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Müzikte soğuk hava dalgası

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#İdo Tatlıses#Jung Kook#Sonic Boom
Müzikte soğuk hava dalgası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Kimi kışın melankolik bir ruh haline bürünür, kimi de soğuk havanın verdiği enerjiyle yerinde duramaz. Neyse ki müzikte her ruh haline göre üretimler var. Esra Zeynep Yücel’in sesine en güzel sıcacık bir kahve yakışıyor. Sonic Boom ise yeni şarkısında dansa davet ediyor.

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Hayalinin peşinde

‘Bu Su Hiç Durmaz’ (Tekli)
Esra Zeynep Yücel
DMC

Önce bankacılık sektöründe, sonra aile şirketinde çalıştı. Evlendi, iki çocuk yetiştirdi. Hayalinin peşine düşüp müzik yapmaya başladığından beriyse Esra Zeynep Yücel’i tutabilene aşk olsun. Stanford Jazz Akademisi gibi köklü kurumlarda müzik eğitimi alan, birçok caz kulübünde sahneye çıkan Yücel şu sıralar yeni albümü ‘Aşk’ üzerinde çalışıyor. Yücel, bu albümün ikinci şarkısı, bir Bülent Ortaçgil klasiği olan ‘Bu Su Hiç Durmaz’ı Gökhan Varol düzenlemesiyle yorumladı.

Özgüven patlaması

‘Got It’ (Tekli)
Sonic Boom
nu-Dc Records

Müzikte soğuk hava dalgası

Türk caz sahnesinin dört başarılı ismi Elif Çağlar (vokal), Çağrı Sertel (tuşlular), Alp Ersönmez (bas) ve Volkan Öktem (davul) tarafından 2019’da kurulan Sonic Boom, R&B, hip-hop ve elektronik müzik hitlerini yeniden yorumlayarak sahnede çalıyor. Elbette kendi besteleri de var. Onlardan biri de ‘Got It.’ Bu kıpır kıpır parça sözleriyle de yolundan vazgeçmeyen, kendisiyle gurur duyan herkese özgüven patlaması yaşatıyor.

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Tatlısesler bir arada

‘Mavişim’ (Tekli)
İdo
DMC

Müzikte soğuk hava dalgası

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo, kariyer olarak babası gibi müziği seçse de tür olarak izlediği yolun farklı olduğunu yaptığı şarkılarla bugüne kadar gösterdi. Pop ağırlıklı çalışmalarıyla dikkat çeken İdo, şimdi de ilk kez babasının bir şarkısını, ‘Mavişim’i Osman Çetin düzenlemesiyle yeniden seslendirdi. Sözleri İbrahim Tatlıses’e ait olan şarkının müziğiyse anonim. Şarkını klibinde de İbrahim Tatlıses oğluyla birlikte rol aldı.

Kupanın resmi şarkısı

‘Dreamers’ (Tekli)
Jung Kook
2101

Müzikte soğuk hava dalgası

2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm heyecanıyla devam ederken kupanın resmi şarkısı da çıkar çıkmaz liste başarısıyla kendinden söz ettiriyor. Ünlü K-pop grubu BTS’in üyelerinden Jung Kook’un seslendirdiği ‘Dreamers’ Billboard listelerine birinci sıradan giren ilk FIFA Dünya Kupası resmi şarkısı oldu. Şarkıda Jung Kook’a Katarlı şarkıcı Fahad Al Kubaisi eşlik ediyor.

 

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#İdo Tatlıses#Jung Kook#Sonic Boom

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