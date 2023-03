Moda parmak uçlarında yükseliyor

Haberin Devamı

Ünlü 90’lar dizisi ‘Sex and the City’nin jeneriğini süsleyen başkarakter Carrie Bradshaw’un tütü eteğini anımsıyor musunuz? Ya da daha geriye gidelim, Audrey Hepburn’ün ‘Sabrina’ (1954) filmindeki babetlerini ve kabarık eteklerini… Günümüze yaklaşırsak akla ilk gelen ‘Siyah Kuğu’ (2010) oluyor. Mila Kunis ve Natalie Portman’ın başrolleri paylaştığı film balerinlerin hayatını konu alsa da

tarzın o dönem gündelik moda hayatına yansımaları olmuştu... Bunları anımsatmamızın nedeni bale estetiğini ve balerinlerin kıyafetlerini gündelik stile adapte eden tarzın yeniden trend olması. Yani TikTok’tan aldığı isimle ‘balletcore’un… Bu trendin tıpkı ‘athleisure’ gibi Türkçesi henüz yok.

‘Balletcore’ akımı ünlü markaların yeni koleksiyonlarında da karşımıza çıkıyor. Simone Rocha, Miu Miu, Burberry, Carolina Herrera, Dior ve Bora Aksu balerin estetiğini koleksiyonlarına taşıyan markalardan sadece birkaçı. Miu Miu’nun hem topuklu hem de topuksuz olarak tasarladığı saten, pastel pembesi babetler benim bu trende özgü favorilerim arasında. Simone Rocha ise akıma, romantik, nostaljik ve feminen kodlarla yumuşak başlı ama dramatik bir iddia katıyor.

Bu akımın olmazsa olmaz kilit parçalarıysa şunlar: Pastel tonlarda bodysuit’ler (tek parça streç giysi), tül ve fırfır detaylı elbise ve etekler, kruvaze iplerle dolanan hırka ya da bluzlar, saten dokular, tayt ya da eteklerle tamamlanan tozluklar ve tabii ki babetler…

Törenin balerinleri

Geçen haftaki Oscar töreni öncesi kırmızı halıda (rengi bu yıl değişmiş olsa da) bu akıma gönderme yapan parçalar vardı. Halle Bailey’nin pastel tonlardaki kabarık Dolce Gabbana elbisesi ve Rooney Mara’nın vintage Alexander McQueen elbisesi gibi...



Tütü etekleri gündelik stile uyarlamak çok eğlenceli.

Haberin Devamı

Stil tüyoları:

- Zarafet ve rahatlık arasında bir denge yakalamak için parçaları iyi eşleştirmeliyiz. Tül eteğin üzerine kısa kazak giyerek, bodysuit’i saten etekle birleştirerek ya da jean’le dantel bluzu bir araya getirerek dengeyi tutturabiliriz.

- Tozlukların lise yıllarınızda kaldığını unutup bu sezon tekrar değerlendirin. Etek ya da taytların üzerinde ve babetlerle tamamlayarak stil sahibi görünebiliriz. Özellikle ekru ve pastel pembe olanlar tercih ediliyor.

-Babetler bu sezon dışarı çıkarken elinizin gittiği ilk ayakkabınız olsun. Miu Miu’da gördüğümüz gibi üstten bantlı olanlar çok popüler.

Haberin Devamı

KISA KISA

Türk tasarımları dünyaya tanıtıldı



The Core İstanbul’un bölümünde Türk tasarımcıların koleksiyonları vardı.

İstanbul Moda Haftası birkaç sezondur maalesef düzenlenmiyor, bundan sonra ne zaman düzenleneceğiyse meçhul. Oysaki moda haftaları ve fuarlar, tasarımcıların koleksiyonlarını uluslararası medyaya ve yabancı satın almacılara tanıtmaları için oldukça kıymetli. Bu yüzden geçen ay düzenlenen IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın sektör için önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu fuarda bağımsız bir yapılanma olarak The Core İstanbul da vardı. Moda haftalarında ayrı bir alana kurulan ve moda tasarımcılarını uluslararası alıcılarla bir araya getiren The Core İstanbul’un amacı uzun dönemde farklı ülkelere giderek Türk modasının dünyaya tanıtımını yapmak.

Dört gün boyunca farklı ülkelerden önemli moda insanlarıyla görüşmeler yapıldı, ticari bağlantılar gerçekleşti. The Core İstanbul sergisine Arzu Kaprol, Aslı Filinta, Ceren Ocak, Çiğdem Akın, Ersöz Ata, Essin Barış, Ezgi Karayel, Gökay Gündoğdu-T.A.G.G., Göknil Bigan-Giyi World, Gül Ağış-Lug Von Siga, Mehmet Emiroğlu, Meltem Özbek, Merve Ulu-Kuela, Murat Aytulum, Naz Bileydi Yenigün-By The Oak, Nejla Güvenç-Nej, Selen Akyüz, Selin Küçüksöz, Seydullah Yılmaz-SHYZ Wear, Tuba Ergin, Yakup Biçer-Y Plus, Yasemin Öğün-Muse For All markaları katıldı.