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Pinkeu Hilal: Benim için ilk T-Pop şarkıcısı diyebiliriz

#Hilal Yelekçi#K-Pop#Pinkeu Hilal
Pinkeu Hilal: Benim için ilk T-Pop şarkıcısı diyebiliriz

Dünyayı kasıp kavuran K-Pop tarzında müzik yapan yerli sanatçı Pinkeu Hilal geçen cuma ilk şarkısı ‘Şizofren’i yayımladı. YouTube’da 5 günde 70 bin kez izlenen Hilal “Bu müzikle ruhsal olarak beslendiğimi fark ettim. Kendimi iyi, rahat hissettiğim alanı buldum. Korece öğrenmeyi de düşünüyorum” diyor.

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1990’lı yıllarda ortaya çıkan ‘Kore pop’u bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kalabalık bir hayran kitlesine sahip. Hilal Yelekçi de 12 yaşından beri K-Pop hayranı... Bu sevgi onu önce bir dansçıya, sonra kendi K-Pop şarkılarını yazan bir şarkıcıya dönüştürmüş. Pinkeu (Korece pembe) Hilal ismiyle ilk şarkısı ‘Şizofren’i yayımlayan 21 yaşındaki sanatçı, tarzını K-Pop sound’ları ve dans koreografileriyle yapılan Türkçe müzik, yani T-Pop olarak adlandırıyor. Bir yandan da İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği okuyan Pinkeu Hilal’le Cihangir’de buluştuk, K-Pop aşkını konuştuk.

Dans ve müziğe ilgin nasıl başladı?

Annem de dansa çok meraklı. O biraz daha oryantal seviyor. Biz zaten evde sürekli dans ediyorduk. 12 yaşımdayken bir arkadaşım sayesinde K-Pop’la tanıştım ve hepsinin, üzerinde ciddi çalışılmış koreografilerinin olduğunu fark ettim. K-Pop dansı eğitim videolarını izleyerek koreografileri öğrenmeye başladım. K-Pop’a ilgim günden güne arttı.

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İlk dinlediğin K-Pop şarkısı neydi? Nasıl bir his bıraktı?

İlk şarkı SUPER JUNIOR’dan ‘Mr. Simple’dı. Çok şaşırdım. Gruptaki herkes aynı gibi gelmişti. Çok haşır neşir değilseniz Korelileri ayırt etmek biraz zor. Çok güzel bir enerji vermişlerdi bana. Çünkü sürekli dans ediyorlar ve şarkıları çok yüksek tempolu. Sonra diğer gruplar da ilgimi çekmeye başladı. Okula giderken  videolarını izliyordum. Aynı videoyu yüz kere izleyebiliyordum.

Pinkeu Hilal: Benim için ilk T-Pop şarkıcısı diyebiliriz

K-Pop’ta seni cezbeden ne?

İlk başlarda danstı. Şarkıları farklı. İngilizce şarkılara benziyor ama K-Pop’çuların aksanları ve o çocuksu sesleri çok hoşuma gidiyor. Benim de biraz çocuksu bir sesim var. Dolayısıyla şarkı söylemeye, yazmaya da merakım başladı.

K-Pop sonrası hayatında neler değişti?

Daha planlı olmaya başladım. Bu müzikle ruhsal olarak beslendiğimi fark ettim. Kendimi iyi, rahat hissettiğim alanı buldum. Çünkü dans etmek istiyordum ama kendi kendime yaptığım zaman belirli bir yere kadar ilerleyebiliyordum. Birilerini örnek almam lazımdı. K-Pop bu konuda bana yardımcı oldu. Korece öğrenmeye bile başladım ama kursa devam edemedim çünkü çok zor gelmişti (gülüyor). Yine öğrenmeyi düşünüyorum, bakalım...

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Başka neler yaptın?

Bir dans grubuna üye oldum. Birlikte İstiklal Caddesi, Beşiktaş, Üsküdar’da sokakta dans ediyorduk. İnsanlar bizi izlemeye geliyordu. Random Music Play diye bir oyun var, onlara katıldım. Rastgele bir müzik çalınıyor ve onu bilen herkes ortaya çıkıp dans ediyor. Düşünün; Eskişehir, Ankara, İstanbul’dan K-Pop fan’lar toplanıp aynı koreografiyi aynı anda yapabiliyorsunuz. YouTube kanalım var; insanlara K-Pop figürleri öğrettiğim videolar çekip paylaşıyorum. Bir dans okuluyla anlaşıp ders vermeye başlamıştım ama artık işlerim yoğun olduğu için dersleri bırakmak zorunda kaldım.

Nasıl keşfedildin?

Menajerim Çağlar Tavşanoğlu sayesinde keşfedildim. Benim ‘Labirent’ adında, kendi çabamla yaptığım bir şarkım vardı. Sözlerini yazıp kendim bir stüdyoya giderek kaydetmiştim. Biraz amatör bir çalışmaydı. En yakın arkadaşım şarkıyı sosyal medyada hikâyesinde paylaştı. Sonra Çağlar Tavşanoğlu bunu görmüş; arkadaşımla komşular. Sonra buluştuk, konuştuk, anlaştık. Ardından da Sony oldu.

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Türkiye’nin ilk K-Pop yıldızı sen misin?

K-Pop Korece oluyor. Biz buna T-Pop diyoruz. Yani K-Pop sound’ları ve danslarıyla yapılan Türkçe şarkı. İlk T-Pop şarkıcısı diyebiliriz benim için...

Sosyal medyadan şarkınla ilgili ne gibi dönüşler alıyorsun?

Klibi, dansları, styling’i çok beğenmişler, bu çok hoşuma gitti. Şarkıyı da beğenmişler ama ‘autotune’ (detoneleri düzeltmeye yarayan bir ses işleyicisi) yüzünden şarkıyı eleştirenler de oldu. Autotune aslında çoğu yerde yok. Şarkı sözlerini saçma bulduğunu söyleyenler oldu ama ona çok katılmıyorum. Çok anlamlı sözler olmak zorunda değil. Her konuda şarkı yapılabilir. Burada bir kız var, benim aslında o. Biraz şizofrenik bir kız ve derdini anlatıyor.

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Pinkeu Hilal: Benim için ilk T-Pop şarkıcısı diyebiliriz

“BLACKPINK LİSA’YLA BİZİ BİRAZ BENZETİYORLAR”

K-Pop’çular arasından seni en çok etkileyen isimler kimler?

BLACKPINK Lisa’yı çok beğeniyorum. BLACKPINK grubunu genel olarak çok seviyorum. BTS, Itzy… Liste çok kabarık, hepsini çok seviyorum.

Bu müzikle ilgili bir hayalin var mı?

Lisa ile tanışmayı çok isterim. Birlikte bir fotoğrafımız olsa ne güzel olur. Çünkü görünüş ve dans olarak bizi biraz benzetiyorlar. Bu yüzden sosyal medyada çok linç de yiyorum. Onunla bir düet yapmak isterim.

Türkiye’den kiminle düet yapmak isterdin?

Zen-G, Ben Fero ya da Motive olabilir. Bence K-Pop ve rap güzel bir eşleşme olur. Zaten K-Pop şarkılarda rap çok fazla kullanılıyor.

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#Hilal Yelekçi#K-Pop#Pinkeu Hilal

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