Gotik dudaklar yapmak için koyu bordo ruj. M.A.C Cosmetics, 319 lira