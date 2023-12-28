Partiye davetlisiniz...

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*KONSER



-Melis Fis 30 Aralık Cumartesi 16.00’da Zorlu PSM %100 Studio’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 253 lira.

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-Simge 30 Aralık 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 678-(4 kişi VIP) 14.250 lira.-Gülşen 31 Aralık Pazar 21.00’de JJ Arena’da yılbaşı konseri verecek. Bilet fiyatı 847-(4 kişi VIP) 17.750 lira.-Ceylan Ertem 31 Aralık 21.00’de İzmir, Balçova Termal Otel’in yemekli gala programında sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 4.500-10.000 lira.-Soprano Canan Özgür ve piyanist Kenan Tatlıcı 5 Ocak Cuma 20.00’de ‘Yeni Yıla Merhaba Konseri’ için Ankara’daki Mozarthaus Sanat ve Konser Evi’nde olacak. Bilet fiyatı 300 lira.-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 5 Ocak 20.00’de şef Alfonso Scarano ve solist Kerson Leong eşliğinde ‘Bruckner’in 200’üncü Doğum Yılı Konseri’ni gerçekleştirecek. Bilet fiyatı 100-250 lira.-Melek Mosso 5 Ocak 21.00’de Jolly Joker Ankara’da. Bilet fiyatı 847-(4 kişi VIP) 14.250 lira.-Seda Erciyes 5 Ocak 21.30’da Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 200-250 lira.-Soft Analog 5 Ocak 22.00’de İzmir’deki Holly Stone Performance Hall’da izlenebilir. Bilet fiyatı 190,50 lira.

*PARTİ



-Radyo Eksen DJ’leri Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild 30 Aralık Cumartesi 21.00’de Babylon İstanbul’da setin başına geçecek. Bilet fiyatı 100-250 lira.

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-JJ Pub Kanyon 31 Aralık Pazar 20.00’de ‘New Year’s Eve’ yılbaşı eğlencesi düzenliyor. Bilet fiyatı 200 lira.

-Dorock XL Kadıköy 31 Aralık 20.00’de ‘2024 Yılbaşı Partisi’ verecek. Gecede The Sister’s 90’lardan günümüze Türkçe şarkılar çalacak. Ayrıca DJ Joker ve DJ Adze’nin performansı ve dans şovları izlenebilir. Bilet fiyatı 392 lira.

-Hilton İstanbul 31 Aralık 21.00’de Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde DJ performansının olacağı yılbaşı partisi gerçekleştirecek. Bilet fiyatı 2.250 (çocuk) ve 4.500 (yetişkin) lira.

-Swissôtel The Bosphorus İstanbul 31 Aralık 21.00’de yılbaşı yemeği düzenliyor. Sabrosa restoranda gerçekleşecek gecede Su Soley sahneye çıkacak.

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*GECE

-Ceren Akın 30 Aralık Cumartesi 22.00’de La Boucherie sahnesinde. (0532) 135 35 35

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-Yağmur Hızal 30 Aralık 01.00’de The Room Live’da. (0535) 018 60 93-Sakiler 2 Ocak Salı 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87-Aybüke Albere 4 Ocak Perşembe 00.00’da Korto İstanbul. Rezervasyon için: @kortoistanbul-Mert Davran 5 Ocak Cuma 22.30’da Etiler Uluorta sahnesinde. (0530) 252 75 05

*SERGİ

-Erdil Yaşaroğlu’nun ‘Transatlantik’ isimli sergisi Beyoğlu Pera’daki Alexandra Vallaury Binası’nın 3’üncü katında sanatseverlerle buluşuyor. Sergide Yaşaroğlu’nun tanıdık çizgileri bu defa taş, bronz ve ahşap heykel formlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Sergi 30 Ocak’a kadar ziyaret edilebilir.

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-Zilberman Gallery Mısır Apartmanı’ndaki ana mekânında Sena Başöz’ün ‘Kaçınılmaz Koreografi’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi Başöz’ün kişisel arşivindeki nesnelerin döngü ve hareketlerine odaklanıyor. Sanatçı yaşamına farklı zamanlarda girmiş nesneler, canlılar ve bireylerle bir diyalog kuruyor. Sergi 24 Şubat’a kadar görülebilir.

*DJ

-New Yorklu DJ ve prodüktör Dennis Ferrer 30 Aralık Cumartesi gecesi Klein Phönix’te. Kapı açılış 20.00. Bilet fiyatı 250-1000 (backstage) lira.

-BeeGee 30 Aralık 21.00’de Kastel’de setin başına geçecek. Bilet fiyatı 240-750 lira.-Furkan Kurt ve Kerem Tekinalp 30 Aralık 22.00’de The Black Cave’de. Bilet fiyatı 275-300 lira.r

*TİYATRO

-‘Sezuan’ın İyi İnsanı’

Bertolt Brecht’in yazıp Sercan Özinan’ın yönettiği oyun, toplumsal yaşamda iyi insan olma sürecinin ne kadar zorlu ve sınayıcı bir mücadeleden geçtiğini vurguluyor. Abdurrahman Merallı’nın performansıyla dikkat çeken oyun iki saat boyunca düşmeyen temposuyla seyirciyi yakalamayı başarıyor. 30 Aralık Cumartesi 20.30’da Baba Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 200-1.000 (loca) lira.

Latife Tekin’in aynı isimli romanından uyarlanan oyun Hakan Emre Ünal rejisi ve Nezaket Erden’in tek kişilik çarpıcı performansıyla sahneleniyor. ‘Sevgili Arsız Ölüm’ köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit’in gözünden anlatıyor. 2 Ocak Salı 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 275-220 lira.

*ATÖLYE

-Cooking Class Academy 30 Aralık Cumartesi 11.00’de yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kütük pastanın yapımını öğretiyor. Bilet fiyatı 2.200 lira.

-EKS Mutfak Akademisi 3 Ocak Çarşamba 15.00’te ‘Süslü Cupcakeler’ atölyesi düzenliyor. Tarçınlı, cevizli devil’s food (bol çikolatalı pasta) ve orman meyveli çeşitlerin süsleme ve pişirme tekniklerinin anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.200 lira.