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Hürriyet Cumartesi
Neslişah Şatıroğlu/nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 19.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Nostaljik, romantik ya da vahşi...

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Nostaljik, romantik ya da vahşi...

Gittiğiniz her yerde dikkat çekmeyi seviyorsanız metalik renkte; stil ikonları kadar havalı görünmek istiyorsanız ipli; “Bacaklarım daha uzun görünsün” diyorsanız yüksek belli ´bir bikini seçebilirsiniz. Denizin ve güneşin tadını çıkarırken modadan geri kalmak istemeyenler için sezonun öne çıkan mayo ve bikini trendlerine bakalım...

Sardık sarmalandık: İpleriyle birkaç kez belden dolanan bikiniler stil ikonlarının radarına çoktan girdi.

Vahşi ve iddialı: Birkaç sezondur popülerliğini koruyan hayvan desenleri bu yaz da plajlarda hâkimiyetini sürdürüyor. Özellikle zebra ve leopar desenli olanlar çok gözde!

Retro havalar: 1950’lerin plaj görünümlerini andıran yüksek belli bikini modelleri, beli ön plana çıkarıp bacakları daha uzun gösterdiği için kısa sürede çok sevildi.

Metalik etki: Plajda da dikkat çekmeyi sevenler metalik efektli bu trendi sahiplendiler bile. Bu tarzı yakalamak için simli ya da kendinden parlak kumaşları tercih edebilirsiniz.

Asimetrik dekolte: Kıyafetlerde de etkisini gösteren, belin yalnızca tek tarafını ya da ortasını açıkta bırakan asimetrik dekolteleri bu sezon sık sık göreceğiz.

Neon zamanı: Neon yeşiller, pembeler, turuncular, morlar ve sarılar, özellikle bronz tene çok yakışıyor.

Fırfır detaylar: Daha feminen ve şirin bir görünüm için fırfır detaylı bir model tercih edebilirsiniz. Yakadan, omuzdan ya da belden fırfırlı olmak üzere farklı alternatifler bulmak mümkün.

Çiçek açalım: Minik ya da gösterişli çiçek desenleri romantik bir hava yaratıyor. Nostaljik dozu yükseltmek isterseniz, yüksek belli ve çiçekli bir model seçebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN BİR SEÇENEK VAR

Sade bir model arıyorsanız markanın neon pembe tonlarındaki mayosu tam size göre. Les Benjamins, 599 lira

Nostaljik, romantik ya da vahşi...

Siyahın cazibesinden vazgeçemeyenler bu yıl yüksek belli olanlara şans verebilirler. Defacto,  Üst 59.99 lira,  Alt 39.99 lira
Nostaljik, romantik ya da vahşi...

Metalik rengi ve belden bağlanan ipleriyle sezonun iki farklı trendi tek parçada buluşmuş. Trendyolmilla, Üst 59.49 lira, Alt 50.99 lira
Nostaljik, romantik ya da vahşi...

Hayvan desenli bikiniler arasında leoparlı olanlar en gözdelerden biri. Ayje Official, Üst 495 lira, Alt 495 lira
Nostaljik, romantik ya da vahşi...

Çiçek desenlerin romantik havasını üstünde taşımak isteyenler için... H&M, Üst 99.99 lira, Alt 89.99 lira
Nostaljik, romantik ya da vahşi...


Kiremit rengini seviyorsanız belden göbek dekolteli bu modele bakın. Koton, 119.99 lira
Nostaljik, romantik ya da vahşi...

Fırfır detaylarla hareketlendirilmiş bu modeli beyaz bir kimonoyla tamamlayarak plaj stilinize şıklık katın. Mavi, 199.99 lira
Nostaljik, romantik ya da vahşi...


 

 

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