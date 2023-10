Okan Cabalar: ‘Cihangir’in bu kadar komik olduğunu bilmiyordum’

Haberin Devamı

İkisini fotoğrafçımız Muhsin Akgün’ün stüdyosunun balkonunda sohbet ederken buluyorum. Bu onların birlikte ilk işleri ama kimyaları tutmuş. Aralarında güzel bir arkadaşlık oluşmuş, bu işlerine de yansımış. Cihangir’in daha ağır görüntüsünü diğerinin hiperaktifliği tamamlıyor. Başlıyoruz muhabbete..

◊ 13 Ekim’de vizyona girecek filminizin adı ‘Güven Bana’. Güven duygusu size ne ifade ediyor?

Cihangir Ceyhan: Bu yaşıma gelene kadar güvenmenin bir olgu olduğunu biliyordum, çektiğimiz filmden sonra öyle olmadığını anladım.

◊ Ne değişti?

Cihangir Ceyhan: İnsanın başına kardeşinden, akrabalarından, çok güvendiği arkadaşı ya da komşusu gibi hiç beklemeyeceği kişilerden bile her an, her şey gelebilirmiş, bunu anladık. Film de zaten kardeşin kardeşe, dostun dosta attığı kazıklar üstüne. Kara komedi tadında biraz.

Haberin Devamı

Okan Cabalar: İnsanlar çıkarına uymadığı zaman seni yarı yolda bırakabilir. Aslına bakacak olursan ben genelde güven duygusunu karşı tarafa bırakmam ve karşımdakine güvenirim, çok beklentiye de girmem.

◊ O halde sizler ne kadar güvenilirsiniz?

Okan Cabalar: Güvenilirimdir, kolay kolay kimseyi yarı yolda bırakmam.

Cihangir Ceyhan: Güvenmek sadece yarı yolda bırakmak değildir (gülüyor). Bence seçtiğimiz ve sorumlu hissettiğimiz birkaç kişiye göre güvenilir olmak yeterli.

◊ “Filmde aileye bile güven olmadığını görüyoruz” dediniz. Siz öyle kazıklar yediniz mi?

Okan Cabalar: Ben çok yedim. Hâlâ yiyoruz ama ailemden hiç görmedim.

Cihangir Ceyhan: Tabii, herkes kazık yemiştir ama sana göre öyle olan şey bana göre kazık olmayabilir.

◊ Bu gibi durumlarda tepkiniz ne olur?

Okan Cabalar: Ben daha çok kendi kendime sinir oluyorum, sonra bakıyorum yapacak bir şey yok, bu böyle artık, ne yapayım… İnsan zaten belli bir olgunluğa gelince karşıdan o beklentisi de bitiyor ama bu da hayatta paylaşımını azaltan bir şey.

Cihangir Ceyhan: İnsana dair bir şey olduğu için çok fazla gerilmiyorum artık. Neler duyuyoruz, görüyoruz, işitiyoruz… Artık karşımdakinin güvenilir bir insan olup olmaması o kadar önemli bir şey değil.

Haberin Devamı

‘Komedide ödülü halk verir’

◊ Filmde iki kardeşi canlandırıyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla birlikte güzel bir muhabbetiniz de var. İlk kez bu film vesilesiyle mi tanıştınız?

Okan Cabalar: Setin ilk günüydü, Cihangir’in iyi oyuncu olduğunu biliyordum ama bu kadar komik olduğunu bilmiyordum. Yapı olarak sert ama aynı zamanda çok komik biri. İnanılmaz güzel bir enerjisi var. Komediyi minimal oynayıp becerebilen nadir jönlerimizden.

Cihangir Ceyhan: Okan kalbi çok güzel biri. Çok eğlenceli. Hiperaktif. Çok hareketli. Benim ilk komedi işim. Bir yerden sonra ikimizin birbiriyle normal hayatta çıkarabileceği bir komediyi sahnelere yansıttık.

Haberin Devamı

◊ Okan sen jön olmak ister miydin?

Okan Cabalar: Yok, öyle bir şeklim, şemalim de yok zaten. Jön olmak değil de iyi bir dramada oynamak isterim.

◊ Sen komedyen olmak ister miydin Cihangir?

Cihangir Ceyhan: Yani komedyenliği neyle sınırlandırdığımızla alakalı. Tek kişilik bir komedi oyun yapmak ya da bir komedi dizisinde oynamayı istiyorum. Ama yüzde yüz komedyen olmak isterim gibi bir şeyim çok yok.

◊ En iyi erkek oyuncu ödülleri genelde dram işlere verilir. Komedi dramdan daha mı kolaydır sizce?

Okan Cabalar: Dramda moda girmek yorucu. Komedi doğasına göre daha eğlenceli ama çok zor. Dozunu ayarlaman gerekiyor. Ödülü de komedide sana halk veriyor zaten, seni başının üstüne koyuyor ama oyuncuysan ikisini de yapabilmelisin.

Haberin Devamı

Cihangir Ceyhan: Komedi bence daha zor. Hele 2-3 kişi oynuyorsan esprilerin doğru zamanlaması, ritmi çok önemli, enerjin yüzde yüz orada olmalı, komik olurken gülünç olmak gibi bir durum da var, ona düşmemen lazım.

◊ Okan isminin önüne ‘oyuncu’ yerine bazen ‘komedyen’ sıfatı konduğunda bozuluyor musun?

Okan Cabalar: Hakkımda “Çok iyi oynuyor” diyenler var, mesela menajerime göre oyuncuyum, bazılarına göre de komedyenim, bununla da gurur duyarım. Komedyenlik bence çok önemli bir unvan. Sadece şöyle bir zorluğu var belli bir saatten sonra sürekli olarak ‘Acaba benden şaka mı bekliyorlar’ diye hissediyorsun. Hep bir beklenti doğuyor ve o beni biraz zorluyor, çünkü modum her zaman öyle olmayabiliyor.

Haberin Devamı

◊ İkinizin de mizah yönü güçlü. Güldüren adamlar kadınlarla ilişkilere 1-0 önde mi başlar?

Okan Cabalar: Evet. Güldüren insanı neden sevmesinler, eğlenceli vakit geçiriyorsunuz, sadece kadın da değil, birçok insan pozitif enerjiye doğru yönlenir.

Cihangir Ceyhan: Ben de aynı şeyi düşünüyorum, hele günümüzde keyifli, pozitif, motive edici insanların daha büyük geçerliliği var, bu arkadaş ortamında da böyle.

Fake adreslerimiz yok ama ‘stalk’larız

◊ Cihangir sen evlisin, Okan bekâr. Çapkınlık var mı Okan?

Okan Cabalar: Artık değilim. Duruldum.

◊ Ne değişti?

Okan Cabalar: Yaş alıyorum, 43 yaşındayım. Eskiden çok gece hayatım vardı, onları bıraktım, üzerime daha bir oturaklılık geldi. Şimdi evde oturup yazmam ve üretmem gerekiyor gibi hissediyorum. Mesela bir film senaryosu yazdım, ne zor işmiş, yani o çapkınlık kafalarından çıktım.

Okan Cabalar: Fake adresim yok ama stalk yaparım.

Cihangir Ceyhan: Benim de fake adresim yok ama stalk’larım.

◊ En son kimi stalk’ladınız?

Cihangir Ceyhan: Bazı siyasileri.

Okan Cabalar: Eski kız arkadaşımı stalk’lamıştım. Baktım, merak ettim.

◊ Ahlâksız teklif alıyor musunuz sosyal medyada?

Cihangir Ceyhan: Ben almıyorum.

Okan Cabalar: Ben az alıyorum. Yemeğe çıkalım gibi şeyler geliyor.

◊ Sosyal medyada ünlülerin paylaşımlarına dair yapılan acımasız eleştirilere ne diyorsunuz?

Cihangir Ceyhan: Çocuğunla bile fotoğraf attığında eleştirebiliyorlar. Oysa mutlu bir an. Popülersin diye hayatını ışıklar altında, süper giyinmiş şekilde yaşamak zorunda değilsin. Eskiden insanlar çocuklarıyla fotoğraflarını çeker, duvara asardı, şimdi paylaşıyorlar. Bir noktada otorite olmuş insanların bile bunu eleştirmesi de çok acayip. Bence hayatta neden keyif alıyorsan onu yapacaksın.

◊ Bu yorumlar ne kadar umurunuzda?

Okan Cabalar: Geçenlerde kendi gösterimden bir bölüm koymuştum sosyal medyama. Altında binlerce yorum. Etkileniyor muyum? Evet. Gülebilir ya da sevmeyebilirsin ama işin hakaret boyutunu anlamıyorum. Bu bana kin beslemek gibi geliyor, orada yokum.

Cihangir Ceyhan: ‘Artık umurumda değil’ durumuna geliyorsun. Çünkü bu bir sarmal ve hiçbir şekilde ne ona ne bana yarayacak.

Biriyle baş başa yemeğe çıkma şansınız olsa...…

◊ Görünce gözlerinizi alamadan baktığınız bir şey söyleyin...

Okan Cabalar: Dua Lipa.

Cihangir Ceyhan: Evimin manzarası.

Okan Cabalar: Dua Lipa.

Cihangir Ceyhan: Ben Kemal Sunal ile yemek isterdim.

◊ Birlikte uyumayı en sevdiğiniz şey nedir?

Cihangir Ceyhan: Oğlum.

Okan Cabalar: Ben tek başıma yastığı bacağımın arasına alıp uyumayı severim.

◊ Sevgilinizin odasında bir obje olsanız ne olurdunuz?

Cihangir Ceyhan: Yastık olurdum.

Okan Cabalar: Ben de.

◊ Yapmaya başlayınca duramadığınız bir şey söyleyin...

Okan Cabalar: Yazmak.

Cihangir Ceyhan: Benim de oynamak.

◊ Bir mutluluk portresi çizseniz içine ne koyarsınız?

Okan Cabalar: Ailemi.

Cihangir Ceyhan: Başarılarımı ve ailemi.

◊ İlk âşık olduğunuz ünlü kimdi?

Cihangir Ceyhan: Tarık Akan, Cihan Ünal ve Hülya Koçyiğit’in oynadığı bir film vardı. O filmdeki Hülya Koçyiğit…

Okan Cabalar: Müjde Ar; “Ne kadar güzel kadın” derdim.

Eleştirmiyorum, eleştirenlere de kızıyorum

◊ Sosyal medyada herkes komedi yapıyor. Komedi son dönemde neden bu kadar öne çıktı sizce?

Okan Cabalar: Herkesin kendi mahallesi, o mahallenin de takipçileri var. Adam yapmış, oraya koymuş, buna nasıl karışabilirsin! Herkes iyi mi, o tartışılabilir. Bu kadar.

Cihangir Ceyhan: Bir de artık televizyonda komedi işleri yapılmıyor, bu da bir sebep olabilir.

Okan Cabalar: Evet, televizyonda komedi bitti.

Cihangir Ceyhan: Bu sebeple kendini komik bulanlar da sosyal mecrada bir varoluş mücadelesi içinde. Herkes bir şekilde yolunu yürüsün. Bunlar kimsenin okey’iyle olacak şeyler değil. Eleştirmiyorum, eleştirenlere de kızıyorum.

◊ Okan sen 12, Cihangir sen 8 senedir bu işi yapıyorsun. Sadece sosyal medyada çok takipçisi var, popüler, güzel diye birilerinin oyunculuk yapmasına ne diyorsunuz?

Cihangir Ceyhan: Sette çalışmak disiplin isteyen bir şey. Sosyal medyada kendince beğenilen, tanınan, arkadaşları tarafından alkışlanan insanlar da oyunculuğu yetenek olarak becerebilir ama bunun çalışma sistematiğine ayak uydurması biraz zor. Sette çalışma kültürü başka bir düstur istiyor. Bir de “Şu kişi bir sene önce tanındı, ayda bu kadar kazanıyormuş” gibi şeyler oluyor. Ben başka bir iş yapıyorum, 80 yaşımda da oynamak istiyorum, mesleğim bu.

Okan Cabalar: Oyunculuğu becereni mesleğe alabilirsin ama okulunu okuyan veya alaylı olarak bu işe gönül vermiş, gerçekten emekçi, tiyatro kökenli, eli kalem tutan insanları küstürmemelisin. İşin riski bu.

Cihangir Ceyhan: Bir de sezonda 1-2, sene içinde 4 tane dizi yapıyorlar aynı isme, tutmuyor. Ama halk seni izlerse de izliyor, senin enerjin, yüreğinden, kalbinden oraya geçiyorsa geçiyor. Eğer senin enerjinde karşı tarafa geçmeyecek bir durum varsa kamera bunu da görüyor.