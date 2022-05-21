Oturmaya değil, spor yapmaya geldik

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İster Haliç’te kürek çekin, ister Caddebostan’da paten binin, ister sörf yapın. Açık hava sporları sayesinde alınan bol oksijenin metabolizmanın hızını arttırıp daha fazla yağ yakmayı sağladığı bir sır değil. Üstelik heyecan verici ve eğlenceli de... İstanbul’da açık havada yapabileceğimiz pek çok alternatif spor var. Şu sıralar çok gözde olan bu sporları öğrenebileceğimiz yerleri bulduk, işin profesyonelleriyle konuştuk.

DALGA SÖRFÜ

Eğitim gün ve saatleri: Eğitimler gün içinde denizin sörfe uygunluğuna göre gerçekleşiyor.

Katılım ücreti: Toplam 4 saatlik, 4 dersten oluşan temel eğitim paketinin içine ekipman da dahil. Sörf yapmayı bilenler sörf tahtası, baharlık, yazlık ve kışlık wetsuit gibi ekipmanları kiralayabiliyor. Sörf eğitim paketi: (4 ders+ekipman) 2 bin-3 bin lira.

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‘Sadece mayonuz ve güneş kreminizle sörf yapabilirsiniz’

* Sörf tutkunu bir aile tarafından kurulan Surf School İstanbul, 2013’ten beri Kilyos’ta Tırmata Plajı’nda eğitim veriyor.

* Sörf konusunda deneyimli olanlar kendi ekipmanı ya da buradan kiraladıkları ekipmanı kullanabiliyor. Bu spor 12 ay boyunca yapılabiliyor. Kışlık bir dalgıç giysisi kışın soğuk havada ve soğuk suda vücut ısımızı koruyor. Yazınsa mayonuz ve güneş kreminizle bu sporu yapabilirsiniz.

* 4 derslik bir başlangıç eğitimi sonunda tek başınıza dalgaları yakalayıp sörf yapacak seviyeye gelebilirsiniz. Her ders 1 saat sürüyor. Karada ufak bir teknik bilgilendirme sonrasında dersler direkt su üstünde gerçekleşiyor.

* Çok eğlenceli bir spor. Eğlenirken fit görünmemizin yanında sağlıklı ve dinç olmamızı sağlıyor. Meditasyon etkisi yapıyor. İstanbul’un kaosundan ve stresinden uzaklaştırıyor. Ayrıca sörf, sağlam bir kardiyo anlamına geliyor.

PATEN

Eğitim gün ve saatleri: Her gün 8.00-21.00.

Katılım ücreti: Özel ders ücreti 200 lira. Paket ve grup eğitimlerinde ücretler farklılık gösteriyor.

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‘Önce korkularını yenmeyi öğretiyoruz’

Volkan Ülker-Paten34 Spor Kulübü kurucusu ve eğitmen

* Merkezimiz Caddebostan, Suadiye sahili olsa da eğitmenlerimiz öğrencilerin belirlediği her bölgeye gidebiliyor.

* 3 yaşından itibaren herkes paten eğitimlerine katılabilir.

Üst yaş sınırı yok. 1 ders sonunda öğrencinin yardım almadan kendi adımlarıyla ilerlemesini sağlıyoruz. 4 ders sonunda da sahil boyunca güvenli bir şekilde tur yapabilme garantisi veriyoruz.

* İlk ders güvenli düşüş eğitimine ayrıldı. Bu spora başlayanlara öncelikle korkularını yenmeyi öğretiyoruz. Öğrencilerimiz eğitim alanına sosyalleşmek için de geliyor.

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* Koşu veya bisiklete göre daha fazla kalori yakma imkânı var. Ayrıca tek başınıza yapmaktan sıkılmayacağınız nadir sporlardan.

UÇURTMA SÖRFÜ (KITESURF)

Eğitim gün ve saatleri: Rüzgârın durumuna göre ders saatleri belirleniyor. Sezon, Kilyos’ta nisandan kasıma kadar devam ediyor. Hatta üşümeyenler için uygun ekipmanla 12 ay boyunca kayılabileceği söyleniyor.

Katılım ücreti: Ders ücretleri 3 bin-4 bin lira arası değişiklik gösteriyor.

‘Enerjik ve fit kalmanızı sağlıyor’

Ayşe Şenünver Surf School İstanbul’da uçurtma sörfçüsü

* Temel işleyişi yamaç paraşütüyle aynı. Kite (uçurtma) ekipmanıyla rüzgârın gücünü kullanarak sörf tahtası üzerinde denge kurmaya dayalı bir spor.

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* Bu sporda temel eğitim 6 saat sürüyor, ancak kişinin seviyesine ve kabiliyetine göre farklılık gösterebiliyor. 12 saat sonra kendi başınıza kaymaya başlayabiliyorsunuz. Kilyos dışında, lodos rüzgârı estiğinde Anadolu ve Avrupa yakalarında Marmara sahillerinde yapılıyor.

* Kitesurf fit ve enerjik kalmanızı sağlıyor.

KÜREK

Eğitim gün ve saatleri: Güneşin doğduğu saate bağlı olarak kışın 7.00-12.00 ve 17.00-19.00, yazınsa 6.00-12.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde kulüp üyelerine hizmet veriyor. Her üye -müsabaka hazırlığı yoksa- günde 1 saat su antrenmanı yapabiliyor.

Katılım ücreti: Deneme ilk ders ücreti 150 lira. Aylık sınırsız üyelik 600, haftada 2 gün 450 ve özel ders ücreti 1.000 lira (8 ders).

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‘Kara ve su antrenmanı Hasköy’de, koşu ve kondisyon çalışmaları Belgrad Ormanı’nda’

* 2016’dan beri Haliç, Hasköy’deki yerleşkemizde kürek sporunu seven üyelerimize ve lisanslı sporcularımıza hizmet veriyoruz. Teorik ve teknik eğitimlerimizi kara ve su antrenmanı olarak Hasköy’de, koşu ve kondisyon çalışmalarını Belgrad Ormanı’nda gerçekleştiriyoruz.

* Küreğe yeni başlayanlar için en başta teorik eğitim veriliyor. Ardından pratik düzeyde teknenin suya yerleştirilmesi, doğru kürek

tekniğinin uygulanması gibi bilgiler aktarılıyor.

* Kürek sporu açık havada, doğayla iç içe, ekip halinde yapılan ve vücut kaslarının yüzde 90’ını çalıştıran bir spor. Aktif bir kardiyo antrenmanı. Ayrıca kasları uzatıyor ve vücudu esnetiyor.

* Doğru bir nefes kontrolüyle nefes almaya yardımcı olarak temiz havadan yararlanmayı sağlar. Dayanıklılık gerektiren bir spor olduğu için vücudun gövde kısmının ve bacakların güçlenmesine neden olur. Ciddi bir kondisyon artışı getirdiği için birey gün içerisinde aktif ve enerjik olur.

* Her çekilen küreğin bir öncekinden daha zor olması sebebiyle inanmaya ve kendini adamaya dayanır. Bu açıdan kişinin kendisine inanmasını sağlayarak kişisel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunur.

RÜZGÂR SÖRFÜ

Eğitim gün ve saatleri: Kulüp 12 ay boyunca haftanın 7 günü açık. Sabah 9.00’dan günbatımına kadar eğitim ve kiralama hizmetleri devam ediyor.

Katılım ücreti: Rüzgâr sörfü için 5 derslik başlangıç eğitimi paketinin indirimli fiyatı 1.150 lira.

‘7 yaşından itibaren, yüzme bilen herkese uygun’

Ege Kocaoğlu-İstanbul Windsurf Center kulüp koordinatörü ve eğitmeni

* Rüzgâr sörfü, dalga sörfü ve yelken sporunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ekstrem bir su sporu. 7 yaşından itibaren, yüzme bilen herkese uygun. 5 derslik bir başlangıç eğitiminin ardından tek başınıza rüzgâr sörfü yapabilir seviyeye geliyorsunuz.

* 2005’ten beri Caddebostan’da hizmet veriyoruz. Ayrıca şehir dışı organizasyonlarımız da her sene mutlaka oluyor.

* Bu spor birçok kas grubunu çalıştırmasıyla iyi bir antrenman olmasının yanında karar verme yetisinin de gelişmesini sağlar.

* Kişi rüzgâr sörfünde bir sürü değişkene (rüzgâr, dalga, akıntı vb.) ayak uydurmalı, hızlı karar vermeli ve esnek davranabilmelidir. Spora devam ettikçe bu yöndeki kişisel gelişim de ilerler.

YELKEN

Eğitim gün ve saatleri: Haftanın 7 günü eğitim veriliyor. Rezervasyon sistemiyle çalışıyorlar ve günde 9 saat denize çıkıyorlar. Öğrenciler her çıkışlarında 3 veya 4 saat denizde kalıyorlar.

Katılım ücreti: Eğitim programının içeriğine göre fiyatlar farklılık gösteriyor. Temel seviye yelken eğitimi 1.400 liradan başlıyor.

‘Hızlı karar alma ve liderlik becerisi...’

* Yelken, tamamen rüzgâr gücünü kullanarak yelkenli bir tekneyi bir noktadan istediğiniz diğer bir noktaya götürebileceğiniz, denizi seven herkese hitap eden bir spor.

* Setur Fenerbahçe Marina F9 iskelesindeyiz. Eğitimlerde burada buluşarak Kalamış Koyu ve Prens Adaları rotasında denize çıkıyoruz.

* Temelden ileri seviyeye kadar eğitim programlarımız mevcut. Bu eğitimlerin sonunda kursiyerlerimiz yelkenli bir tekneyi kaptansız kullanabilecek bilgi ve beceriye ulaşmış oluyor.

* Yelken sporu fiziksel sağlığı desteklerken, analiz ve muhakeme, hızlı karar alma, liderlik ve takım yönetimi yetkinliklerini de geliştiren, motivasyonu arttırdığı için akademik eğitime olumlu yansıması olan bir aktivite.

* Yelken sporuna erken yaşta başlayan gençler beceri ve birikimlerini hayatlarının pek çok farklı noktasında avantaja dönüştürebilme fırsatına sahip olarak özgüven kazanırlar.