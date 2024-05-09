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‘O zaman renk, o zaman dans’

Güncelleme Tarihi:

#Albüm#Müzik#Tekli
‘O zaman renk, o zaman dans’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:11

Nihayet “Hadi artık yaz gelsin” dedirten, enerjik şarkıları daha fazla duymaya başladık. Dünyada Dua Lipa’nın albümü ‘Radical Optimism’, ülkemizde de Ece Seçkin ve Melis Karaduman’ın yeni teklileri dans pistlerini yaza hazırlıyor.

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BEKÂR HAYATI

Dua Lipa şarkılarında çizdiği, gerektiğinde ‘posta koyan’ güçlü kadın profili sayesinde kısa zamanda genç kızların ikon isimlerinden biri olmayı başardı. Yeni albümü ‘Radical Optimism’deyse ilişkilere romantik ve iyimser bir açıdan yaklaşıyor. Albümün açılışını yapan ‘End of an Era’da (Bir Devrin Sonu) “Bir kız daha âşık oluyor/Bir kız daha kulübü terk ediyor” diyor. Albümü dinlerken yerinizde duramayacaksınız.

‘O zaman renk, o zaman dans’

‘Radical Optimism’ (Albüm)

Dua Lipa

Warner Music Türkiye

‘LAMBAYA PÜF DE’

Ele avuca sığmayan popçumuz Ece Seçkin, bir Ozan Çolakoğlu prodüksiyonu olan ‘Lambalar’la karşımızda. Sözleri Onurr imzalı şarkı, Seçkin’in ‘Spektrum’ adlı yeni albümünün ilk teklisi. Ece Seçkin bu hareketli şarkı için genişletilmiş gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı bir de video çekti.

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‘O zaman renk, o zaman dans’

‘Lambalar’ (Tekli)

Ece Seçkin

DMC

ELİ HAFİFTİR UMARIZ

Alternatif sahnenin yükselen isimlerinden Melis Karaduman yeni teklisinde elinde iğnesiyle şişmiş egoları patlatmaya geliyor. ‘NaNaNa’nın söz ve müziği kendisine ait. Şarkının prodüksiyonunu Kaan Arslan üstlenmiş. Tam dans etmelik.

‘O zaman renk, o zaman dans’

‘NaNaNa’ (Tekli)

Melis Karaduman

Universal Music Türkiye

90’LARA SELAM

Bu yıl albüm yayımlamaya hazırlanan isimlerden Ceren Gündoğdu ‘Bi’ Daha da Sevmiycem’ adlı yeni şarkısını yayımladı. 90’lar popunu anımsatan slow şarkının sözlerini kendisi yazmış, “Bizi değersiz hissettiren hiçbir yerde durmayalım diye yazıldı bu şarkı” diyor. 

‘O zaman renk, o zaman dans’

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‘Bi’ Daha da Sevmiycem’ (Tekli)

Ceren Gündoğdu

CGC Music

CAYIR CAYIR

Bu başlığı eskiden daha fazla kullanırdık. Rock müziğin yükselişte olduğu dönemlerde… Neyse ki Ogün Sanlısoy gibi isimler var da kulağımızın pasını siliyorlar. Rock’çı ‘GELGİT’ albümünün ikinci kısmı ‘Git’i tamamladı. Albümün beş şarkısının da söz ve müziği Sanlısoy’a ait. Prodüktörlüğünü de kendi üstlenmiş.

‘O zaman renk, o zaman dans’

‘Git’ (EP)

Ogün Sanlısoy

Sony Music Türkiye

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#Albüm#Müzik#Tekli

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