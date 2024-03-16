Ne eksiğimiz var kraliçeden!

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Kraliyet stillerinden ilham alan ve gösterişli bir görünüm vaat eden ‘royalcore’ trendi sezonun öne çıkanlarından. Hem sosyal medyada hem de podyumlarda bu tarza hitap eden parçalarla karşılaşıyoruz. Belli ki yaz aylarında davetlerde sık göreceğiz bu stili. Öyleyse olmazsa olmazlarını mercek altına alalım.

Aslında bu trend ilhamını güncel kraliyet görünümlerinden ziyade daha çok 19’uncu yüzyıl Avrupa’sının kraliyet ve soylu giyiminden alıyor. Yani aklınıza Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın modern kıyafetleri gelmesin. Royalcore trendinin ortaya çıkması 2020’de yayımlanan ‘Bridgerton’ dizisiyle oldu. O dönemde hem moda hem de mimari tasarımlarda etkisine şahit olduk bu dizinin. Bu seneyse yüksek moda koleksiyonları aracılığıyla trendin yansımalarını görüyoruz.

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ZARAFET ALTIN KELİME

Royalcore estetiğinde volümlü parçalar öne çıkıyor. Özellikle belden oturup eteğe doğru açılan silüetler var. Düşük omuzlar, kat kat etekler ve kristal ya da boncuk detaylarla bezenmiş elbiseler olmazsa olmazı bu stilin. Taşlı veya incili, gösterişli takılar ve saç aksesuarları da tamamlayıcıları. Trendin altın kelimesi ise zarafet. Dolayısıyla zarif topuklu ayakkabılar ve minik el çantalarından vazgeçmemek gerekiyor.

Giambattista Valli bu akımın etkisini en baskın gördüğümüz markalardan biri. Kocaman tül etekler, yakada fırfır ve kurdele detaylarla adeta bir prenses figürü yaratılıyor. Prenses etkisini yoğun olarak kullanan bir diğer markaysa, Kraliçe Elizabeth’in 2018 yılında kendi elleriyle tasarım ödülü takdim ettiği Richard Quinn. Markanın midi boydaki, kabarık etekli ve işlemeli elbiseleri tam da bu trendi anlatıyor. Coperni, Moschino ve Stella McCartney de 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında kraliyet stilinden ilham alan markalardan...

HER TARZA UYGUN





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Royalcore tarzını yansıtan zamansız bir elbise. Machka, 7.500 lira





Kabarık etekler hem gündelik hem de şık stillere uygun. Beymen Club, 6.295 lira





İnci kolye bu stilin zarif tamamlayıcısı. Ecru Atelier, 5.900 lira





Kabarık kollu bluzları eteklerle tamamlayın. H&M, 829,99 lira





Elde taşınan minik çantalar olmazsa olmaz. Zara, 1.590 lira