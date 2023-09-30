Ofiste bu sezon

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Dolabımızdaki giysileri iş, ev, spor gibi kategorilere bölmeye karşı olanlardanım. İşte giyilen bir parçayı, pekâlâ gündelik ya da gece de kullanabiliriz. Dolabımıza bir bütün olarak baktığımızda daha yaratıcı olabilir ve daha sürdürülebilir bir tarz oluşturabiliriz. Ancak bugün ofis stillerinde sıklıkla rastladığımız ve kurtarıcı olan ana parçalara odaklanacağız.

Kadın gardıroplarının demirbaşlarındandır blazer ceketler. Ofiste kurtarıcı olduğu kadar şık bir ortamda da vazgeçilmezlerimizden... Bu sezon tıpkı 80’li yıllardaki modelleri anımsatan yüksek vatkalı ceketler karşımıza çıkıyor. İsterseniz, vintage ürünler satan mağazalara ya da ikinci el pazaryerlerine de göz atabilirsiniz. Oversize yani hacimli modellerin yanı sıra belden oturan, net duruşlu kesimler de göze çarpıyor.

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2023 yazının öne çıkan trendlerinden biri; klasik düğmeli yelekleri bluz olarak giymek olmuştu. Bu trend sonbahar sezonunda da devam ediyor. Blazer ceketlerin içinde ya da gömlek üzerinde, hafta sonlarıysa denim pantolonlarla kullanabilirsiniz.

Midi elbise ve etekler ofisten akşama kolayca uyarlanabilmesi ve sağladığı konforlu şıklıkla çok seviliyor. Eteklerde kruvaze modeller ve klasik düz kalem modeller öne çıkıyor. Elbiselerdeyse desenli ve kırmızı, yeşil gibi canlı renklerdekiler göze çarpıyor. Elbiselerin üstüne blazer ceket giyerek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

Geniş paçalı pantolonlar

İyi kesimli, vücut hatlarına uygun bir geniş paçalı kumaş pantolon her ortama uyum sağlar. Yüksek belli, piliseli modeller öne çıkıyor. Ofiste minik topuklu ayakkabılar ve loafer’larla giyebilirsiniz. Hafta sonunda spor ayakkabılar ve kaba botlarla da kullanabilirsiniz.

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Klasik modellerin yanında ofis çıkışında, akşam stillerine de uyarlanabilecek modellere şans verebilirsiniz. Örneğin Gucci’de de gördüğümüz kendinden jakarlı modeller gözde. Sarı, turuncu, yeşil gibi canlı renkleri de tercih edebilirsiniz. Denimler, şortlar ve eteklerle farklı ortamlara uyarlanabilecek çizgili gömlek modelleri de var. “Beyazdan şaşmam” diyenlerdenseniz, poplin kumaştan olanları ve sezonun modası sivri, uzun yakalıları tercih edin. Tarzınız daha maskülen olsun isterseniz, gömlekle kravat takmak da moda.

Ayakkabı etkisi

Mary Jane ayakkabılar, loafer’lar ve minik topuklu ayakkabılar... Bu sezonun popüler ayakkabı modellerinin her biri işte giymek için çok uygun.

Baş tacı aksesuarlar

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Aksesuar ve takılar olmadan bir kombini tamamlanmış gibi hissetmiyoruz. Ofis görünümlerimize de mutlaka takı dokunuşu olmalı. Ofis stilleriyle en çok metalik dokudaki altın ve gümüş tonlardaki takıları yakıştırıyorum. Gösterişli tek bir takı seçerek görünümü parlatabilirsiniz.

HER TARZA UYGUN

Zamansız ve her ortamda şık duracak bir pantolon.

Beymen Club, 3.299 lira

Yelekleri ceket içinde de kullanabilirsiniz.DeFacto, 499,99 liraKısa topuklu, sivri burunlu ayakkabılar öne çıkıyor.Elle Shoes, 549,95 liraOfiste şıklığıgarantilemek için…Mango, 1.199,99 liraHem ofiste hem hafta sonu giyebilirsiniz.Massimo Dutti, 1.999 lira