Oyun tutkunlarını heyecanlandıran sergi

Haberin Devamı

Bilgisayar oyunlarının sanat dünyasıyla buluşmasına tanık olmak için bugünlerde tek yapmanız gereken İstiklal Caddesi’ndeki Akbank Sanat’ın kapısından içeri girmek. Küratörlüğünü Zeynep Arınç ve Güven Çatak’ın üstlendiği ‘Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası’ isimli sergi bilgisayar oyunlarının artık sadece eğlence değil, eğitim ve sanat gibi farklı deneyimler de sunduğunun altını çiziyor. Ayrıca bilgisayar oyunlarının çağdaş sanatla ilişkisini ve bu alandaki yenilikleri keşfetmeyi amaçlıyor.

Akbank Sanat, farklı disiplinden işlerin olduğu ‘Oyun Odası’yla Türkiye’de ilk kez oyun dünyasıyla sanatı birleştiren bir sergiye imza atmış oldu. Bu sergi 7’den 70’e tüm sanatsever ve oyun meraklılarını davet ediyor. Ziyaretçiler oyun dünyasının renkli karakterleriyle tanışırken hem eğleniyor hem de sanatın yeni formlarıyla tanışma fırsatı buluyorlar.

Haberin Devamı

Sergide dikkat çeken işlerden biri Ken Wong imzalı ‘Blossom’ (Çiçeklenme). ‘Her çiçek benzersizdir’ temasından yola çıkan oyun daha çok bir müzik enstrümanını andıran özelliğiyle sergideki diğer işlerden sıyrılıyor. Oyuncu ekranda beliren çiçeğe her tıkladığında o çiçek bir öncekinden farklı bir ses çıkarıp kayboluyor.

İlgi gören oyunlardan bir diğeri Avustralyalı video oyun firması Mountains’ın geliştirdiği, yine Ken Wong imzalı ‘Florence’. 25 yaşındaki Florence Yeoh’nun bir parkta gördüğü çellist Krish ile tanışmasını konu alan romantik oyunda ilerlerken ikilinin ilişkisine yön veriyorsunuz.

Hem çocukların hem de büyüklerin dikkatini çeken bir diğer çalışma da katılımcının hareketlerini bir sensör aracılığıyla takip eden, Kristin Lucas imzalı ‘flARmingos ile Dans’ (Dance with flARmingos).

Haberin Devamı

OYUNBAZ BİR ÇAĞ

Sergiyi gezerken bölümlerden birinde oyun tasarımcısı ve araştırmacı Eric Zimmerman’ın ‘Oyun Odası’nı özetler nitelikteki sözü ziyaretçileri karşılıyor: “Hareketli görüntü, karanlık sinema salonlarından ve titreyen televizyon ekranlarından, sürekli yayımlanmak, kurgulanmak ve paylaşılmak üzere internete geçiş yaptı. Bilgi artık raftaki bir dizi ansiklopediden değil ancak Wikipedia’nın katılımcı, gelişen ve tartışmalı süreçleriyle karşımıza çıkıyor. Dijital oyunların ekonomik ve kültüre bir güç sembolü olarak yükselişi bu değişimin hem nedeni hem de sonucudur. Aslında 21’inci yüzyıla ‘Ludik Yüzyıl’ (oyunbaz) adı verilebilir; oyunlar ve oynama eyleminin, kültürle ve birbirimizle nasıl etkileşim kurduğumuzu modellediği bir çağ.”

Haberin Devamı

Zeynep Arınç’ın sergi tasarımını üstlendiği ‘Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası’nda Amanita Design, BUG Lab, Eddo Stern, Emi Kusano, Jon Haddock, Ken Wong, Kristin Lucas, Murat Kalkavan, Ouchhh, Petra Szeman, Total Refusal, UCLA Game Lab, We Are Muesli gibi tasarımcı ekipler ve sanatçıların çalışmaları var. Sergideki tüm bilgisayar oyunları ziyaretçilerin kullanımına açık. 18 Mayıs tarihine kadar Akbank Sanat’ın zemin ve 1’inci katında görülebilir.