Ne kadar hacimli, o kadar iyi... Kollar pofuduk, etekler kabarık

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İleride 2020’li yıllar moda dünyasında birçok moda akımını aynı anda barındıran dönem olarak hatırlanacak. Zira bir yandan sadeliği baz alan 90’lar minimalizmi ve ‘sessiz lüks’ gibi akımlar hüküm sürerken bir taraftan da bugün mercek altına alacağımız abartılı formda, kabarık silüetler öne çıkıyor. Hatta bu sezon söz konusu hacimli parçalar, neredeyse heykelsi formda ve üç boyutlu tasarlanmış halleriyle dikkat çekiyor. Yani abartının dozu gittikçe artıyor. Mesela Gucci kabarık kelimesine alışılanın dışında yaklaşarak eteklerin yanlarına volüm eklemiş ve oldukça dikkat çekici bir tasarım yaratmış. Simon Rocha koleksiyonlarında sıklıkla kullandığı kabarık kolları, hacimli etek formlarıyla birleştirmiş. Yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken Undercover, neredeyse yorgan formunda tasarladığı pelerinlerle hacimli kıyafetlere boyut atlatmış. Louis Vuitton ise omuz ve kollardaki volüm detaylarıyla, bize kalırsa bu trendi gündelik hayatta daha giyilebilir bir hale sokmuş.

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Abartıyı ve hacmi tüyler aracılığıyla yakalayan markalar da var. Alexander Wang ve Dolce&Gabbana bunlardan yalnızca bazıları. Özellikle gece kıyafetlerinde kullanılan bu gösterişli tüyleri, partilerde tercih edebilirsiniz.

2000’lerin başında popüler olan peplum bluzlar da hayatımıza yeniden girdi. Bel hizasından etek gibi açılan bu bluz modeli, sanki üst bedeninize bir elbise giymişsiniz hissi veriyor. Christopher Kane’den Aknvas’a kadar birçok markada karşımıza çıkıyor.

Tüllerle volüm kazandırılmış Carolina Herrara bir elbise (sol başta). Dolce&Gabbana da bu tarzı sevdi (soldan ikinci). Aknvas markası, 2023 kış koleksiyonunda bu tarza yer veriyor (soldan üçüncü). Gucci’nin eteklere ekleme yaparak oluşturduğu görünüm (en sağda).

PÜF NOKTALAR

- Oversize parçalarla volümlü tasarımlar farklı kategorilere hizmet ediyor. Oversize sözcüğü maskülen ve üste birkaç beden büyükmüş gibi görünen tasarımlar için kullanılırken, volümlü olanlar kabarık etekleri, omuzları ve kolları ifade ediyor. Bu yönden de oldukça feminen bir tarz.

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- Volümlü tasarımlar tek başına görünümün yıldızı olacak. Bu nedenle diğer parçaları sade tutmalısınız.

- Volumlü bir giysiyi mutlaka dar bir parçayla giymelisiniz. Örneğin, peplum bir bluzun altına dar paçalı bir pantolon giyerek ya da hacimli bir eteği dar bir bluzla tamamlayarak dengeyi yakalamalısınız.

- Hacimli giysiler genellikle gece organizasyonlarında tercih ediliyor. Siz de davet sezonunda kabarık kollu bir elbiseyle fark yaratabilirsiniz.

HER TARZA UYGUN





Bu bluzu dar paça bir jean pantolonla kullanabilirsiniz. Zara, 620 lira





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Mevsimsiz bir kabarık kollu bluz. Le Musee Studio, 3.500 lira





Modaloop’tan kiralayabilirsiniz. Raisa Vanessa (kiralık) 4.500 lira





Düşük kollu kabarık modellerde tafta sık tercih ediliyor. Mango, 4.000 lira





Tüy detaylar hacimli görünümü destekliyor. H&M, 1.999 lira