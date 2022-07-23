Neşe müzik yoluyla bulaşıyor

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Oyuncu olarak tanıdığımız Naz Özgülüş, geçen aylarda Evrencan Gündüz’le düeti ‘Kesso’yla müzik dünyasına girmişti. Bu kez sadece ‘Naz’ olarak, solo çalışmasıyla karşımızda. Sözlerini yazdığı ilk teklisi ‘Kaçmasın Diye’nin bestesiyse yine Gündüz imzalı. Düzenlemesini Genco Arı’nın yaptığı şarkıyla bir anda 70’lerin disko ortamına ışınlanıyoruz. Keyfimize diyecek yok.

İki şarkı, tek video



‘Günah’ (EP)

Ruby

M.O.B Entertainment



Rap müziğin yeni isimlerinden Ruby (Zeynep Serter) dört parçalık ilk EP çalışmasını yayımladı. Tarzıyla dikkat çeken Ruby, EP’deki söz ve müziği kendisine ait olan ‘Rubyboi’ ve ‘Günah’ adlı iki şarkısını tek bir video klipte birleştirdi. Videoda kendisine MC Hazel eşlik ediyor. Bizim çalışmadaki favorimizse ‘Yüksek’ oldu.

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Gemileri yakmaya hazır



‘Basmakalıp’ (Tekli)

İlhan Şeşen

Sony Music Türkiye



En son 2014’te yaptığı ‘Gel’ albümünden sekiz yıl sonra ilk solo çalışmasını yayımlamaya hazırlanan İlhan Şeşen, öncesinde ‘Basmakalıp’ı çıkardı. Sözü ve bestesi İlhan Şeşen’e ait olan şarkının aranjesinde ve çalınan tüm enstrümanlarda Fuat Şeşen’in imzası var.

Şarkıda “Sen bilirsin söz verince dönmem sözümden” diyen ve gemileri yakmaya hazırlanan bir Şeşen’le karşılaşıyoruz.

Kırılgan bir şarkı





‘En İyi Bildiğim Şey’ (Tekli)

Can Oflaz

Sony Music Türkiye



Can Oflaz yeni neslin güçlü seslerinden. Albüm öncesi tekli yapmaya devam eden Oflaz, en son ‘En İyi Bildiğim Şey’i yayımladı. Sözü ve bestesini Gürsel Çelik’le yaptığı şarkıyı genç müzisyen şöyle anlatıyor: “Şarkının nakaratı negatif bir yerde olsa da şarkının bağlandığı yer, insanın ne yaşarsa yaşasın hayatına devam etmesi, sevgiden kopmaması ve iyiyi seçmeye devam etmesi gerektiği...”