Özlenenler sahnede…

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KONSER

- İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay-Jay Johanson, bugün ve yarın Zorlu PSM’de İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bugün 21.30, yarınsa 20.00’de başlayacak romantik konserin bilet fiyatı 60.50-165 lira.

- Alman DJ Timo Maas, bu akşam Kuruçeşme Boaz House’da DJ kabininin başına geçecek. 20.00’de başlayacak etkinliğin bilet fiyatı 200-500 lira.

- Fransız çellist Victor Julien-Laferrière, bu akşam 20.00’de şef Alessandro Bonato’nun yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verecek. Dvorak ve Çaykovski’nin eserlerinden oluşan konser CRR Konser Salonu’nda. Bilet fiyatı öğrenci 23, tam 33 lira.

- Gaye Su Akyol Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Bu akşam 20.30’da Congresium’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 150-250 lira arasında değişiyor.

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- Nazan Öncel bu akşam 21.00’de Moda Kayıkhane’de unutulmaz şarkılarını söyleyecek. Konserin bilet fiyatı 220 lira.

- Melike Şahin, yarın 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 137-188 lira.

- Kaan Tangöze, 9 Şubat Çarşamba, 6:45 KK Ankara’da solo kariyerinin sevilen şarkılarını söyleyecek. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 134 lira.

- Türkçe rap’in genç yıldızı Motive, 10 Şubat Perşembe günü Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi’ne çıkıyor. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatıysa 90 lira.

- Kalben kısa bir süre önce çıkardığı ‘Eski Dünyanın Yangını’ isimli yeni albümünün ilk konserini 10 Şubat Perşembe, Zorlu PSM’de verecek. 21.00’de Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 99-110 lira.

DANS

- MDT İstanbul, ‘4x8’ Mini Platform’la yetiştirdiği genç koreograflara çalışmalarını sahnelemesi için imkân sağlıyor. Dansçıların 4x8 metre boyutundaki küçük sahnede dört farklı eserle koreografilerini sergileyeceği dans gösterisi 45 dakika sürecek. Bugün 18.00’de AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek gösterinin bilet fiyatı 40 lira.

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MÜZİKAL

- Uzun bir aranın ardından ‘Alice Müzikali’ 7 Şubat Pazartesi tekrar seyirciyle buluşacak. Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız ve Merve Dizdar gibi isimlerin başrolleri paylaştığı müzikalin koreografisi Beyhan Murphy’ye ait. Bilet fiyatı 193-504 (VIP) lira.

SERGİ

- Varol Özkoçak’ın ‘Yaşama Sevinci-Kolajlar’ sergisi, renkli peyzajlar, mitolojik öyküler, sirkler ve sürrealist dekorlarla büyülü mekânlar yaratmayı hedefliyor. Sergi, 16 Şubat’a kadar Kuzguncuk’taki Galeri Hugin&Munin’de.

- Gökçe İrten, ‘Kişisel Katmanlar’ sergisinde toplumsal yapı içinde sıkışmış kimliklerin duygularını anlamaya, kişinin kendini bulma sürecine odaklanıyor. Kâğıt üzerine kolaj, mekâna özgü heykel ve yerleştirmelerin olduğu ‘Kişisel Katmanlar’ sergisi, 27 Şubat’a kadar Mixer’de.

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ATÖLYE

- AKM Çocuk Sanat Merkezi, 6-10 yaş çocukların Nasreddin Hoca, Karagöz ile Hacivat ve Keloğlan gibi masal kahramanlarımızı öğrenmelerine yönelik şarkılı hikâye anlatım atölyesi düzenliyor. Yarın saat 13.00’te ses ve nefes çalışmalarının ardından başlayacak atölyenin katılım ücreti 73 lira.