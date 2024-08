Ne varsa klasiklerde var

Haberin Devamı

Yaz başından beri sahillerdeki doluluk oranı tartışmaları sürüyor. Birçok yerin sezonu boş ya da tek tük müşteriyle geçirdiği söyleniyor. Klasiklerdeyse böyle bir durum söz konusu değil. Bunun nedenini şuna bağlıyorum; fiyatların iyice uçtuğu bu sezonda insanlar gittiği yerde garanti hizmet almak istiyor, bir sürprizle karşılaşmaktan çekiniyor. Yemeğini, eğlencesini, servisini bildiği, artık klasikleşmiş yerleri tercih ediyor. Ben de eğlence konusunda biraz garantici biriyim, müdavimliği severim, bu yüzden de ayağım çoğunlukla ‘bildiğim’ mekânlara gider.

Korto Alaçatı

Yemek, sohbet, eğlence...

Haberin Devamı

Mesela onlardan biri Korto Alaçatı. Burası gerçek bir Çeşmeli, öyle şehirden transfer falan değil. Yaz-kış açık. Korto, 20.00’de kapılarını açıp suşi sunan bir restoran olarak servis veriyor. Ben denemedim ama menüdeki suşi setlerinin fiyatları 650-720 lira arasında. 00.30 itibariyle canlı müzik başlıyor. Haftanın yedi günü açık. Aybüke Albere, Bengü Beker, Berkan YeniçerixTezgâh ve Begüm Obiz gibi isimler sahnede... Cuma-cumartesi kişi başı harcama limiti var; 3.000 lira. Diğer günler sadece içtiğini ödüyorsun, yani garson başına dikilip “Şişe açmazsan burada duramazsın” demiyor. Korto’nun bir de terası var; Üst Kat. 22.00’de açılıyor, kapıda isim falan yazmıyor.

İç kısımda gizli bir kapının ardındaki merdivenlerden üst kata çıkıyorsunuz. Daha az müzik eşliğinde sohbet edip canlı müzik öncesi bir şeyler içilebilecek bir yer burası. Aşağıda eğlence bitince de Üst Kat’a çıkıp gecenin gıybetini orada yapabilirsiniz... Kokteyllerin tümü 770 lira.

Varan iki; Cahide... Alaçatı’ya ‘gazino’ kültürünü getirip aynı görkem ve şatafatı bu sezon da sürdüren, Çeşme’nin en popüler mekânlarından. Her zamanki gibi lezzetli ve bol porsiyondan oluşan fiks menüyle hizmet veriyorlar, 20.00 gibi yemek, 23.00’te program başlıyor. Fiyatlar kişi başı en düşük 5.000 lira, masanız sahneye ne kadar yakınsa fiyat da bir o kadar artıyor. Gülşen, Mert Demir, Özcan Deniz, Berkay sahneye çıkan isimlerden. Bu isimlerle de sınırlı kalmıyor; misal Berkay sahnedeyken aniden Murat Boz’u yanında görebiliyorsunuz. Ünlü müdavimleri de var anlayacağınız. Bu arada pazartesi günleri yalnızca Cahide’nin meşhur şovlarının yapıldığı özel bir gece düzenleniyor, Ahsen’in (Gönülce) Madonna şovuna denk gelirseniz şanslısınız.

Haberin Devamı

The Beach of Momo

Ünlü DJ’lerle ‘partileyin’

Son olarak Çeşme’nin klasiklerinden olan The Beach of Momo’dan bahsetmesem olmaz. Burası açıldığı günden beri en sevdiğim plajlardan. Denizi, yemekleri, servisi, kokteylleri... Özellikle hafta sonu partileri her sezon kendinden söz ettiriyor. Tabii eğer hafta sonu gitmeyi tercih ediyorsanız, kalabalığı ve kargaşayı göze alacaksınız, uyarayım. Ama hafta içi uğradıysanız her anından müthiş keyif alacağınızın garantisini verebilirim. Plaja giriş 1.000 lira, içeride 2.000 lira harcama limiti var. Restoran tarafında başlangıçlar 390 ile 1.250, pizzalar 620 ile 1.150 lira, makarnalarsa 780 ile 1.100 lira arasında. Yalnız burayı öyle ‘bir beach restoranı’ diye geçiştirmeyin, sadece orada yemek için bile gidilebilir lezzette. Tüm Momo’larda olduğu gibi mutfak, şef Mert Şeran’a emanet. Bu arada plaj, dünyaca ünlü isimleri hafta sonu partilerinde kabininde ağırlıyor. 25 Ağustos’ta Valeron var, kaçırmayın...



Haberin Devamı

Alaçatı’nın butik otellerinin sıralandığı bir yol vardır; İnönü Caddesi. Onun hemen girişinde gibi düşünün Ortaya Dükkân’ı. Bu sezon İzmir’in meşhur Dostlar Fırını’yla bir işbirliği yaptı, Alaçatı’ya gece boyozu alışkanlığını getirdi. 00.00’da açılıyor, ertesi gün 15.00’e kadar taze taze boyozları tezgâhında satıyor. Gece eğlencesinden çıktınız, mideniz mi kazındı, hemen yol üstünde Ortaya Dükkân’a uğruyorsunuz. Öyle bildiğiniz boyozlardan da değil yedikleriniz; patlıcanlı (50 lira), mozzarella’lı (50 lira), Ege otlu (45 lira), çikolatalı (50 lira). Tabii ki sadesi de (25 lira) var. “Aman patlıcanlı boyoz mu olur” demeyin, çok da güzel oluyor. Şiddetle tavsiyemdir...

7/24 yetmez

Haberin Devamı

◊ ‘İstanbul Tükenmeden’ tur şirketi günübirlik geziler düzenliyor. Özellikle semt turları radarınızda olsun.

24 Ağustos’ta Mustafa Meriç ile Kadıköy Yeldeğirmeni ve Moda turu var. 10.00’da başlayıp 16.00’da sona erecek. Tura katılım bedeli 750 lira. istanbultukenmeden.com

◊ Vişneli Meyhane’de 22 Ağustos Perşembe 20.00’de özel bir etkinlik düzenlenecek. Şef Yağız İzgül’ün geceye özel olarak hazırladığı lezzetler servis edilecek.

(0538) 833 89 89

◊ KüçükÇiftlik Park’ta Bahçe Tiyatrosu geceleri düzenleniyor. 23 Ağustos 19.30’da ’Bir Baba Hamlet’ (750 ve 850 lira), 25 Ağustos 19.30’da ‘Güzel Son’ (650 ve 750 lira) sahnelenecek. mobilet.com

Hakan Altun

Ah geceler

Haberin Devamı

◊ Sıla bu gece 22.00’de Günay Yalıkavak’ta. (0532) 443 33 33

◊ Okan Albayrak bu gece 00.30’da Rise n’Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Sera Tübek bu gece 00.30’da

The Room Live sahnesinde.

(0535) 018 60 93

◊ Mert Davran yarın gece 22.00’de Avlu Alaçatı’da.

(0532) 473 34 82

◊ Berkay yarın gece 23.00’te Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90

◊ Hakan Altun 20 Ağustos Salı 22.00’de 888 Private Bodrum’da.

(0516) 169 08 88

◊ Derya Bedavacı

21 Ağustos Çarşamba 22.00’de Üzüm Kızı Türkbükü’nde.

(0532) 218 45 37

◊ Begüm Obiz 23 Ağustos Cuma 00.30’da Fi Live Nişantaşı sahnesinde.

(0546) 808 49 49

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93