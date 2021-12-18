Ortamın yaramaz çocukları

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Aynı semtte büyümüşler. Ama 20’li yaşlara kadar birbirlerinden haberleri yokmuş. Ortak bir arkadaşları ikisinin de müzik zevklerinin aynı olduğunu görünce onları bir araya getirmiş. O günden sonra da hiç ayrılmamışlar. Prodüktör/DJ ikili Arem Özgüç ve Arman Aydın’la ne zaman bir araya gelsem kendimi müzik stüdyosunda buluyorum. Zaten onların da zamanının çoğu stüdyoda geçiyor. Buray, Feride Hilal Akın ve Köksvl’la yaptıkları ‘Rampapapam’ geçen yaza damga vurdu. Zeynep Bastık ve Reynmen işbirliğiyle ortaya çıkan ‘Yalan’ da 2021 sonbaharının en çok dinlenen parçaları arasındaydı. Spotify’da aylık ortalama 3.5 milyon dinleyiciyle Türkiye’nin en çok dinlenen isimleri arasındaki ikiliyle konuştuk.

Müzikal yolculuğunuz bir stüdyo dairede başlıyor...

Arem Özgüç: Evet, destek almadan kendimiz bir şeyler başarmak için yola çıktık. O zamanki paramız da o daireye yetiyordu.

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Sizi Türkiye’ye tanıtan ‘Imagine’ da orada mı yapıldı?

Arem Özgüç: Evet, orada yapıldı. Şarkının çıktığı gün dairede 20 kişiydik. Herkesin sandalyesinin arkasında adı, önündeki listede de yapacakları yazılıydı. Şu şu aranacak, şu isme paylaşım yaptırılacak gibi... O gün, o dairede Türkiye’ye şarkımızı yaydık.

Adınız o dönem elektronik dans müziğiyle anılıyordu. Sonra geçen yıl karşımıza ‘Rampapapam’la çıktınız...

Arman Aydın: O dönem Türkçe pop düşüşe geçmişti, Türkçe rap de inanılmaz bir hızla yükseliyordu. Biz de Arem’le oturduk, ‘Heyecan verici bir pop şarkısı yapsak nasıl olur’ diye düşündük. Ve ortaya ‘Rampapapam’ çıktı. Hislerimize güvendiğimiz takdirde doğru karşılığı alabildiğimizi gördük. Bu da bize devam etmek için cesaret verdi.

O şarkıda Buray, Feride Hilal Akın ve Köksvl vardı. Kalabalık bir ekip. Türkiye için ilklerden sayılabilir, değil mi?

Arman Aydın: Evet, sosyal medyada ‘Kurbana girer gibi şarkıya girmişler’ yazmışlardı.

Sonra Buray’la ‘Senin Yüzünden’i yaptınız. Tekrar çalışmayı kim istedi?

Arman Aydın: Şarkıyı yapıp Buray’ın menajeri Candaş Abi’nin (Örnek) kapısını çaldık. Candaş Abi söze “Uzun zamandır kafam bu kadar rahat. Buray’ın albümünü komple bitirdim. Üstelik daha çıkmasına iki ay var” diye başladı. Biz de “Abi, biz de sana tam da bu konuda bir şey söylemek için geldik. Elimizde bir şarkı var. Bir dinle” dedik. O da “Sizi çok seviyorum ama bu şarkı 10 üzerinden 9 bile olsa albümü erteleyemem, alınmaca olmasın” şartıyla dinlemeyi kabul etti. Şarkı bittiğinde “Oğlum siz ne yaptığınız” deyip “10 gün içinde bu şarkıyı yetiştirebilir misiniz” diye sordu.

Oğuzhan Koç’la ‘Yoksa Sen’ şarkısını yaptınız. Onunla çalışmak nasıldı?

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Arem Özgüç: Oğuzhan Koç, müzisyen olmanın yanı sıra bir komedyen. Dolayısıyla beraber çok güldüğümüz, çok eğlendiğimiz bir çalışma oldu.

BİZE GÜVENMELERİNİ İSTİYORUZ

Bugüne kadar müzik dünyasında egolu bir isimle karşılaştınız mı?

Arman Aydın: Çalıştığımız müzisyenler konusunda şanslıydık. Arem-Arman olarak bir bildiğimiz varsa ve bizden o dokunuşu istiyorlarsa bize güvenmelerini de istiyoruz. Stüdyo ortamımız her zaman keyiflidir. Müzik yapmasa bile insanlar gelmek ister. Muhabbetimizi, enerjimizi seviyorlar. Müzik yaptığımız insanlarla arkadaş da oluyoruz. Zeynep Bastık’ın en yakın arkadaşlarından biriyiz. Birlikte kahvaltıya, alışverişe gidiyoruz. Bizi ortamın yaramaz, eğlenceli çocukları olarak görüyorlar.

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Ne zamandır tanışıyorsunuz, beraber müzik üretiyorsunuz?

Arman Aydın: 2013’te tanıştık. Başımıza türlü türlü olaylar geldi. Arem beni yanan arabadan bile çıkardı. Müzikal işbirliği bu dostluğun ufak bir kısmı.

Hiç tartışıyor musunuz?

Arem Özgüç: Tartışmaya kendimiz karar veriyoruz. Konuya öyle başlıyoruz.

Arman Aydın: Değer yargılarımız benziyorsa da karakter olarak çok farklıyız. Ama biz bunu çatışma yaratmak yerine bir yapboz gibi oturtma taraftarıyız. Hiç alevli tartışma yaşamadık, birbirimize saygımız var.

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SIRA DÜNYADA...

İkili, yeni dönemde global projelerine de ağırlık verecek. Tiesto, Armin van Buuren gibi isimlerle bağlantı halinde olan Arem ve Arman, Ümmet Özcan’la Çin’de verdikleri konserde kalabalık bir kitleye ‘İzmir Marşı’ remiksini dinletmişti.