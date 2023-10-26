Notalara dökülen gurur

Güncelleme Tarihi:
‘YÜREĞİMİZDESİN HER AN’
Tarkan 29 Ekim’e sayılı günler kala söz ve müziği kendisine ait olan ‘Sen Rahat Uyu’ marşını yayımladı. “Sen rahat uyu, yüreğimizdesin her an” sözleriyle başlayan bu özel marşın düzenlemesi Ateş Berker Özgören imzalı. Önümüzdeki günlerde sık sık duyacağımız marşta Tarkan’a Chromas Choir ve Beşiktaş Çocuk Korosu eşlik ediyor.
‘Sen Rahat Uyu’ (Tekli)
Tarkan
Hitt Production
ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK
Piyanist, besteci ve söz yazarı Erkin Arslan’ın özel olarak bestelediği ‘Cumhuriyet Marşı’nı dinler dinlemez üzerinde emek harcanmış, titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu hissediyorsunuz. Bu ilham verici marşta Arslan’a Buray ve Emre Altuğ marş korosunda görev alarak destek vermiş.
‘Cumhuriyet Marşı’ (Tekli)
Erkin Arslan
SESSİZ AMA ÇOKSESLİ
2020’de aramızdan ayrılan Timur Selçuk’un kızı Hazal Selçuk yıllar önce babasının trafikte beklerken temellerini attığı albümü hayata geçirdi. ‘Yemen Türküsü’nü kaydederken o gün babasının “Bir albüm yapalım, içinde az enstrüman, bolca vokal olsun. İsmini de ‘Sessiz Şarkılar’ koyalım” dediğini hatırlayan Selçuk, içinden Âşık Veysel’in, Dede Efendi’nin geçtiği albümü 100’üncü yıl için hazırladı.
‘Sessiz Şarkılar’ (Albüm)
Hazal Selçuk
2619888 Records DK
SENFONİK DÜZENLEME
‘Cumhuriyet Sonsuza Dek!’ Ali&Aysun Kocatepe’nin ülkemizle ilgili duygularını, kardeşliğin önemini, Atatürk’e olan inancı satırlara döktükleri bir şarkı. İki usta müzisyen 100’üncü yıl için senfonik olarak düzenlenen şarkıyı koroyla birlikte seslendirdi. Şarkının düzenlemesi Mete Aydın Çelik imzalı.
‘Cumhuriyet Sonsuza Dek!’ (Tekli)
Ali&Aysun Kocatepe
Bir Numara Müzik
GENÇLERE SESLENİYOR
Samsunlu müzisyen Can Mutlu’nun da söz ve müziği kendisine ait olan ‘100. Yıl Marşı’ yayımlandı. Mutlu daha önce de liseden arkadaşı Ömürden Sezgin’le birlikte 19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümü için bir marş yapmış ve güzel tepkiler almıştı. Can Mutlu bu marşla Cumhuriyet’i yaşatacak olan gençlere mücadelelerinde güç vermeyi hedefliyor.
‘100. Yıl Marşı’
Can Mutlu
Garaj Müzik
YABANCILAŞMA HAKKINDA
Son dönemde herkesin gözü onun üzerinde. O da bunun farkında olsa gerek sürekli yeni tekliler yayımlayarak kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Güçlü vokaliyle dikkat çeken Selin bu kez duygusal bir şarkıyla karşımızda. ‘Farkında Değildin’ iki sevgili arasındaki yabancılaşmayı anlatıyor.
‘Farkında Değildin’ (Tekli)
Selin
Warner Music Türkiye
SESLİ HARFLERDEN ŞARKI
Ortak noktaları Nick Littlemore olan, elektronik müzik sahnesinin başarılı grupları PNAU ve Empire of the Sun ortak bir çalışmaya imza attı. ‘AEIOU’ sesli harflerden oluşan bir şarkı. Empire of the Sun'dan Luke Steele şarkının ne anlama geldiğini şöyle anlatıyor: "Bu şarkı içimizdeki cennet bahçesinin dünya tarafından bozulmasına izin vermemekle ilgili."
‘AEIOU’ (Tekli)
PNAU-Empire of the Sun
Sony Music Türkiye
ENERJİLERİ TÜKENMİYOR
2021 yılında Eurovision birincisi seçilen Maneskin o günden beri dur durak bilmiyor. Sürekli turnede olan İtalyan rock grubu bu süre içinde ‘RUSH!’ albümünü yayımlamakla kalmadı, şimdi de bir tekli çıkardı. ‘Honey (Are U Coming?)’ adlı şarkıyı Londra ile Los Angeles arasında seyahat ederken yapmışlar.
‘Honey (Are U Coming?)
Maneskin
Sony Music Türkiye