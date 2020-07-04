Öğrenmenin ‘yeni normal’i

Evinizin konforunda veya deniz kenarında... Dilediğiniz her konu hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz internet üzerinden eğitimler artık eskisinden de gözde! Yapmanız gereken tek şey size uygun programı seçmek ve bilgisayarınızın, tabletinizin veya cep telefonunuzun başına geçmek... Bazısı sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlarla yapılıyor, bazısı da Zoom uygulamasıyla... Bu eğitimlerin bir diğer güzel yanıysa dünyanın bambaşka bir ülkesindeki katılımcıyla ‘aynı salonda’ buluşmak. Bu gözde akımı eğitimciler ve seminer topluluklarının kurucularına sorduk...

Hoş kokulu bir ders

Doğal Parfüm Eğitimi, Homemade Aromaterapi



Rana Babaç Çelebi’nin vereceği eğitim 25 Temmuz Cumartesi, 11.00-14.00 saatleri arasında... Zoom üzerinden yapılacak atölyede parfüm ve yağlar hakkında bilgi sahibi olup karışım hazırlamayı öğrenebilirsiniz. 300 lira.

homemadearomaterapi.net

Anne ve babalara

Çocuk Gelişimi Eğitimi, Neo Skola



Beş ders ve 19 bölümden oluşan eğitim Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından veriliyor. Çocuk yetiştirme, çocuk gelişimi ve ödev sorunları gibi farklı alanlarda bilgi sahibi olabilirsiniz. 70 lira. www.neoskola.com

Uzmanlaşın

Orta Seviye Adobe Illustrator Eğitimi, Kolektif House



Burak Soydan’ın verdiği eğitim hafta sonları canlı olarak düzenleniyor. 25 Temmuz Cumartesi 11.00-15.00 saatleri arasında ikon, yazı tipi, logo ve kullanıcı arayüzü gibi konular anlatılacak. 250 lira. kolektifacademy.com

Aşka dair

Doğru İlişkiyi Nasıl Keşfederiz, The School of Life

Yunus Sezener’in sunduğu seminer Zoom üzerinden yapılıyor. Amaç bizi, aşkta daha güvenli, daha yaratıcı ve daha etkili seçimler yapabilmemiz için bilgilendirmek... 29 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00’de. 125 lira. biletino.com

Güzel kareler için

Temel Fotoğrafçılık, Neo Skola



Muhsin Akgün’ün anlatımıyla gerçekleşen eğitim beş ders, 18 bölümden oluşuyor. Programın sonunda sertifika almaya hak kazanıyorsunuz. Fotoğrafın oluşum süreci, objektif, açı ve alan derinliği gibi teknik bilgiler anlatılacak. 70 lira. www.neoskola.com

Dersimiz bitkiler

Plant Talks, @greensquaremeter Instragram hesabı



Canlı yayında gerçekleşen bitki sohbetleri, @greensquaremeter Instagram hesabı üzerinden yapılıyor. Her hafta bitkiler hakkında farklı bir konu uzmanlar tarafından anlatılıyor. Katılım ücretsiz. Yayın takvimini hesap üzerinden takip edebilirsiniz.

En güncel bilgiler

Dijital Pazarlama Eğitimi, İnov Akademi

Barış Yaşbala tarafından verilecek eğitim 10 Temmuz’da 16.00-18.00 saatleri arasında. Seminer Zoom üzerinden... Bu eğitim, dijital pazarlama, sosyal medya, dijital reklam ve e-ticaret konularında bilgi sahibi olmak isteyenlere... 900 lira. biletino.com

Burçlar ve gökyüzü

Astroloji Eğitimi, Via Akademi

Eğitimin süresi iki ay ve internet üzerinden canlı olarak gerçekleşiyor. Astrolog Rezzan Kiraz tarafından verilen derslerin sonunda gökyüzü ve burçlar

hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kurs sonunda katılımcılara sertifika veriliyor. 1400 lira. viaakademi.com

Hukukun temeli

Hukukçu Olmayanlar İçin Hukuk Eğitimi, Yeditepe Üniversitesi

Eğitim videolarına istediğiniz zaman erişebiliyorsunuz. Miras hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku ve iş hukuku gibi konular temel düzeyde anlatılıyor. 250 lira. campusonline.com

Başarının ipuçları

Yeni İş Arayanlar İçin Mülakat Eğitimi, Neo Skola

İrem Göğüş’ün verdiği eğitimde başarılı bir iş görüşmesinin ipuçları anlatılıyor. Üç ders, 20 bölümden oluşan programın yanı sıra Göğüş’le canlı yayında soru-cevap yapma fırsatı da yakalayabiliyorsunuz. 35 lira. neoskola.com

Dijitalleşmek için!

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi alanlarında uzmanlaşabilirsiniz. Videolu eğitimin ardından başarı belgesi veriliyor. 340 lira. campusonline.com

İki ayrı sertifika

Nefes Koçluğu Eğitimi, Via Akademi

Nefes koçu Gamze Gözalan’ın verdiği koçluk eğitimi videolar üzerinden ve üç haftada bir açılan canlı yayınlarla tamamlanıyor. Nefes farkındalığının tüm ince detaylarını içeren programın sonunda iki farklı sertifika almaya hak kazanıyorsunuz. 1000 lira. viaakademi.com

Tüm katılımcılar sertifika alabiliyor

Atıl Samancıoğlu, Kolektif House

Seminerler konunun doğasına göre interaktif bir ortamda 30 kişiyle yapılabilir, canlı yayın şeklinde 20 bin kişinin katılımıyla da gerçekleşebilir.

Pandemi sürecinde geniş bir yaş aralığıyla çok farklı meslek gruplarına hitap ettiğimizi söyleyebilirim. En popüler konular dijital eksende ilerliyor: Yazılım, siber güvenlik, dijital pazarlama, e-ticaret, oyun geliştirme, sosyal medya, makine öğrenimi, yapay zekâ... Bizim çevrimiçi eğitimlerimizin hem ücretli hem de ücretsiz seçenekleri var. Uzunluklarıysa değişiyor. 10 saatte biten seminerler de var. 6-7 hafta sonu ayırmanız gerekenler de...

Eğitim içeriğine göre yeni girişimcilik projeleri yapma imkânı da sunuyoruz. Tüm katılımcılarımıza eğitimlerin sonunda katılım belgesi veriyoruz.

Bu süreç coğrafi sınırları da kaldırdı

Elvan Omay, The School of Life İstanbul

Seminerler, eğitimler, atölyeler ve konferanslar salgın döneminde çok ilgi gördü. Biz Zoom platformunu kullanıyoruz.

Katılımcı ve konuşmacı sayısı çevrimiçi ortamda yapacağınız etkinliğin formatına, öğrenme deneyiminin türüne ve platformun sunduğu planlara göre değişiyor. Bizim sunduğumuz öğrenme deneyimlerinin çoğu etkileşimli, bol egzersizli ve paylaşımlı... Genellikle 50 kişiye kadar buluşmalar uygun oluyor. Daha geniş katılımlı, konuşmacının ağırlıklı bilgi aktardığı seminerler de gerçekleştiriyoruz. Bunlar 100 kişiden başlayıp binlerce kişinin izleyici olarak katılabileceği ‘webinar’lar şeklinde düzenleniyor.

Bu süreç coğrafi sınırları da kaldırdı. Bugüne kadar sadece İstanbul’dan öğrencilerle bir araya gelirken artık Türkiye’den 25 şehir ve 10 ülkeden yeni katılımcılarla tanıştık.

‘Film gibi’ eğitimler hazırlanıyor

Özgür Kızılelma, Neo Skola

Amacımız alanının en iyi ve öncü isimlerinden bilgiyi katılımcılara en kolay şekilde sunmak. Eğitimlerimizi başarılı kariyer ve kaliteli yaşam şeklinde iki ana başlık altında toplayabilirim. Bu başlıklar altında fotoğrafçılıktan ekonomiye onlarca eğitim var.

Tüm eğitimlerimizi bir film yönetmeniyle farklı mekânlarda çekiyoruz. Bu nedenle Neo Skola kullanıcılarının başladığı eğitimi bitirme oranı dünya ortalamasının yaklaşık 7 katı. Ayrıca eğitimi alanlara eğitmenle canlı soru-cevap oturumlarını ücretsiz olarak sağlıyoruz. Kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği dersler kaliteli yaşam başlığı altında ‘Sinema Tarihi’ ve ‘Çocuk Gelişimi’, başarılı kariyer başlığı altındaysa ‘Satış Becerileri’ ve ‘Liderlik’... Eğitimlerimiz ortalama 2.5 saat.