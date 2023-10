Notalara dökülen gurur

Haberin Devamı

‘YÜREĞİMİZDESİN HER AN’

Tarkan 29 Ekim’e sayılı günler kala söz ve müziği kendisine ait olan ‘Sen Rahat Uyu’ marşını yayımladı. “Sen rahat uyu, yüreğimizdesin her an” sözleriyle başlayan bu özel marşın düzenlemesi Ateş Berker Özgören imzalı. Önümüzdeki günlerde sık sık duyacağımız marşta Tarkan’a Chromas Choir ve Beşiktaş Çocuk Korosu eşlik ediyor.

‘Sen Rahat Uyu’ (Tekli)

Tarkan

Hitt Production

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Piyanist, besteci ve söz yazarı Erkin Arslan’ın özel olarak bestelediği ‘Cumhuriyet Marşı’nı dinler dinlemez üzerinde emek harcanmış, titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu hissediyorsunuz. Bu ilham verici marşta Arslan’a Buray ve Emre Altuğ marş korosunda görev alarak destek vermiş.

‘Cumhuriyet Marşı’ (Tekli)

Erkin Arslan

SESSİZ AMA ÇOKSESLİ

2020’de aramızdan ayrılan Timur Selçuk’un kızı Hazal Selçuk yıllar önce babasının trafikte beklerken temellerini attığı albümü hayata geçirdi. ‘Yemen Türküsü’nü kaydederken o gün babasının “Bir albüm yapalım, içinde az enstrüman, bolca vokal olsun. İsmini de ‘Sessiz Şarkılar’ koyalım” dediğini hatırlayan Selçuk, içinden Âşık Veysel’in, Dede Efendi’nin geçtiği albümü 100’üncü yıl için hazırladı.

‘Sessiz Şarkılar’ (Albüm)

Hazal Selçuk

2619888 Records DK

SENFONİK DÜZENLEME

‘Cumhuriyet Sonsuza Dek!’ Ali&Aysun Kocatepe’nin ülkemizle ilgili duygularını, kardeşliğin önemini, Atatürk’e olan inancı satırlara döktükleri bir şarkı. İki usta müzisyen 100’üncü yıl için senfonik olarak düzenlenen şarkıyı koroyla birlikte seslendirdi. Şarkının düzenlemesi Mete Aydın Çelik imzalı.

‘Cumhuriyet Sonsuza Dek!’ (Tekli)

Ali&Aysun Kocatepe

Bir Numara Müzik

GENÇLERE SESLENİYOR

Samsunlu müzisyen Can Mutlu’nun da söz ve müziği kendisine ait olan ‘100. Yıl Marşı’ yayımlandı. Mutlu daha önce de liseden arkadaşı Ömürden Sezgin’le birlikte 19 Mayıs’ın 100’üncü yıldönümü için bir marş yapmış ve güzel tepkiler almıştı. Can Mutlu bu marşla Cumhuriyet’i yaşatacak olan gençlere mücadelelerinde güç vermeyi hedefliyor.

‘100. Yıl Marşı’

Can Mutlu

Garaj Müzik

YABANCILAŞMA HAKKINDA

Son dönemde herkesin gözü onun üzerinde. O da bunun farkında olsa gerek sürekli yeni tekliler yayımlayarak kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor. Güçlü vokaliyle dikkat çeken Selin bu kez duygusal bir şarkıyla karşımızda. ‘Farkında Değildin’ iki sevgili arasındaki yabancılaşmayı anlatıyor.

‘Farkında Değildin’ (Tekli)

Selin

Warner Music Türkiye

SESLİ HARFLERDEN ŞARKI

Ortak noktaları Nick Littlemore olan, elektronik müzik sahnesinin başarılı grupları PNAU ve Empire of the Sun ortak bir çalışmaya imza attı. ‘AEIOU’ sesli harflerden oluşan bir şarkı. Empire of the Sun'dan Luke Steele şarkının ne anlama geldiğini şöyle anlatıyor: "Bu şarkı içimizdeki cennet bahçesinin dünya tarafından bozulmasına izin vermemekle ilgili."

‘AEIOU’ (Tekli)

PNAU-Empire of the Sun

Sony Music Türkiye

ENERJİLERİ TÜKENMİYOR

2021 yılında Eurovision birincisi seçilen Maneskin o günden beri dur durak bilmiyor. Sürekli turnede olan İtalyan rock grubu bu süre içinde ‘RUSH!’ albümünü yayımlamakla kalmadı, şimdi de bir tekli çıkardı. ‘Honey (Are U Coming?)’ adlı şarkıyı Londra ile Los Angeles arasında seyahat ederken yapmışlar.

‘Honey (Are U Coming?)

Maneskin

Sony Music Türkiye