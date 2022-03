Nisan doludizgin başlıyor

Haberin Devamı

KONSER

*Borusan Müzik Evi 2 Nisan Cumartesi deneysel müziğin iki ismi Jonah Parzen-Johnson ve Berke Can Özcan’ı sahnesinde ağırlıyor. Saat 21.00’de gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 50-70 lira.

*Flüt sanatçısı Bülent Evcil, 2 Nisan CumartesiMurat Cem Orhan şefliğindeki CRR Orkestrası’yla Türk bestecilerin eserlerini seslendireceği bir konser verecek. Saat 21.00’de gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 23-33 lira.

*DJ Seinfeld 2 Nisan Cumartesi 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 242 lira, öğrenci biletleriyse 55 lira.

*Rapçi Fuat Ergin 7 Nisan Perşembe 19.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta dinleyicileriyle buluşacak. Bilet fiyatı, 79.25 lira.

*İstanbul Filarmoni Oda Orkestrası, sezon açılışı için 7 Nisan’da Grand Pera Emek Sahnesi’nde bir konser verecek. Saat 20.00’de başlayacak konserde Benjamin Britten ve Astor Piazzolla gibi ünlü bestecilerin eserleri seslendirilecek. Bilet fiyatı 100 lira.

*Hedonutopia 7 Nisan 22.30’da Blind İstanbul sahnesinde konser verecek. Bilet fiyatı 100 lira.

*Devlet sanatçısı Gülsin Onay 8 Nisan Cuma günü 20.30’da Akatlar’daki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde bir piyano resitali gerçekleştirecek. Biletler 100-200 lira.

*Caz ve hip-hop sahnelerinin iki genç ismi Seda Erciyes ve Dilan Balkay 8 Nisan 21.00’de Babylon’da bir konser verecek. Petrichord’un da DJ performansı sergileyeceği gecenin biletleri 100 lira.

FESTİVAL

*26’ncı ODTÜ Rock Şenliği başladı. 2 Nisan Cumartesi Lara Di Lara, Panopsis, laki. konserlerinin düzenleneceği festivalde 3 Nisan Pazar günüyse Brek, Renk, First Nation sahnede olacak. 4 Nisan Pazartesi de The Away Days, PAZ, Par’ya gibi isimler mimarlık amfisinde sahne alacak. Biletler günlük 45, kombine 150 lira. (Bilgi için Instagram: @odtumt)

OPERA

*Çocuklarda doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan çocuk operası ‘Barış Ormanı’ kaçıranlar için devam ediyor. 3 Nisan Pazar 11.30’da CRR Konser Salonu’nda hem küçükler hem büyükler için tekrar sahnelenecek. Biletler 22.50 lira.

SERGİ

*Müze Gazhane İklim Müzesi’nde 2-22 Nisan tarihlerinde ‘Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması VR Sergisi’ sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye’nin dört bir yanından çarpıcı fotoğraf karelerini gerçeğe en yakın şekilde deneyimleme fırsatı bulacağımız sergi farklı gün ve saat dilimlerinde gerçekleşeceği için kayıt yaptırmak gerekiyor. Bir kişinin yalnızca bir kez katılabileceği sergiye ücretsiz kayıt için: muzegazhane.com

*Sanatçı Murat Germen’in iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak ve harekete geçmek için çağrı niteliği taşıyan fotoğraf sergisi ‘Küresel İkaz’ 30 Nisan’a kadar Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde görülebilir. Aşırı kentleşmenin etkileri, küresel ısınma ve su hakları konularına öncelik veren Murat Germen, buzlarla kaplı Kuzey coğrafyalarında belgesel fotoğraf çalışmalarına imza atarak sorunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

-İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mahmut Celayir’in ‘Peykerun’ isimli resim sergisi ile 22. sezona devam ediyor. Sergi, Celayir’in 1970’lerden günümüze uzanan doğa manzarası üstüne temellenmiş yapıt üretiminin önemli bir kesitini sunuyor. Sergi 16 Nisan tarihine kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde görülebilir.

SÖYLEŞİ

-İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılarından İlke Kodal ve Erhan Güzel’in Türkiye’de bale sanatının tarihini, kendi sanat yolculuklarını anlattıkları söyleşi 4 Nisan Pazartesi 18.00’de AKM Amaçlı Salon’da gerçekleşecek. Katılım ücreti 30 lira.

-Müze Gazhane’nin Dinleme Kulübü, 5 Nisan 19.00’da ‘telefonunla en son Shazam’ladığın parça’ temasını işleyecek. Rastgele seçilen şarkıları hep beraber dinleyip üzerine sohbet etmek isteyenler Müze Gazhane’ye davetli. Ücretsiz kayıt için; muzegazhane.istanbul

ATÖLYE

-Mutfak Sanatları Akademisi, makaron yapım tekniklerini öğrenmek isteyenlere ‘Matmazel Makaron’ adında yeni bir atölye düzenliyor. Karadutlu, Hindistancevizli ve limonlu makaron çeşitleri yapacağınız atölye 5 Nisan Salı 11.00’de MSA İstanbul’da. Katılım ücreti 600 lira.

-‘Kendi Karagözümü Kendim Yapıyorum’ adındaki Karagöz tasvir yapım çocuk atölyesi, 6 Nisan Çarşamba 13:00’te İBB Başakşehir Kültür Merkezi’nde. Katılım ücretsiz.